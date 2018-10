CAFONALINO - È PARTITA VIDEOCITTÀ A ROMA, CON OLTRE 78MILA PRESENZE NEL WEEKEND - DALL'INAUGURAZIONE ALLE EX CASERME DI VIA GUIDO RENI, ALLE MASTERCLASS DI GABRIELLA PESCUCCI, SABINA GUZZANTI, DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO - IL VIDEOMAPPING SUI MONUMENTI DEL CENTRO, CON DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE DI PUBBLICO, SARÀ RIPROPOSTO GIOVEDÌ 25 E VENERDÌ 26

Foto dell'inaugurazione di Videocittà alle ex Caserme di via Guido Reni di Luciano Di Bacco per Dagospia

CINEMA: VIDEOCITTÀ, OLTRE 78 MILA PRESENZE PRIMO WEEK END

videomapping piazza della minerva 1

(ANSA) - Oltre 78 mila persone hanno partecipato al primo week end di Videocittà, la rassegna culturale di eventi e progetti innovativi diffusi all'interno della città di Roma, in programma dal 19 al 28 ottobre. I dati indicano un grande successo per il Videomapping, la tecnologia di proiezione usata per trasformare gli edifici in grandi superfici come display per proiezioni video, artistiche e tecnologiche ad un tempo. Circa 65.000 persone hanno potuto ammirare il ciclo di 72 proiezioni organizzate a distanza di dieci minuti nel centro di Roma su alcuni dei più importanti monumenti storici.

Dalla Basilica di Sant'Agostino, che ha ospitato un'opera in stereoscopia (3D) del collettivo turco dei Nerdworking, al Pantheon, animato con luci e proiezioni dallo studio spagnolo Onionlab, dalla chiesa della Minerva trasformata dall'opera stereoscopica Diplopia, fino alla facciata del Tempio di Adriano affidata all'artista francese Romain Tardy. Via Delle Muratte, nella notte di venerdì, ha preso luce con un'opera originale degli artisti romani None Collective.

videomapping piazza di pietra 1

Lo spettacolo del Videomapping sarà riproposto giovedì 25 e venerdì 26 ottobre, mentre sabato 27 ottobre, sempre dalle 20.00 alle 24.00: l'artista ungherese Laszlo Bordos, pioniere del Videomapping, in collaborazione con Fendi e Solid Light, illuminerà in 3D il Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur, conosciuto anche come Colosseo Quadrato, headquarter della maison Fendi.

I dati sull'afflusso alle ex Caserme di Guido Reni riguardano i visitatori del Padiglione India, country partner dell'iniziativa in occasione dei 70 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e India, il Padiglione della Realtà Virtuale, l'Escape Room Experience, progetti in programmazione fino al 28 ottobre. Grazie alla collaborazione della Rai, grande successo per l'iniziativa gratuita di servizio pubblico per i più piccoli al Village Rai Ragazzi anch'esso alle ex Caserme di Guido Reni Oltre 1000 bambini e ragazzi hanno incontrato dal vivo le star di Rai Yoyo e Rai Gulp.

rutelli, gabriella pescucci e piera de tassis masterclass ex dogana

Il pubblico dell'ex Dogana ha potuto invece seguire le masterclass con grandi maestri del cinema, a cominciare dai tre premi Oscar Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Gabriella Pescucci, l'attrice Piera Degli Esposti, il regista Paolo Genovese e, per la televisione, Renzo Arbore, Marisa Laurito e Sabina Guzzanti. Da segnalare anche l'ottimo seguito che ha avuto l'incontro con il Premio Oscar francese Pierre Bismuth al MAXXI.

CINEMA: DANTE FERRETTI, SCENOGRAFIA RESTA CENTRALE

milovan farronato, diane pernet e pam hogg asvoff

(ANSA) - E' cominciata la settimana delle Masterclass di Videocittà: 45 incontri, il primo dei quali tenuto da Gabriella Pescucci, Premio Oscar, che ha ricevuto il Premio Videocittà e ha mostrato al pubblico come si trasforma un attore in "personaggio" per un film di ambientazione storica. Dopo di lei è stata la volta di Sabina Guzzanti che, con la sua masterclass "La macchina del tempo" ha mostrato sul palco come si realizzano i passaggi di età nell'invecchiamento scenico, fisico e facciale attraverso il trucco e il costume.

francesco rutelli e valerio ciampicacigli di solid light videomapping

Oggi "in cattedra" a Videocittà i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo che, dopo aver ricevuto il Premio alla carriera da Francesco Rutelli, ideatore dell'evento e Presidente Anica, hanno raccontato, attraverso aneddoti ed esempi pratici, come si arreda un set, nella loro masterclass dal titolo "L'arredamento è atmosfera". A moderare questo incontro, Piera De Tassis, direttore artistico dell'Accademia David di Donatello e Direttore di Ciak. "Oggi, malgrado l'impiego sempre più massiccio della grafica computerizzata che crea gli ambienti virtualmente, la scenografia e l'arredamento di scena continuano ad essere importantissimi - spiega Dante Ferretti - e il nostro lavoro continua ad essere molto ambito.

clara tosi pamphili e francesca lo schiavo mostra persona makinarium

Ai tanti giovani che mi chiedono consigli su come intraprendere la carriera di scenografo, suggerisco di studiare tanto come ho fatto io che iniziai diplomandomi all'Accademia di Belle Arti. E farsi poi prendere a bottega da un professionista". La giornata di oggi è stata caratterizzata da altre Masterclass. In mattinata, intervistato da Francesco Rutelli, Paolo Genovese ha raccontato la sua esperienza e di come trae spunto per i suoi film dalla vita che ci circonda, interagendo con gli studenti in sala desiderosi, un giorno, di diventare importanti registi e sceneggiatori.

reenat sandhu francesco rutelli (2)

Piera Degli Esposti, intervistata da Eugenio Murrali, a partire dalle 18:00 realizzerà un viaggio nella sua favolosa carriera, nel suo universo artistico e umano, raccontando i segreti dei suoi personaggi, le sue storie più eccitanti e le immagini della sua vita. E a concludere questa giornata di Masterclass di VIDEOCITTA' all'Ex Dogana di Roma, il "making of" di un varietà televisivo con due insegnati d'eccezione: Marisa Laurito e Renzo Arbore: "Inventare uno spazio vuoto": il racconto attraverso immagini, progetti, plastici e video, dell'ideazione e realizzazione delle scenografie e dei costumi per un varietà.

