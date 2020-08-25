amadeus soliti ignoti 2 amadeus soliti ignoti 1 amadeus i soliti ignoti telethon con stefano accorsi e edoardo leo amadeus soliti ignoti amadeus i soliti ignoti telethon amadeus soliti ignoti amadeus soliti ignoti 3
CANDELA FLASH! – IL PALINSESTO È MOBILE E IN RITARDO: AMADEUS SOCCORRE RAI1. ALLA DOMENICA SERA IL 13 E IL 20 SETTEMBRE CON MOLTA PROBABILITA' SARÀ DATO SPAZIO A DUE PRIME TIME SPECIALI DEI 'SOLITI IGNOTI' (PER IL RITARDO DELLE FICTION?) CON OSPITI VIP. I DUE APPUNTAMENTI ANDRANNO IN ONDA CONTRO BARBARA D'URSO E IL SUO 'LIVE'-
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SOGNO O SON-DAGGIO? - PARTITA APERTA IN TOSCANA DOVE IL PIDDINO GIANI E’ TRA IL 44%-48% E LA LEGHISTA CECCARDI E’ TRA IL 38,5%-42,5% - PROIEZIONI “BULGARE” PER LUCA ZAIA IN VENETO: 76,8% - IN PUGLIA IL CENTRODESTRA E’ AVANTI CON FITTO (43,5%) CHE STACCA MICHELE EMILIANO (37,5%) - DE LUCA IN TESTA IN CAMPANIA - TOTI SICURO DELLA RICONFERMA…
CATTOLICA MA NON ORTODOSSA – L’ACCORDO CON GENERALI SI FARÀ! - IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI VENEZIA HA BOCCIATO IL RICORSO DI 34 AZIONISTI CHE CHIEDEVANO DI SOSPENDERE L’AUMENTO DI CAPITALE DA 500 MILIONI. DEL RESTOI SOCI CHE HANNO TENTATO LA MOSSA ERANO PESI PIUMA NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ (PARI ALLO 0,18% DEL TOTALE)
FUNERALINO – C’ERANO PIÙ ASSENTI CHE PRESENTI ALL’ULTIMO SALUTO A CESARE ROMITI, A CETONA: NESSUN POLITICO NÉ RAPPRESENTANTI DI FCA, MA SOLO UNA BANDIERA DELLA FIAT E POCHI AMICI – C'ERANO MARISELA FEDERICI E IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI, ANDREA CECCHERINI E... – VIDEO: IL SERVIZIO DEL TG2
DISCESA AL CENTRO DELLA TERRA – VIAGGIO NELL'ALGAR DO CARVÃO, LA CAVERNA VULCANICA PROFONDA 90 METRI SULL'ISOLA DI TERCEIRA, NELLE AZZORRE: SI È FORMATA CIRCA 3.200 ANNI FA DOPO CHE IL MAGMA FUORIUSCITO DAL CAMINO PRINCIPALE SI È RITIRATO NELLA CAMERA MAGMATICA – LA SUA ESISTENZA ERA NOTA DA TEMPO MA LA PROFONDITÀ E LA MANCANZA DI LUCE RENDEVANO DIFFICOLTOSA QUALSIASI DISCESA - SOLO NEL GENNAIO 1893… VIDEO