CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO

mariapia calzone carlo verdone ilenia pastorelli paola minaccioni

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Dal Corriere della Sera - Roma

Parata di vip, tra colleghi e amici, al cinema Adriano per l' attesa première di «Benedetta follia», il 26esimo film come attore e regista di Carlo Verdone, da oggi nelle sale. Tante risate e applausi per la divertente commedia del regista romano, che prima della proiezione ha voluto salutare il suo pubblico e presentare il cast: Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Paola Minaccioni, Francesca Manzini, il coreografo Luca Tommassini, gli sceneggiatori Nicola Guaglianone e Menotti (autori del film sul supereroe di borgata «Lo chiamavano Jeeg Robot»), e i produttori Luigi e Aurelio De Laurentiis.

marco travaglio

In platea a tifare per lo scatenato Verdone, c' erano, tra gli altri, anche Lillo & Greg, Paolo Ruffini, i registi Carlo Vanzina e Matteo Rovere poi l' attrice e conduttrice Diana Del Bufalo, Fulvio Abbate. Non hanno voluto perdersi il «debutto» di uno dei cineasti più amati della scena italiana, Walter Veltroni, arrivato puntualissimo in piazza Cavour, il ministro Dario Franceschini, Francesco Rutelli, il vicepresidente Sky Italia Andrea Scrosati, Luca Cordero Di Montezemolo, Roberto D' Agostino, Giovanni Malagò e Marco Travaglio.

walter veltroni jaqueline e aurelio de laurentis con roberta bellesini faletti fulvio abbate e corinne emanuele propizio dago diana del bufalo (2) flavia veltroni con la figlia cinzia monteverdi marco travaglio giorgia solari francesca manzini ada hong hu ada hong hu carlo verdone ilenia pastorelli fulvio abbate catrinel marlon cinzia monteverdi daniela marzanati diana del bufalo ada hong hu greg gabriele mainetti e alice giovanni malago paolo ruffini (2) giulia e paolo verdone mariapia calzone carlo verdone ilenia pastorelli ilenia pastorelli (2) ilenia pastorelli laura e renzo rubino lillo lillo (2) luca tommasini luigi de laurentis marco franzelli marco travaglio giuseppe di piazza marco travaglio (2) mariapia calzone paolo ruffini (3) paolo ruffini diana del bufalo nicola maccanico paolo ruffini pino tedesco anna fendi giuseppe recchi e maria pace odescalchi