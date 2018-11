IL KING DEL CAFONALINO! – “MAXXI” PRESENTAZIONE DEL FILM CHE RACCONTA LE GESTA DI RINO BARILLARI, MITO ROMANO DEL CLIC AD OGNI COSTO – IL PRINCIPE LILLIO RUSPOLI, GIANMARCO CHIEREGATO, ELISABETTA PELLINI, IL TENORE FRANCESCO GROLLO, L’EX QUESTORE DI ROMA TAGLIENTE, FILIPPO CECCARELLI E LA MOGLIE ELENA POLIDORI, ECCO CHI C’ERA ALLA PROIEZIONE E ALLA FESTA AL “JACKIE-O”

Estratto dell’articolo di Lucilla Quaglia per “il Messaggero”

locandina del film

(…) Finalmente si fa buio per seguire sul grande schermo la nuova storia del regista livornese, ambientata nel 1990 sullo sfondo dell' estate dei mondiali di calcio. Nella notte in cui la nazionale è eliminata ai rigori dall' Argentina, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. E fari puntati al Maxxi per la proiezione serale del film The king of Paparazzi, di Massimo Spano e Giancarlo Scarchilli, sulla vita e le gesta del grande fotografo Rino Barillari.

il principe lillio ruspoli con rino barillari

Mito romano del clic ad ogni costo che già dal primo pomeriggio presenzia la mostra a lui dedicata tra fan e colleghi, anche d' oltre oceano, proprio a pochi metri dalla sala dove viene proposto il film. Con lui la moglie Antonella. E poi a tarda sera The King stappa bollicine nel regno di Beatrice Iannozzi fino a tardi. Qui sono attesi Massimo Ghini, Serena Grandi e tanti interpreti della Dolce Vita.

giancarlo scarchilli rino barillari elisabetta pellini filippo ceccarelli con la moglie elena polidori giancarlo scarchilli rino barillari e massimo spano (4) agostino vitolo con la moglie antonella insieme a barillari e antonella mastrosanti barillari con la locandina del film beatrice jannozzi e barillari all ingresso del jackie o giancarlo scarchilli rino barillari e massimo spano (5) rino barillari massimo spano beatrice jannozzi e rino barillari beatrice jannozzi rino barillari antonella mastrosanti blasco giurato don felice riva e rino barillari don felice riva fabrizio corallo presenta il film the king of paparazzi filippo ceccarelli fabrizio corallo giancarlo ruspoli rino barillari massimo spano fabrizio corallo giancarlo scarchilli rino barillari massimo spano (1) fabrizio corallo giancarlo scarchilli rino barillari massimo spano (2) foto di gruppo con the king of paparazzi francesco grollo massimo spano giancarlo scarchilli rino barillari e massimo spano (1) giancarlo scarchilli rino barillari e massimo spano (2) rodolfo corsato saverio ferragina giancarlo scarchilli rino barillari e massimo spano (3) massimo spano beatrice jannozzi saverio ferragina rino barillari con ciro ippolito e antonella rino barillari mariapia ruspoli col marito lillio ruspoli marco geppetti mariapia ruspoli col marito il principe lillio ruspoli rino barillari e la moglie antonella salvatore monteforte francesco de luca rino barillari irene e francesco tagliente silvio salini con antonietta e piero lepore silvio salini rino barillari leonardo barillari gianmarco chieregato