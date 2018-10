29 ott 2018 19:34

CAFONALINO - ALL'EX DOGANA SALE IN CATTEDRA DAGO CON PIETRANGELO BUTTAFUOCO PER RISPONDERE ALLA DOMANDA: NELL’ERA DI INTERNET, COME SI È TRASFORMATA LA REALTÀ? – “L'ENORME SUCCESSO DI INTERNET HA ORIGINE DALLA SUA CAPACITÀ, ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK, DI CREARE UN MONDO PARALLELO A QUELLO REALE” – IN PRIMA FILA SCROSATI, RONCONE, SALVO SOTTILE, ANNA KANAKIS – VIDEO INTEGRALE