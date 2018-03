CAFONALINO – DISCOMUSIC, FIUMI DI VERDICCHIO E TANTO CALCIO AL COMPLEANNO DI GUIDO D’UBALDO, FIRMA STORICA DEL "CORRIERE DELLO SPORT" E SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI – DA MAURIZIO BATTISTA AD ALDO CAZZULLO, DA FILIPPO CECCARELLI A DODO CHIERICO, CAMPIONE D’ITALIA CON LA ROMA DI LIEDHOLM NEL 1983: ECCO CHI C’ERA…

guido dubaldo ringrazia gli amici

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Un compleanno che fa Notizia. Per festeggiare i suoi 57 anni Guido D’Ubaldo, neo segretario nazionale dell’Ordine dei giornalisti e firma storica del Corriere dello Sport ha radunato personaggi del mondo del calcio, grandi penne e volti noti dello spettacolo. Tra i primi ad arrivare Maurizio Battista, che non si è negato al ruolo di Selfie man. Ha

laura melidoni andrea di santo simona rolandi

scherzato con Maurizio Biscardi che tiene in vita con successo il Processo ideato dal padre. Il direttore sportivo del Frosinone, Marco Giannitti, che tenta una nuova scalata alla serie A, ha fatto capannello con Dodo Chierico, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nell’82-83 e Gianluca Colonnello, vecchia conoscenza della serie A.

guido dubaldo e maurizio battista

Alla spicciolata irrompono a Villa Rosantica, nello splendido scenario sull’Appia, Aldo Cazzullo e signora, Claudio Sardo, Andrea Garibaldi, Filippo Ceccarelli e Elena Polidori, Fabrizio Paladini e Silvia Marocchi. La Repubblica era degnamente rappresentata da Peppe Smorto, Massimo Mazzitelli, Valerio Berruti (con la sempre affascinante moglie Laura Melidoni), Gianluca Moresco, Andrea Galdi e Giulio Cardone, ai quali si è aggiunta Alessandra Paolini con il marito Stefano Marroni, che ha scherzato sulle sorti della Lazio con Franco Melli.

Il Messaggero ha schierato Marco Conti, Ugo Trani e Giorgio Belleggia. Sempre bellissima Giovanna Cavalli, una delle migliori penne del Corriere della Sera. Ha conquistato la scena il direttore di Leggo, Alvaro Moretti. Volti televisivi come Paolo Assogna, Carlo Paris, Fabrizio Failla, Simona Rolandi, Ida Baldi e Francesca Benvenuti. L'ufficio stampa della Roma presente al gran completo.

odoacre chierico e maurizio biscardi

Le mascelle della stampa sono state messe a dura prova dal ricco buffet marchigiano, salumi e formaggi, farfalle e polpette, con l’immancabile porchetta, che non passa mai di moda. Il tutto innaffiato da fiumi di Verdicchio e Lacrima di Morro d’Alba di Giusy Marconi, sommeliera e viticoltrice. D’Ubaldo, ormai stremato, ha spento le candeline davanti a

guido dubaldo e gianluca colonnello

quasi duecento amici prima del divertentissimo cameo di Gianfranco Butinar. Poi gli irriducibili per smaltire le calorie in eccesso accumulate durante la cena si sono scatenati in pista con Disco music degli anni Ottanta

