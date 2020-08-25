CANDELA FLASH! – IL PALINSESTO È MOBILE E IN RITARDO: AMADEUS SOCCORRE RAI1. ALLA DOMENICA SERA IL 13 E IL 20 SETTEMBRE CON MOLTA PROBABILITA' SARÀ DATO SPAZIO A DUE PRIME TIME SPECIALI DEI 'SOLITI IGNOTI' (PER IL RITARDO DELLE FICTION?) CON OSPITI VIP. I DUE APPUNTAMENTI ANDRANNO IN ONDA CONTRO BARBARA D'URSO E IL SUO 'LIVE'

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