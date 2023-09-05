CANDELA FLASH! AVVISTATO MASSIMO GILETTI IN QUESTO MOMENTO A VIALE MAZZINI: IL CONDUTTORE HA RAGGIUNTO IL SETTIMO PIANO PER UN INCONTRO CON I VERTICI DELL'AZIENDA. DOPO L'USCITA DA LA7, SI E' PARLATO PIU' VOLTE DI UN SUO RITORNO IN RAI...-
CANDELA FLASH! AVVISTATO MASSIMO GILETTI IN QUESTO MOMENTO A VIALE MAZZINI: IL CONDUTTORE HA RAGGIUNTO IL SETTIMO PIANO PER UN INCONTRO CON I VERTICI DELL'AZIENDA. DOPO L'USCITA DA LA7, SI E' PARLATO PIU' VOLTE DI UN SUO RITORNO IN RAI...-
DAGOREPORT! - COSA POTREBBE SUCCEDERE SE VENISSE APPROVATA LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MELONI IN MODALITA' EVITA PERON CHE PREVEDE LO SVUOTAMENTO DEI POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? SEMPLICE: SERGIO MATTARELLA FA GLI SCATOLONI E SE NE VA A CASA - I DUE CARDINI SU CUI IL QUIRINALE NON TRANSIGE SONO LA NOMINA E REVOCA DEI MINISTRI E LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE IN CAPO AL PREMIER, PERCHÉ METTEREBBE FUORI GIOCO, STRAVOLGENDOLA, L’UNICA ISTITUZIONE CHE FUNZIONA, OVVERO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - COMUNQUE SE NE PARLERA' DOPO IL VOTO DELLE EUROPEE. QUEL CHE È CERTO È CHE LA DUCETTA NON HA LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI (266 ALLA CAMERA E 133 AL SENATO)
DAGOREPORT: LA DURA SFIDA DI DANIELE FRANCO – DIVENTATO “INGOMBRANTE” NELLA BANKITALIA DI FABIO PANETTA, BOCCIATO DAL NOVELLO GOVERNATORE CARO ALLA MELONI PER IL BOARD DELLA BCE, DOVE HA PREFERITO UN UOMO DI SUA FIDUCIA COME PIERO CIPOLLONE, IL DRAGHIANO EX MINISTRO DEL TESORO È STATO RILANCIATO DA GIORGETTI PER LA PRESIDENZA DELLA BEI. UN TRAGUARDO DIFFICILE. SE FRANCESI E TEDESCHI RISPONDONO CON UN “NI”, GLI SPAGNOLI VOGLIONO UNA CONTROPARTITA PER IL LORO CANDIDATO: L’ELEZIONE DELLA MINISTRA DELLE FINANZE SPAGNOLA NADIA CALVINO A CAPO DEL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO - LE TRATTATIVE CONTINUANO CON LA SPERANZA CHE L’AUTOREVOLEZZA DI DRAGHI, OTTO ANNI A CAPO DELLA BCE, FACCIA IL MIRACOLO…
FLASH! – COLPO DI “SOLE” PER LUCIA ANNUNZIATA. L’EX CONDUTTRICE DI ‘’MEZZ’ORA IN PIÙ’’, DOPO AVER RASSEGNATO LE DIMISSIONI DALLA RAI PER ‘’INCOMPATIBILITÀ CON IL NUOVO GOVERNO’’, RIPIEGA LE SUE AMBIZIONI SULLE ONDE CONFINDUSTRIALI DI RADIO24…
FLASH! – LA CARNE È DEBOLE E LA FAMIGLIA SCOPPIA. E’ CIÒ CHE È SUCCESSO A UN NOTO E SERIOSO CONDUTTORE TELEVISIVO RIMASTO TRAFITTO DALLE FRECCE DI CUPIDO AL PUNTO FATALE DI METTERE INCINTA UNA GIORNALISTA DI UN’ALTRA RETE…
FLASH! – ANCHE A CAIVANO, GIORGIA MELONI FA IL SUO BEL DISCORSETTO E ALLA FINE NON SI E’ FATTA FARE DOMANDE DAI GIORNALISTI PRESENTI. FORSE E’ PREOCCUPATA DI DOVER RISPONDERE ALLE MINCHIATE SU ALCOOL E STUPRO DETTE IN TV DAL SUO MELONCINO GIAMBRUNO? NON SOLO: IL SUO ATTUALE SISTEMA NERVOSO E’ COSI’ STRESSATO CHE LE CONFERENZE STAMPA LA FANNO SBROCCARE. MEGLIO EVITARE ‘STI CRONISTI PRIVI DI RISPETTO E IMBOTTITI DI ODIO PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO…