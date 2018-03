19 mar 2018 11:33

CAFONALINO – ALL’AUDITORIUM DI ROMA SI SONO DATI APPUNTAMENTO I GRANDI SCONFITTI DEL 4 MARZO: DA GENTILONI A GRASSO, DA ORLANDO A BOLDRINI, DA PAROLIN A GASPARRI, PER IL DOCU-FILM SU ALDO MORO DI EZIO MAURO, PRODOTTO DA SIMONA ERCOLANI (COME SE NON CI FOSSERO PERSONE IN RAI IN GRADO DI FARE UN DOCU-FILM SU MORO, TUTTO CON FILMATI RAI) – E SE ORFEO, MAESTRO DI CERIMONIE, AVESSE FAVORITO IL DOCU-FILM PER AVVICINARSI A “REPUBBLICA”? NEL 1996 FU MAURO A FARLO CAPOSERVIZIO DEL POLITICO DA CAPO DELLO SPORT