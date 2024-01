AVETE VISTO IL FILM "LIA’S BIG STEP FAMILY"? - E’ LA GRANDE FAMIGLIA DI LIA LIN, UN INSIEME DI ZIE, E ZII, E CUGINI, FIGLIASTRI E PARENTI ACQUISITI CHE VIVONO TUTTI NELLA STESSA VILLONA E PASSANO IL TEMPO SPUDORATAMENTE A SCOPARSI - BARBARA COSTA: “A DIRIGERLI CI STA UN PATRIARCA CHE SI CHIAMA ROCCO SIFFREDI. COSA COMBINA LA ‘FAMIGLIA’? SONO SEI SCENE E IN DUE C’È LEI, LIA LIN, CHE CI APRE LE PORTE DI CASA SUA, E CI PRESENTA I SUOI PARENTI, E IL PARENTE A CUI LIA È PIÙ LEGATA È UNO ZIO CHE, QUANDO LA VEDE IN PISCINA SGUAZZARE CON LE CUGINETTE, NON SE LO TIENE E DISPIEGA IL…”

Barbara Costa per Dagospia

Ci sono famiglie e famiglie, non si discute, e però io una più felice e p*rca di questa… non l’avevo mai vista! Vi presento la Grande Famiglia di Lia, un insieme pornamente miscelato di zie, e zii, e cugini e figliastri vari e parenti acquisiti e eventuali che vivono e no tutti nella stessa villona e passano il tempo spudoratamente a sc*parsi. Si f*ttono alla grande e alla grande a me, a te, gaudenti spettatori, ci si f*tte il cervello se a dirigerli ci sta un patriarca che si chiama Rocco Siffredi.

Il suo "Lia’s Big Step Family", vol. 1 e 2 (di imminente uscita), è tra i porno del 2023 by Siffredi tra i più arroventati e applauditi, e merito va a Rocco che, avrà pure appeso il pene al chiodo (durerà?) e tuttavia alla porno regia non rinuncia, non si ferma, macché, rilancia. Nel 2023 dietro la porno macchina da presa ha lavorato benissimo (menzione a parte per le sue "Fans GangBang", con quel graffio le sa dirigere solo lui…) e "Lia’s Big Step Family" è il marchio che Siffredi imprime sul genere "step", il porno incesto, ok, finto incesto, e mira dritto agli amanti del porno i più lussuriosi.

lia big step family uncensored cover porn video

Con Rocco si va sul sicuro e infatti il problema che pone il suo addio al porno (Siffredi nella primavera 2024 compie 60 anni, e siamo sui 40 di porno) sta sì nella pensione di un super dio del sesso, più nella insostituibile visione di una mente feconda: i porno roccosiffrediani possiedono – e qui mi soffermo su plot e regia – un vigore, un disegno, e una struttura, e una pienezza che, va bene la s*ga, ma andrebbero valutati come genere cinematografico a sé. La critica del porno americana – negli USA c’è! – ci si spella le mani. A scriverne.

Fine del pipp*ne. Cosa combina la Big Step Family di Lia? Il vol. 1 sono sei scene e in due c’è lei, Lia Lin, porno attrice russo-filippina, corpicino skinny da banchettarci, che ci apre le porte di casa sua, e ci presenta i suoi parenti, e il parente a cui Lia è più legata è uno zio, Vince (Karter), zio che in piscina, quando vede Lia che "gioca" e sguazza con le cuginette Nata (Ocean) e Tiffany (Tatum) non si tiene, non se lo tiene, loro sono pure nude, e zio Vince dispiega a ognuna il suo pornoso attaccamento, una dopo l’altra sono prese da dietro, e le nipoti ringraziano, a pluri facial.

Lia ha altre due cugine, Ohana (Petite) e Kristi (Depp), intente in un 3some con uno che a quanto pare è un altro cugino, Raul (Costa), cugino che è italiano, è siciliano, palermitano, e sono 10 anni che porta in alto il porno orgoglio penico nostrano. E Raul non è il solo parente italiano di Lia, che ha pure una zia, con cui stantuffa e si fa stantuffare in un incontro a 5, e sua zia è niente poco di meno che… Valentina Nappi!

Entrambe si fanno riverire in DP, entrambe sanno cosa vogliono e vogliono farsi fare, il loro è un gioco con delle regole ma duro, spasso che nella scena che segue è allegramente lesbico, a quattro meraviglie, ne confondo il grado di parentela ma chissenefrega, che si smodano in fetish dei piedi e si sfiancano a sex toys, e a leccarsi lo sciroppo sui corpi a vicenda. Nei porno step non possono mancare gli incroci patrigni e figliastre, qui incentrati sull’anale il più irruente, non potrebbe essere altrimenti quando uno dei “daddy” è Mike Chapman…!

"Lia’s Big Step Family" è a suo modo lo spin-off del siffrediano "Rocco’s Sex Step Family", del 2021, altra insolita porno riunione familiare squirtante, quattro scene porno elettrizzanti, le donne vi comandano, le donne sono le più impetuose, è la telecamera, la regia di Rocco che le rende tali. Le faceva splendere così già da attore… sì, ogni donna "presa" da Rocco era sublimata nella sua essenza e nella sua verità. A differenza da quanto rumoreggiato, la sua Academy Porno non chiuderà, ma ospiterà solo studenti femmine. “Il porno del futuro è donna!”. Parola di Prof. Siffredi.

