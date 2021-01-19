giuseppe conte mario giarrusso
COME MAI GIUSEPPE CONTE HA VOLUTO RICORDARE PAOLO BORSELLINO NELLA SUA REPLICA? NON SARA’ PERCHÉ UNO DEI SENATORI IN BILICO, MARIO GIARRUSSO, EX M5S, SI ERA LAMENTATO CHE FOSSE STATA DIMENTICATA DAL GOVERNO LA LOTTA ALLA MAFIA? A PENSAR MALE SI FA PECCATO MA… - E POI SI RIVOLGE AL SENATORE NENCINI (ANCHE LUI IN BILICO) DEFINENDOLO "UN FINE INTELLETTUALE"-
PERCHE’ L’ARISTON SARA’ PIENO MENTRE CINEMA E TEATRI RESTANO CHIUSI? LA RAI CONFERMA LE DATE DAL 2 AL 6 MARZO: “CI SARÀ IL PUBBLICO IN PLATEA, MA NON SARÀ RECLUSO IN UNA BOLLA SU UNA NAVE DA CROCIERA IN MEZZO AL MARE - I DISCOGRAFICI: TROPPI RISCHI, SI FACCIA SOLO PER LA TV - MA L'IPOTESI DI REGISTRARE L'ORCHESTRA E FAR ESIBIRE DAL VIVO SOLTANTO I CANTANTI NON È GRADITA…
FERMI TUTTI! L’EROE DEL GIORNO NON E’ RENZI, NON E’ CONTE MA IL GRILLINO ANDREA CIOFFI CHE CI REGALA UNA LISERGICA DISSERTAZIONE SUL CICLO DEL GLUCOSIO, “DOLCE NETTARE CHE SCORRE FINO AL FRUTTO E VA AD ALIMENTARE QUELLA PARTE DA CUI NASCE IL PENSIERO…” – E POI GABBIANI, GRILLI, LOMBRICHI…LA VITA, LA VITA” – IL VIDEO STRACULT
UNICREDIT, UNICAOS - TOH, VUOI VEDERE CHE PIERCARLETTO PADOAN, NON ANCORA PRESIDENTE IN CARICA DI UNICREDIT, RISCHIA UNA BRUTTA SCONFITTA? LA CANDIDATURA CHE STA PRENDENDO VELOCITÀ IN QUESTE ORE, PER OCCUPARE IL POSTO DEL DIMISSIONARIO MUSTIER, È QUELLA DI ANDREA ORCEL CHE È SUPPORTATA PRINCIPALMENTE DA DEL VECCHIO, CARIVERONA E CASSA RISPARMIO TORINO. SÌ, PROPRIO I TRE AZIONISTI DI UNICREDIT CHE SI SONO MESSI DI TRAVERSO ALLA FUSIONE CON MONTE DEI PASCHI DI SIENA, CHE E' IL MOTIVO PER CUI IL PD AVEVA SPEDITO A PIAZZA GAE AULENTI PADOAN…
CHI E’ IL "BOMBARDONE" VENUTO DAL CONGO CHE STA FACENDO IMPAZZIRE IL MONDO? SI CHIAMA GAUTHIER MVUMBI, HA 26 ANNI, È LA NUOVA STAR DEI MONDIALI DI PALLAMANO E HA STREGATO L’EX FENOMENO DEI LAKERS, SHAQUILLE O’NEAL, CHE GLI HA DEDICATO UN POST E ALCUNE STORIE SU INSTAGRAM – I CAMPIONI DELLO SPORT OVERSIZE: DA HIGUAIN E AKINFENWA FINO ALLA TENNISTA MARION BARTOLI, CHE TRIONFÒ A SORPRESA A WIMBLEDON NEL 2013 – VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
VOLETE SAPERE QUALI SONO I PASSAPORTI PIÙ POTENTI DEL MONDO IN TEMPI DI PANDEMIA? LA CLASSIFICA DI “HENLEY & PARTNERS”, CHE ANALIZZA I DOCUMENTI DI 199 PAESI, CONFERMA IN TESTA IL GIAPPONE. L’ITALIA SI PIAZZA QUARTA – AI PRIMI POSTI DELLA GRADUATORIA CI SONO I PASSAPORTI DELL’AREA DELL’ASIA-PACIFICO. IL MOTIVO? MOLTO PIÙ ATTUALE DI QUELLO CHE SI POSSA PENSARE…
L’ITALIA ALLA GUERRA DEL VACCINO – LA TAKIS È SALITA ALL’ATTENZIONE DEI MEDIA PERCHÉ STA LAVORANDO ALLA REALIZZAZIONE DI UN VACCINO ANTICOVID DI TIPO GENETICO E CIOÈ QUELLO CHE È PIÙ PROIETTATO AL FUTURO E PIÙ PROMETTENTE DAL PUNTO DI VISTA DELL’OBIETTIVO DELLA MEDICINA PERSONALIZZATA. MA MENTRE PER LA ITALO-SVIZZERA REITHERA SI ORGANIZZA UNA CAMPAGNA MEDIATICA PAZZESCA E SI REGALANO TANTI MILIONI, PERCHÉ L’ITALIANISSIMA TAKIS NON VEDE IL BECCO DI UN QUATTRINO E RESTA NELL’ANONIMATO?