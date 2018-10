ITALPRESS, CHE CAFONAL! “DOVE STA GENNY?”, ALLA FESTA DEI 30 ANNI DELL'AGENZIA NATA A PALERMO TUTTI A BACIARE LA PANTOFOLA DI GENNARO SANGIULIANO, IN CORSA PER LA DIREZIONE DI UN TG RAI – SOLO LA MADRINA DELLA SERATA CRISTINA CHIABOTTO HA AVUTO PIU’ RICHIESTA DI SELFIE – ATTOVAGLIATI MALAGO’, IL NEOPRESIDENTE FIGC GRAVINA, GASPARRI, L’EX SOTTOGRETARIO LOTTI, SCHIFANI E IL NEOBARBUTO ALFANO – PARDO MATTATORE

"Dove sta Genny? Dove sta Genny? Le ultime voci mi dicono che è ancora in corsa per il Tg1 e sennò è sicuro direttore del Tg2". E se una vecchia volpe della Rai come Anna La Rosa lo cerca per baciarlo e complimentarsi vuol dire che Gennaro (Genny per gli amici) Sangiuliano è davvero ben piazzato per la corsa alle nomine che contano in Rai.

E al tavolo che contava alla festa dei 30 anni di Italpress, - compleanno santificato in grande stile a Roma alla Lanterna di Fuksas - Genny stava al tavolo con tutti i big della serata. Solo Cristina Chiabotto ha avuto più richieste di selfie, la modella ed ex Miss Italia è stata la madrina della serata. Chiamando sul palco a raccontare i trent'anni dell'agenzia nata a Palermo tanti vecchi collaboratori, ormai diventati celebri giornalisti. Come Pierluigi Pardo che ha fatto da mattatore ricordando vecchi aneddoti sui campetti di periferia.

Attovagliati come a celebrare un matrimonio il neo presidente della Figc Gabriele Gravina, alla sua prima uscita ufficiale da numero 1 di via Allegri, Giovanni Malagò, Angelino Alfano, Renato Schifani, Maurizio Gasparri, Luca Lotti, Isabella Rauti, Alfonso Pecoraro Scanio e Renata Polverini, Michele Anzaldi.

C’erano anche il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega), il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, il,presidente dell’Istituto Credito Sportivo Andrea Abodi, il Sottosegretario del Pontificio Consiglio di Cultura del Vaticano, Mons. Sanchez, il Massmediologo Klaus Davi, l’Ad di Qooder, Poalo Gagliardo.

Tante anche le presenze tra i giornalisti. Schierate in prima fila le penne di Italpress i capi servizio dell’agenzia palermitana, Angelo Brocato e Gianfranco Merenda. Numerosa anche la squadra Rai: l’ex direttore della Tgr Vincenzo Morgante (che ora guida Sat 2000), da Gianfranco D'Anna a Anna La Rosa, da Andrea Vianello a Roberto Guelfi e Vasco Pirri Ardizzone. Immancabili gli uomini (e le donne) comunicazione Sergio De Luca, Lorenzo Tersi, Gianluca Comin, poi la ex di Sky Federica De Sanctis, attuale direttore Comunicazione di Poste Italiane, Simona Giorgetti e Giuseppe Mariani di A2A

I Direttori comunicazione di Terna , Luca Torchia, di Acea Massimiliano Paolucci, di Confcommercio Sergio De Luca, di Renault, Francesco Fontana Giusti e di Nissan Luisa di vita

Il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il Presidente di Sicily by Car Tommaso Dragotto, l’A.D. dei Viaggi dell’Elefante Enrico Ducrot.

Nata al sud Italia, inizialmente con una vocazione sportiva e trasformatasi, con il tempo, in agenzia di informazione, ha 22 notiziari tematici, 6 notiziari regionali a cui hanno accesso oltre 500 abbonati in tutta Italia. Fondata da Gaspare Borsellino a Palermo nel 1988, oggi è l’unica agenzia di stampa nazionale con redazione centrale a sud di Roma e sedi in tutta Italia.

Nel giorno del trentesimo dalla fondazione una delegazione composta dai direttori e i capiservizi è stata accolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha detto: “Stiamo vivendo una fase di grandi trasformazioni di cui non si riesce ancora a immaginare il finale”. E ha ribadito l’importanza del pluralismo e della libertà dell’informazione, sulla quale, ha detto il presidente della Repubblica, “vigileremo”.

Anche il sindaco di Roma Virginia Raggi ha fatto gli auguri a Italpress: “Buon compleanno Italpress! Un’agenzia che nasceva 30 anni fa a Palermo, nel cuore di una terra difficile, che per tanti anni ha raccontato storie di politica, attualità, sport e soprattutto ha raccontato storie di illegalità e della legalità di quella parte del Paese fatta di persone, associazioni di organizzazioni che combattevano e contrastavano la mafia. Una bella realtà – sottolinea – nella quale oggi lavorano 12 giornalisti professionisti e 500 corrispondenti in tutto il Paese. Buon compleanno perché resistete e andate avanti. Buon compleanno ai direttori Gaspare Borsellino e Italo Cucci, perché dovete andare avanti e infondere coraggio e forza a chi lavora con voi. Abbiamo bisogno di voi, non mollate!”.

“Viviamo un’epoca mediatica in cui c’è una quantità infinita di news per cui, per fare bene il nostro lavoro, è necessario verificare con attenzione tutte le proposte che quotidianamente ci arrivano. In tal senso, le agenzie di stampa ricoprono un ruolo di grande responsabilità poiché ottimizzano il sistema di informazione aiutando anche i cittadini ad avere un’opinione sull’attualità”, ha affermato Italo Cucci.

