CAFONALINO! A “STRACULT” SU RAI 2 PUNTATONA DA LECCARSI I GLI OCCHI CON GABRIELE MUCCINO, LUCA GUADAGNINO E DAGO CHE PARLA DI SESSO CON STEFANIA SANDRELLI (“SI FA L’AMORE NON CON IL CORPO MA CON LA TESTA”) – GUARDA LA PUNTATA: VIDEO

https://www.raiplay.it/video/2018/02/Stracult-Live-Show-d6409ede-47ad-4799-bd84-fbbced54e7d6.html

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

roberto d agostino marco giusti fabrizio biggio

Da www.comingsoon.it

Stracult Live Show, il programma dedicato al cinema condotto da Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti, è tornato su Rai 2.

In occasione dell'uscita al cinema di A casa tutti bene, il regista Gabriele Muccino, accompagnato da una delle protagoniste Stefania Sandrelli, ha presentato il suo nuovo film, storia di una di una grande famiglia allargata che si trova riunita su un'isola per festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni. Bloccati da una tempesta sono costretti a trattenersi più a lungo e ognuno dei numerosi personaggi si troverà a fare i conti con il proprio passato, con gelosie mai sopite, rapporti irrisolti e imprevisti colpi di fulmine.

roberto d agostino andrea delogu (1)

Tra gli altri ospiti della puntata di Stracult anche Luca Guadagnino, regista di Chiamami col tuo nome, il film candidato a 4 Premi Oscar 2018 e attualmente nelle nostre sale. Ad accompagnare il regista c’era il montatore Walter Fasano, suo storico collaboratore. Altro film di cui si è parlato è San Valentino stories, da ieri nei cinema, pellicola a episodi nata da un'idea di Alessandro Siani e diretta da tre giovani registi napoletani: Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpato.

marco giusti

Un film dove protagonista è l'amore raccontato in diversi modi, dove la città di Napoli e il suo mare, contaminano le storie e i suoi protagonisti, tra i quali quelli interpretati dal duo Gigi & Ross, c ospiti in studio. Per commentare i film e punzecchiare gli ospiti, in studio non poteva mancare Roberto D'Agostino…

walter fasano e luca guadagnino luca guadagnino andrea delogu marco giusti luca guadagnino gabriele muccino sefania sandrelli fabrizio biggio roberto d agostino andrea delogu fabrizio biggio andrea delogu logo diodato g max saverio ferragina fabrizio biggio diodato antonio andrea delogu fabrizio biggio marco giusti andrea delogu gabriele muccino andrea delogu fabrizio biggio marco giusti roberto d agostino andrea delogu diodato fabrizio biggio roy paci lo studio di stracult andrea delogu antonio diodato g max roy paci dago e guadagnino marco giusti fabrizio biggio andrea delogu luca guadagnino roberto d agostino e walter fasano roy paci e statale 66 mario coco walter fasano luca guadagnino luca guadagnino roberto d agostino gabriele muccino (1) luca guadagnino gabriele muccino stefania sandrelli luca guadagnino gabriele muccino stefania sandrelli (2) gmax e stefania sandrelli

g max con roy paci g max e saverio ferragina gabriele muccino e stefania sandrelli gabriele muccino stefania sandrelli andrea delogu luca guadagnino gabriele muccino stefania sandrelli andrea delogu luca guadagnino roberto d agostino gabriele muccino (2) walter fasano luca guadagnino andrea delogu fabrizio biggio marco giusti e roberto d agostino statale 66 alessandro meozzi e mary di tommaso stefania sandrelli andrea delogu fabrizio biggio marco giusti roberto d agostino (1) stefania sandrelli andrea delogu fabrizio biggio marco giusti roberto d agostino (2) stefania sandrelli e andrea delogu walter fasano luca guadagnino gabriele muccino stefania sandrelli andrea delogu marco giusti roberto d agostino walter fasano luca guadagnino gabriele muccino (2) walter fasano luca guadagnino gabriele muccino stefania sandrelli andrea delogu fabrizio biggio marco giusti roberto d agostino walter fasano luca guadagnino gabriele muccino