PARTY-GIANI ALL'AMATRICIANA – GUYA SOSPISIO FESTEGGIA I SUOI PRIMI 70 ANNI CON UN FESTONE. A FARE GLI AUGURI QUELLO CHE RESTA DELLA ROMA CAFONAL DI VENT'ANNI FA: RESIDUATI DEL BERLUSCONISMO ALLEBGRO, AVANZI DEL SOCIALISMO NOTTE, NOBILI COL BLASONE SVENUTO, EX MINISTRI IN CERCA DI UNA MINESTRINA, EX BELLE SVOLTAFILETTO( GALLERY)

Dagonews

guya sospisio micol moraldi enrico e ricky sospisio

Guya Sospisio ha festeggiato con gli amici più stretti e i parenti i suoi “primi” 70 anni nella dimora famigliare alle pendici del Gianicolo. In quel che fu uno dei primi salotti mondani e politici della Roma godona, molti personaggi di spicco dell’alta borghesia, nobili, notabili e politici in disarmo.

Ricco il menù per le fauci onnivore dei presenti: penne al sugo, con ricotta salata e pomodorini, pani e formaggi, salmone, prosciutto arrosto in crosta e dolci a volontà. E per gli insaziabili del grasso saturo anche una maxi torta decorata di fiori. A panza piena, alcuni coraggiosi hanno sguinzagliato la sciatica nelle danze, accompagnati dalle musiche del maestro Angelo Trane.

guya sospisio col marito ricky e i figli enrico e micol

Avvistati il principe Mario Pignatelli Aragona Cortez con la moglie Veronica; il principe Fabrizio Caracciolo e Rosalba Giugni; Rocco Crimi e Fabrizio Cicchitto; le belle Mirella Gisman, Micol Moraldi e Alice Otman; le gran dame Maria Pia e Claudia Ruspoli con Marisela Federici (ottima cantante); Massimo Teodori; i coniugi Bertinotti; Mario e Marisa Stirpe; Luigi Ficacci e Anna Coliva e la vispa contessa Adriana della Frattina.

