CAFONALISSIMO RIGOLETTO – ALLA PRIMA DELL'OPERA DI ROMA, LA RAGGI SI VESTE ANCHE QUEST'ANNO DA PRINCIPESSA, MA PER ALCUNI E' CRUDELIA DEMON INTRAPPOLATA DAGLI AURICOLARI DELL'IPHONE - NON MANCANO LA CRAVATTA FLOREALE DEL MINISTRO SAVONA, LA CASELLATI, CARLO E CAMILLA DI BORBONE, GUILLERMO MARIOTTO E RENATO BALESTRA: ECCO CHI HA SFILATO SUL RED CARPET DEL COSTANZI

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera – Roma”

Un' Opera al passo con i tempi (come ricorda la locandina del Costanzi) ha aperto ieri la stagione 2018-2019 con la prima del «Rigoletto» di Verdi e un clamore mondano legato soprattutto all' arrivo della sindaca, e presidente della Fondazione Teatro dell' Opera, sul tappeto rosso di piazza Beniamino Gigli. Virginia Raggi ha fatto tesoro del successo mediatico ottenuto lo scorso anno con la couture della maison Gattinoni, e la cappa di Anna Magnani: quest' anno si è fatta precedere dal bozzetto dell' abito per la première del 2018, firmato Camillo Bona e dall' aria vagamente marziale, con i galloni che le decoravano le spalle (dalla seduzione all' autorità).

Ai lati della passerella più di un cittadino ha commentato, tra uno scatto-ricordo e l' altro: «Mai vista così bella!». L' evento nella domenica del blocco delle auto inquinanti e dei musei Civici gratuiti, con Roma sospesa tra arte ed ecologia. Il sovrintendente della Fondazione Carlo Fuortes, molto stimato, ha stretto mani, e accolto nuovi spettatori e habitué dell' istituzione, la politica resta lontana.

Abiti da gran sera, qualche soprabito di pelliccia, e tanto velluto: nero per il vicesindaco Luca Bergamo, blu per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Lampi di glamour aristo-internazionale con l' apparizione di Carlo e Camilla di Borbone, insieme alle figlie Maria Carolina e Maria Chiara a proprio agio davanti ai flash, come Marisela Federici, e la coppia Gianni e Maddalena Letta che arriva tenendosi per mano. Nel foyer ecco il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, l' ex ministro della Giustizia Paola Severino, l' ambasciatore di Francia Christian Masset, Daniela Porro, Anna Coliva, la produttrice Maite Carpio Bulgari, Josè Dosal Noriega (Musica per Roma) e Michele Dall' Ongaro (Accademia Santa Cecilia), Berta Zezza, Federica Cerasi, Guillermo Mariotto e Renato Balestra.

Dopo gli applausi, cena di gala per il cast e un ristretto numero di ospiti nell' affascinante Laboratorio di Scenografia del Teatro di via dei Cerchi. Archeologia industriale con vista sul Circo Massimo.

