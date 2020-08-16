COME PASSA FERRAGOSTO L'AUSTERO TRAVAGLIO? CON UMBERTO SMAILA E JERRY CALÀ A PORTO ROTONDO! ECCO IL DIRETTORE DEL ''FATTO'' ATTOVAGLIATO ALLO ''SMAILA'S'', IL LOCALE DI LUSSO E LUSSURIA DEL MITICO PRESENTATORE DI ''COLPO GROSSO'', CHE PARLA A UN ATTENTO PUBBLICO. IN FOTO SI RICONOSCONO I FIGLI DEI DUE PERFORMER (CALÀ E SMAILA JUNIOR)

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jerry cala marco travaglio umberto smaila jerry cala marco travaglio umberto smaila

 

 

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CONTINUAVANO A CHIAMARLI TAROCCHI - SIMONE E MATTEO, GLI INQUIETANTI SOSIA DIMENTICATI DI BUD SPENCER E TERENCE HILL (VIDEO) - ALL'APICE DEL SUCCESSO DEL DUO, FU PRODOTTA UNA VERSIONE FASULLA PER CAVALCARE L'ONDA, CON GLI STESSI DOPPIATORI E ADDIRITTURA LE MUSICHE DEGLI OLIVER ONIONS (SOTTO DIVERSO NOME). NEI CINEMA TEDESCHI QUANDO USCÌ UNO DEI LORO FILM CI FU UNA RIVOLTA, IL PUBBLICO LANCIÒ LE SEDIE DELLA SALA CONTRO LO SCHERMO APPENA SCOPRÌ L'INGANNO. ECCO CHE FINE HANNO FATTO I DUE ATTORI

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LA MIA DIVISA PER UN TATUAGGIO - ''SPERO CHE LA POLIZIA TORNI SUI SUOI PASSI''. PARLA ARIANNA VIRGOLINO, L'AGENTE CHE È STATA SOSPESA PER ''DEMERITI ESTETICI'', UN VECCHIO TATUAGGIO NEL FRATTEMPO RIMOSSO. DA 10 MESI NON LAVORA PIÙ. ''STO FACENDO COLLOQUI MA OGNI VOLTA CHE MI PRESENTO CAMBIANO COMPLETAMENTE ESPRESSIONE PERCHÉ…'' - F. PERINA: ''STORDITI DAI CARABINIERI DI PIACENZA, NON CREDIAMO ALLE NOSTRE ORECCHIE DAVANTI ALLA TENACIA CON CUI L'ISTITUZIONE E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA HANNO PERSEGUITO QUESTA GIOVANE AGENTE''

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