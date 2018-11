CAFONALINO - LORENA BIANCHETTI PRESENTA A ROMA IL SUO LIBRO, “UNA GUERRIERA DISARMATA”, CON AZZURRA DELLA PENNA DI “CHI” - DA CARMEN RUSSO A SILVIA SALEMI, DAL MAESTRO MAZZA A ANGELO TEODOLI E ANDREA FABIANO, ECCO CHI C’ERA - GALLERY

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

lorena bianchetti bernardo de luca (1)

Da https://agensir.it

“La gavetta è stata un’esperienza formativa impagabile. Ho deciso di metterla in condivisione, in racconto, pensando proprio ai giovani”. Lo ha detto Lorena Bianchetti, giornalista e conduttrice Rai di “A Sua Immagine”, presentando oggi il suo libro “Una guerriera disarmata” nella libreria di Galleria Colonna a Roma.

“Non nascondo il desiderio – ha aggiunto Bianchetti – che il libro venga letto proprio dai giovani. Nel mettere infatti in fila i ricordi e gli incontri avuti nel corso degli anni, ho pensato proprio a loro, cercando di trasmettere un clima di fiducia e possibilità. Un invito ad alzare lo sguardo, a cercare di cogliere i propri sogni e speranze. E soprattutto imparando con le necessarie cadute a stare sempre dalla parte del bene, a non ascoltare la seduzione di facili scorciatoie”.

lorena bianchetti azzurra primavera

Infine, Bianchetti non si è sottratta dal racconto di pagine più riservate, come il suo rapporto con la preghiera: “Nel libro parlo anche della mia fede, maturata fin da piccolissima in casa, grazie alla mia famiglia. Pur essendo una persona schiva, ho deciso di riportare nel libro anche momenti di raccoglimento e preghiera, per offrire un messaggio di condivisione e fiducia”.

carmen russo azzurra della penna lorena bianchetti (2) lorena bianchetti antonio rebuzzi andrea fabiano silvia salemi angelo teodoli silvia salemi libro presentato amedeo minghi andrea fabiano benedetta rinaldi silvia salemi angelo teodoli silvia salemi lorena bianchetti amedeo minghi lorena bianchetti amedeo minghi mauro mazza vira carbone azzurra della penna lorena bianchetti (1) silvia salemi e lorena bianchetti vira carbone renzo lusetti benedetta rinaldi (2) lorena bianchetti vira carbone lorena bianchetti angelo teodoli sebastiano somma giancarlo dotto andrea fabiano roberta russo mauro mazza benedetta rinaldi lorena bianchetti carmen gianattasio (1) renzo lusetti carmen gianattasio (2) lorena bianchetti bernardo de luca (2) azzurra della penna azzurra della penna bernardo de luca azzurra della penna lorena bianchetti (3)