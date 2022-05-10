CANDELA FLASH! IN ESTATE SU RAI2 ARRIVA IL FEP-STIVALBAR: LA SOCIETÀ DI SALZANO PRODURRÀ UNO SHOW MUSICALE IN ONDA IN PRIME TIME. ALLA CONDUZIONE IL DUO "PREZZEMOLINO" STEFANO DE MARTINO E ANDREA DELOGU (ASSISTITA DA FRIENDS & PARTNERS)

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QUANDO BOB DYLAN IMBRACCIÒ PER LA PRIMA VOLTA UNA CHITARRA ELETTRICA - AL NEWPORT FOLK FESTIVAL DEL 1964, I FAN DEL "MENESTRELLO DEL ROCK" RIMASERO SCIOCCATI, TEMENDO UNA SVOLTA "COMMERCIALE" NELLA SUA MUSICA - MA L'ALLONTANAMENTO DALL'ACUSTICO ERA STATO GIÀ ANNUNCIATO DAGLI ALBUM "ANOTHER SIDE OF BOB DYLAN" NEL 1964 E "BRINGING IT ALL BACK HOME", DOVE SI APPOGGIA ALLE SONORITÀ BLUES DI CHICAGO - IL GIORNALISTA AMERICANO ELIJAH WALD RACCONTA IN UN LIBRO IL PERCORSO ARTISTICO DEL PREMIO NOBEL...

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GENERALI, TANTI MILIARDI PER NULLA - I PACCHETTI DI AZIONI SCHIERATI DA CALTAGIRONE, DEL VECCHIO E BENETTON PER SCONFIGGERE DONNET E NAGEL, VALGONO 7 MILIARDI. EPPURE, NON SONO SERVITI A NIENTE: ALLA FINE VINCE SEMPRE IL MERCATO, CHE HA VOTATO IN MANIERA COMPATTA PER LA LISTA DONNET - CHE FARANNO ORA I DUE ARZILLI VECCHIETTI, PUNTERANNO MEDIOBANCA? MA ANCHE NELLA BANCA DI NAGEL LA QUOTA DECISIVA È IN MANO AGLI ISTITUZIONALI, CHE NE DETENGONO METÀ DEL CAPITALE. SE SI VORRÀ PRENDERE IL COMANDO PER VINCERE BISOGNERÀ PASSARE DA LORO...

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