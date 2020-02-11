IL BODY SHAMING DEI BUONI! - VI RICORDATE RULA JEBREAL, LA COMMOVENTE EROINA DI TUTTO CIÒ CHE È BUONO E GIUSTO? MANCO UNA SETTIMANA DOPO IL SUO MONOLOGO A SANREMO FA UN TWEET SOLO PER SFOTTERE TRUMP. MA NON LE SUE IDEE POLITICHE O LE SUE AZIONI. NO, LA SUA ABBRONZATURA SPRAY E I CAPELLI TINTI. PERALTRO PUBBLICANDO UNA FOTO COI COLORI ALTERATI. QUINDI LA GRANDE GIORNALISTA DELLA CNN SPACCIA PURE FAKE NEWS! MA SE LO AVESSIMO FATTO SU UNA DONNA SOVRAPPESO E TRUCCATA MALE, COSA CI AVREBBE DETTO? - PS: SOTTO ARRIVA PURE FRIEDMAN A COMMENTARE. NON SERVONO COMMENTI

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RULA JEBREAL SI EMOZIONA SUL PALCO DI SANREMO RULA JEBREAL SI EMOZIONA SUL PALCO DI SANREMO IL TWEET DI RULA JEBREAL SU DONALD TRUMP IL TWEET DI RULA JEBREAL SU DONALD TRUMP ALAN FRIEDMAN ALAN FRIEDMAN ALAN FRIEDMAN DONALD TRUMP ALAN FRIEDMAN DONALD TRUMP rula jebreal cnn rula jebreal cnn

 

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CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA

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UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI,  SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA

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