RULA JEBREAL SI EMOZIONA SUL PALCO DI SANREMO IL TWEET DI RULA JEBREAL SU DONALD TRUMP ALAN FRIEDMAN ALAN FRIEDMAN DONALD TRUMP rula jebreal cnn
IL BODY SHAMING DEI BUONI! - VI RICORDATE RULA JEBREAL, LA COMMOVENTE EROINA DI TUTTO CIÒ CHE È BUONO E GIUSTO? MANCO UNA SETTIMANA DOPO IL SUO MONOLOGO A SANREMO FA UN TWEET SOLO PER SFOTTERE TRUMP. MA NON LE SUE IDEE POLITICHE O LE SUE AZIONI. NO, LA SUA ABBRONZATURA SPRAY E I CAPELLI TINTI. PERALTRO PUBBLICANDO UNA FOTO COI COLORI ALTERATI. QUINDI LA GRANDE GIORNALISTA DELLA CNN SPACCIA PURE FAKE NEWS! MA SE LO AVESSIMO FATTO SU UNA DONNA SOVRAPPESO E TRUCCATA MALE, COSA CI AVREBBE DETTO? - PS: SOTTO ARRIVA PURE FRIEDMAN A COMMENTARE. NON SERVONO COMMENTI-
RULA JEBREAL SI EMOZIONA SUL PALCO DI SANREMO IL TWEET DI RULA JEBREAL SU DONALD TRUMP ALAN FRIEDMAN ALAN FRIEDMAN DONALD TRUMP rula jebreal cnn
LA VERSIONE DI MUGHINI - "SULLA QUESTIONE (IN ITALIA DIMENTICATISSIMA) DELLE “FOIBE” LEGGO LE PUTTANATE DI VAURO. VEDO CHE ALLA FOSSA DI BASOVIZZA, ALCUNI DEL PD SI SONO TIRATI INDIETRO MENTRE PARLAVA GASPARRI. IERI A “QUARTA REPUBBLICA” LA STESSA GIORGIA MELONI (CHE PURE È PERSONA CIVILE) HA FATTO PIUTTOSTO UN COMIZIO CHE UNA COMMEMORAZIONE. OVVIAMENTE SU UNA TALE TRAGEDIA IO MI AUGURO DI..."
“GIUSEPPI”, ARRIVANO I RINFORZI - ECCO L'IDENTIKIT DEI RESPONSABILI PER CONTE: SONO UNA QUINDICINA. POI ARRIVEREBBERO ALTRI. NON VOGLIONO AVERE NULLA A CHE FARE CON RENZI. NON SOPPORTANO SALVINI E VOGLIONO RAPPORTARSI DIRETTAMENTE CON PALAZZO CHIGI - TUTTI GUARDANO A GIANNI LETTA, GRANDE REGISTA DELL'OPERAZIONE - TUTTO E’ IN MOVIMENTO PROPRIO MENTRE STA PER COMINCIARE IL GRANDE WALZER DELLE NOMINE DI STATO...
COSA FARESTE CON 11 MILIARDI IN CONTANTI? DITELO A JOHN ELKANN, CHE A BREVE SI TROVERÀ IN TASCA QUESTA SOMMETTA, GRAZIE ALLA VENDITA DI PARTNER-RE, COMPRATA PER 6 E RIVENDUTA PER 9 MILIARDI. CHE SI AGGIUNGONO AI 2 DI EXTRA-DIVIDENDI LEGATI ALLA FUSIONE FCA-PSA. LA FAMIGLIA AGNELLI TORNA UNA DELLE PIÙ RICCHE D'EUROPA, E ORA SI SCOMMETTE SUL PROSSIMO INVESTIMENTO
MA ‘STA LAZIO? LA PROFEZIA DI SCONCERTI: HA TUTTO PER ARRIVARE IN FONDO. E’ LA PIU’ COMPLETA TRA LE 3 DI TESTA: "HA SUBITO GLI STESSI GOL DELL' INTER (20) E NE HA SEGNATI 5 IN PIÙ. HA IL MIGLIOR CENTROCAMPO D'ITALIA (LEIVA-MILINKOVIC-LUIS ALBERTO) E FORSE IL MIGLIOR CENTROCAMPISTA IN ASSOLUTO (LUIS ALBERTO). HA IL CAPOCANNONIERE (IMMOBILE) E HA BATTUTO LA JUVE 2 VOLTE SU 2" – E POI HA SOLO 15 GARE DA GIOCARE MENTRE INTER E JUVE….
CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA
UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI, SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA