CAFONALINO - ALLA CONVENTION "THE ART OF THE INK" A ROMA ARRIVANO 150 TRA LE PIÙ APPREZZATE TATUATRICI - GETTONATISSIMA IRENE GIPSY DA MONTEROTONDO: PER UN SUO TATUAGGIO C’È UNA LISTA DI ATTESA DI SEI MESI PER UN COSTO CHE VA DAI 500 AI 700 EURO - “MI ISPIRA CARTIER-BRESSON COSÌ TATUO IN BIANCO E NERO”

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Arianna Di Cori per “la Repubblica - Roma”

tatuatrici all opera

A nemmeno un' ora dall' apertura della convention "The other side of the ink" dedicata alle migliori artiste del tatuaggio - le 150 postazioni sono già gremite. Loro, le protagoniste, si preparano al lavoro: foderano di plastica lettini e cavi elettrici, versano gocce di colore nei tappini. In breve, la musica si confonderà nel ronzio metallico delle macchinette per tatuare.

tatuatrice

Un ragazzo seduto attende impaziente; sul fianco si riconosce il ritratto del cantante dei Linking Park, Chester Bennington: le vene gonfie sulle tempie, il panneggio della maglia, più che un tatuaggio sembra una foto in bianco e nero. Una ragazza dal caschetto nero si gira e sorride: «Ho imparato tutto dalla fotografia, il contrasto, i giochi di luce, lo sfocato, il mosso. M' ispiro a Cartier-Bresson, Steve McCurry, James Nachtwey».

tatuatrice e tatuata prima classificata

Irene Divisi, in arte Irene Gipsy si presenta. L' aria dolce contrasta con un tono di voce basso, che la fa sembrare più grande dei suoi 23 anni. Rarità nell' ambiente, sotto la sua maglia oversize non spunta un singolo tatuaggio. «Ne ho pochi e nascosti», conferma. Giovanissima ma già affermata, nata a Monterotondo («sono di paese e ne vado fiera»), la sua carriera inizia a 18 anni.

tatuatrice con tatuato

Dopo i primi lavori la nota Fabio Onorini, tatuatore di fama internazionale, che diventa suo mentore. Oggi per un tatuaggio di Divisi bisogna attendere almeno 6 mesi, per un costo dai 500 ai 700 euro per 5-7 ore di lavoro. «È la più forte nel realistico bianco e nero - dice Marco, il suo cliente, che sfoggia, oltre al cantante, anche un Nettuno realizzato da lei - oggi mi faccio Adone e Afrodite».

«In genere ci si aspetta dalle donne uno stile colorato, fumettistico - spiega Irene mentre scarta gli aghi - il mio invece è considerato 'da uomo'. In Italia siamo in 10 donne a farlo». A due stand da lei si scorge Michela Bottin, che con i suoi inconfondibili tattoo di personaggi dei cartoni animati sembra confermare le parole di Irene.

tatuatrice all opera

«Ma non è una questione di stile - continua Divisi tracciando le prime linee sulla pelle di Marco, che sorride abbracciato al bordo del lettino - noi donne siamo più empatiche, sono convinta che questo influisca anche sul dolore». Irene alza gli occhi: attorno un tripudio di carne, aghi, sangue e colore.«È strano stare in una convention per sole tatuatrici - conclude - non amo le divisioni di genere». «Ma non dovrei dirlo - ride - il mio capo è tra gli organizzatori!».

