CAFONALINO MENEGHINO - ARTOM RADUNA BARBARA D’URSO E LA NUOVA CONSOLE AMERICANA, ELENOIRE CASALEGNO E IL FONDATORE DI ‘LUISAVIAROMA’, L’ARTISTA ROSSANA ORLANDI E DANIELA JAVARONE IN UNA CASA INTERAMENTE DOMOTICA: 1000 METRI QUADRI CON CANTINA, SPA E HOME THEATRE NEL CENTRO DI MILANO

064 dsc 2268

Ivan Rota per Dagospia

A Milano grande apertura di stagione per il Cenacolo di Arturo Artom, dove ogni mese una decina di leader di differenti settori raccontano la propria vita condividendo il mix unico di talento e chance che ha portato al successo e si confrontano scambiandosi idee e visioni sul futuro .Location fantascientifica: una casa interamente domotica da 1000mq con cantina, Spa, e home theatre nel pieno centro di Milano, in via Passione, creata dall'imprenditore Fabio Tacchinardi.

062 dsc 2219

E prima edizione con Elizabeth Lee Martinez, nuovo Console Generale degli Stati Uniti, che ha dialogato con Barbara d'Urso, Rossana Orlandi, Andrea Panconesi (mitico fondatore di LuisaViaRoma il primo e-commerce Italiano) e Federico Ferrazza (direttore di Wired), Massimo Dal Checco di Assolombarda e Amedeo Guffanti (Ceo 7u Agency).Temi forti il digitale e le blockchain e poi...la qualità italiana nel mondo con Marco Gualtieri ideatore di 'Seed and Chips', il global food innovatiin summit, che dopo Obama questo maggio portera a Milano la moglie Michelle ed il fondatore di Starbucks Howard Schultz (che ha ideato la catena proprio dopo una visita a Milano nel 1985).

056 dsc 2121

Massimo Gianolli, con la 'Collina dei Ciliegi' ha illustrato il successo dell'Amarone nel mondo e Bulgari ha offerto il suo innovativo menù. Barbara D'Urso, elegantissima, passa da una serata in discoteca all'impegno e, proprio per questo, è amata non solo dagli spettatori, ma anche da grandi artisti che la riconoscono come una vera "icona camp". Era in compagnia del fascinoso Manuel Otero Marti, solo un grande amico.

055 dsc 2110

Gran finale con Elenoire Casalegno, Daniela Javarone e Mario Furlan, rispettivamente madrina, fondatore e Presidente dei City Angels, che ha illustrato la grande attività quotidiana di assistenza e vicinanza ai senzatetto in 19 città italiane. I City Angels aiutano senzatetto, migranti, vittime della criminalità. Sono un punto di riferimento sicuro per i cittadini e un deterrente per i malintenzionati. E Arturo Artom sostiene la loro attività.

