PRONTO, CHI SAMBA? TIM IN CAMPO PER IL MOBILE DI OI IN BRASILE: OFFERTA VINCOLANTE CON "TELEFONICA" E "CLARO" - MERCOLEDÌ SERA IL CDA AVEVA DATO MANDATO A PROCEDERE ALL’AD GUBITOSI - L’OFFERTA RESTA SOGGETTA AD ALCUNE CONDIZIONI. IN PARTICOLARE CHE AGLI OFFERENTI SIA RICONOSCIUTA LA QUALITÀ DI...