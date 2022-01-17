umberto brindani (2) umberto brindani
CANDELA FLASH! CAMBIA IL VENTO NEI SETTIMANALI ITALIANI: UMBERTO BRINDANI NON SARÀ PIÙ DIRETTORE DEL SETTIMANALE "OGGI", EDITO DALLA RCS DI URBANO CAIRO. CHI PRENDERÀ IL SUO POSTO?-
"A SANREMO VIRGINIA RAFFAELE DISSE CHE PERSINO I MIEI PARENTI CREDEVANO FOSSI MORTO. PENSAI ALLORA CHE..." - PINO DONAGGIO SI RACCONTA IN UN LIBRO: "BRIAN DE PALMA MI DICE SEMPRE: TI HO TIRATO FUORI DAI CANALI DI VENEZIA!" ED È VERO. DEVO A LUI LA POPOLARITÀ IN AMERICA" - ECCO COME E’ NATA 'IO CHE NON VIVO" - "L'HA INCISA ANCHE ELVIS PRESLEY. MA NON L’HO CONOSCIUTO PER COLPA DI LITTLE TONY E BOBBY SOLO" – E POI MINA, DARIO ARGENTO, I 10 SANREMO E QUEL VAPORETTO... - LIBRO+VIDEO
FLASH! CHE GIORNATA DI MERDA PER CONTE! PRIMA LA SFANCULATA DI BETTINI, POI IL VIDEO PORNO ALL’EVENTO DI TURCO E ADESSO LA BOTTA DEL SONDAGGIO DI MENTANA CHE PORTA I GRILLINI AL 13,7% (RECORD NEGATIVO). CHE SBERLE!
I VERI RICCONI MANTENGONO UN BASSO PROFILO - PRENDETE GIOVANNI FERRERO, IL PIÙ RICCO DEL NOSTRO PAESE, CHE NON RILASCIA QUASI MAI INTERVISTE - OPPURE MASSIMILIANA LANDINI ALEOTTI, STEFANO PESSINA, LA FAMIGLIA PERFETTI. E ANCORA, L’ULTIMO ARRIVATO: ALESSANDRO ROSANO, FONDATORE DI “HEY DUDE”, UNA SOCIETÀ CHE PRODUCE SCARPE PER IL TEMPO LIBERO, VENDUTA AL GRUPPO “CROCS” PER 2,5 MILIARDI (AVEVATE MAI SENTITO IL SUO NOME?)
UN'ALTRA VIOLENZA AL FESTINO DEL CAPODANNO 2021 - GLI INQUIRENTI CHE INDAGANO SUL PARTY NELLA VILLETTA DI ROMA DOVE SAREBBE STATA STUPRATA UNA 16ENNE RITENGONO CHE ANCHE UNA SECONDA RAGAZZINA MINORENNE, SEPPUR CONSENZIENTE E FIDANZATA DI UNO DEI GIOVANI, SIA STATA OGGETTO DEGLI ABUSI DI QUELLA NOTTE - I RAGAZZI HANNO DETTO CHE LA VITTIMA "ERA UN PEZZO DI CARNE CHE BARCOLLAVA TRA LA CAMERA E IL BAGNO, A DISPOSIZIONE DI CHI VOLESSE DIVERTIRSI"...
IL MILAN SI SPEZIA IN DUE - L’EX INTER THIAGO MOTTA (ORA TECNICO DEI LIGURI) FA UN REGALONE A INZAGHI CHE RESTA PRIMO CON UNA PARTITA IN MENO: LO SPEZIA ESPUGNA SAN SIRO AL 96'. ROSSONERI IMBUFALITI CON L'ARBITRO SERRA CHE HA FISCHIATO FRETTOLOSAMENTE UN CONTATTO PRIMA DEL GOL DI MESSIAS. POI SI SCUSA – IL NAPOLI SBANCA BOLOGNA: ORA E' A MENO 4 DAI NERAZZURRI E A MENO 2 DAL DIAVOLO. RITORNO IN CAMPO PER OSIMHEN
CAFONALINO - DEBUTTA A TEATRO SANTINO FIORILLO. L'AUTODICHIARATOSI "ESPERTO" DI "GOSSIP VINTAGE" PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO CURATO DA PINO STRABIOLI ALL'OFF/OFF DI ROMA - PRESENTI ROSSELLA BRESCIA, ENRICA BONACCORTI, BARBARA ALBERTI, STEFANIA ORLANDO, FABIO CANINO, SIMONE DI PASQUALE, IMMA BATTAGLIA ED EVA GRIMALDI, APPENA USCITA DAL GF VIP... - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
ALZATE IL CULO DALLA SEDIA, CAZZO! – UNO STUDIO PUBBLICATO SU ''JAMA ONCOLOGY'' NON LASCIA DUBBI: TANTO PIÙ SI STA SEDUTI TANTO CRESCE IL RISCHIO DI AMMALARSI DI CANCRO - L'ECCESSIVA, QUASI COMPLETA, SEDENTARIETÀ È MOLTO DIFFUSA FRA I PAZIENTI ONCOLOGICI– TRE PICCOLI ACCORGIMENTI PER MANTENERSI IN FORMA