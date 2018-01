CAFONALINO - HA RAGIONE “IL MESSAGGERO” A TITOLARE: “NEL SEGNO DI VERDI SCOSSA DI EMOZIONI”. ALLA PRIMA ROMANA DEI “MASNADIERI” FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE ARRIVA AL FIANCO DI UNA BOMBASTICA NUOVA ENTRATA. MALGRADO LA SMENTITA, AVEVA RAGIONE DAGOSPIA A SCRIVERE CHE CON LA SUA COMPAGNA MALVINA ERA FINITA…

Valeria Arnaldi per il Messaggero

prima dei masnadieri carlo fuortes e francesco gaetano caltagirone) yasuko kageyama img 6345md

Un'unica messinscena nel 1972, diretta da Gianandrea Gavazzeni con la regia di Mario Missiroli. Dopo quarantasei anni, ieri sera, il sipario romano del Teatro dell'Opera è tornato ad alzarsi su I masnadieri di Giuseppe Verdi su libretto di Andrea Maffei da Die Rauber di Friedrich Schiller, rappresentata per la prima volta nel 1847 a Londra. E ora in scena in un nuovo allestimento con la direzione di Roberto Abbado e la regia - la prima lirica - di Massimo Popolizio.

francesco gaetano caltagirone e malvina kozikowska

Un'occasione straordinaria che molti nomi noti di istituzioni, cultura, informazione e spettacolo non hanno voluto perdere. Tra i primi ad arrivare il vice presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi e il vice segretario generale Umberto Zingales, il consigliere della presidenza della Repubblica Giovanni Grasso. Nel parterre esclusivo, ecco l'imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone. Poi, lo scrittore Giancarlo De Cataldo e i registi Marco Bellocchio e Luca De Fusco. Non sono mancati Claudio Strinati, Corrado Augias, Michele Dall'Ongaro. E Roberto D'Agostino.

prima dei masnadieri (marco bellocchio) yasuko kageyama img 6322md

Bellissima, Rossella Brescia con Luciano Mattia Cannito. In platea pure la principessa Ascania Spadafora, Federica Tittarelli Cerasi, Stefano e Daniela Traldi. Padrone di casa, il sovrintendente Carlo Fuortes. Alla grande attesa dell'evento ha contribuito anche l'interprete femminile: Roberta Mantegna, diplomatasi alla prima edizione di Fabbrica, programma di formazione del Teatro dell'Opera di Roma. Un «motivo di orgoglio per il teatro - come ha ribadito lo stesso Fuortes, alla presentazione - il fatto che la Mantegna poco dopo aver concluso questo periodo di studio, possa sostenere un ruolo principale in quest'opera verdiana».

prima dei masnadieri (luca de fusco) yasuko kageyama img 6408md

In scena, le vicende della casata dei Moor, con il conte Massimiliano indotto dal figlio minore a diseredare il primogenito Carlo che, cacciato dalla casa paterna, si mette a capo di una banda di rivoluzionari nei boschi della Boemia, i masnadieri appunto. Una storia dai toni foschi, romantici, fortemente introspettiva.

Ad affascinare la platea, il «linguaggio musicale audace e ricco di sfumature», sottolineato da Abbado, e il nuovo ruolo del coro cui «non sono destinati pezzi chiusi» ma che «partecipa allo sviluppo della vicenda». Nonché, ovviamente, la lettura che ne ha offerto Popolizio: «Ho cercato di tradurla nello stile un po’ della serie Il trono di spade per sottolinearne l'atmosfera nera e la spettacolarità cupa». Una visione premiata da applausi scroscianti.

prima dei masnadieri (giorgio lattanzi) yasuko kageyama img 6413md prima dei masnadieri (giancarlo de cataldo e signora) yasuko kageyama img 6368md

prima dei masnadieri (michele dall'ongaro) yasuko kageyama img 6395md prima dei masnadieri (federica cerasi tittarelli) yasuko kageyama img 6356md prima dei masnadieri (silvia cappellini e simona antonucci) yasuko kageyama img 6425md prima dei masnadieri (anna addario) yasuko kageyama img 6354md prima dei masnadieri ( yasuko kageyama img 6380md prima dei masnadieri ( yasuko kageyama img 6381md prima dei masnadieri (corrado augias e michele dall'ongaro) yasuko kageyama img 6420md

prima dei masnadieri (vittorio di paola) yasuko kageyama img 6364md