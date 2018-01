CARNEVALE DI TETTE - LE FESTE DI QUARTIERE DI RIO CHE PRECEDONO LA GRANDE PARATA DI FEBBRAIO QUEST'ANNO SONO STATI DOMINATI DA BALLERINE DI SAMBA IN TOPLESS - NONOSTANTE I TAGLI DEL NUOVO SINDACO LA CITTÀ SEMBRA GIÀ AVER AVVIATO LE BALDORIE COL SENO GIUSTO

DAGONEWS

una ballerina a un bloco

Un gruppo di festaioli ha attraversato le strade di Rio a passi di samba in preparazione al carnevale. Ragazze e ragazzi ricoperti di piume e brillantini stanno già aprendo le danze nella città in attesa che l’evento principale abbia inizio nei quattro giorni precedenti la quaresima nel mercoledì delle ceneri.

Le feste di strada pre-carnevalizie già si stanno moltiplicando, come quella che ha avuto luogo nel “bloco” di Ipanema.

Nonostante i tagli del nuovo sindaco evangelista, le festività carnvalesche sembrano essere anche quest’anno sulla buona strada della riuscita, mantenendo intatti lo stesso spirito e la stessa energia di sempre.

samba in topless a rio

Sono previsti milioni di turisti durante i quattro giorni del Carnevale, per un ritorno stimato di 1 miliardo (in dollari) nelle casse del Comune di Rio.

