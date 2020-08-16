Maaammaaaa miaaaa pic.twitter.com/R5gR8T3urw— Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) August 15, 2020
jerry cala marco travaglio umberto smaila
COME PASSA FERRAGOSTO L'AUSTERO TRAVAGLIO? CON UMBERTO SMAILA E JERRY CALÀ A PORTO ROTONDO! ECCO IL DIRETTORE DEL ''FATTO'' ATTOVAGLIATO ALLO ''SMAILA'S'', IL LOCALE DI LUSSO E LUSSURIA DEL MITICO PRESENTATORE DI ''COLPO GROSSO'', CHE PARLA A UN ATTENTO PUBBLICO. IN FOTO SI RICONOSCONO I FIGLI DEI DUE PERFORMER (CALÀ E SMAILA JUNIOR)-
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CONTINUAVANO A CHIAMARLI TAROCCHI - SIMONE E MATTEO, GLI INQUIETANTI SOSIA DIMENTICATI DI BUD SPENCER E TERENCE HILL (VIDEO) - ALL'APICE DEL SUCCESSO DEL DUO, FU PRODOTTA UNA VERSIONE FASULLA PER CAVALCARE L'ONDA, CON GLI STESSI DOPPIATORI E ADDIRITTURA LE MUSICHE DEGLI OLIVER ONIONS (SOTTO DIVERSO NOME). NEI CINEMA TEDESCHI QUANDO USCÌ UNO DEI LORO FILM CI FU UNA RIVOLTA, IL PUBBLICO LANCIÒ LE SEDIE DELLA SALA CONTRO LO SCHERMO APPENA SCOPRÌ L'INGANNO. ECCO CHE FINE HANNO FATTO I DUE ATTORI
TUTTI A SBANDIERARE L'ACCORDO DI MAIO-ZINGARETTI-CONTE PER SALVARE LE POLTRONE E IL GOVERNO, MA I RAPPORTI (E LE STRATEGIE) SONO DIVERSE. IL FRONTE È GRILLO/DI MAIO DA UNA PARTE, CONTE E BETTINI/ZINGARETTI DALL'ALTRA. I DUE DEL M5S HANNO ROTTO LE UOVA NEL PANIERE DEL PREMIER, CHE SI ERA GIÀ ACCORDATO CON GOFFREDONE PER MORASSUT AL CAMPIDOGLIO, RIPROPONENDO L'IMPROPONIBILE RAGGI - L'ACCORDO PD-M5S HA UNA DATA DI SCADENZA: LE REGIONALI. DOPO SI RIDISCUTE TUTTO
LO SAPETE CHE C'È UN CAMPIONATO DEI TRADER DI BORSA E CHE UNO DEI CAMPIONI È ITALIANO? DAVIDE BIOCCHI: ''PER GUADAGNARE SUI MERCATI FACCIO IL CONTRARIO DI WARREN BUFFETT. SIAMO SARDINE MA DOBBIAMO IMPARARE A SEGUIRE GLI SQUALI. NEL 2011 C' ERANO SEDUTE IN CUI ESEGUIVO PIÙ DI 800 TRADE. ORA LA MIA OPERATIVITÀ È CAMBIATA, ANCHE PERCHÉ DEL MERCATO CHE HO CONOSCIUTO NEL 1998, MENTRE FACEVO L' ALBERGATORE, NON È RIMASTO PIÙ NULLA. E IL TRADING COME HOBBY…''
LA MIA DIVISA PER UN TATUAGGIO - ''SPERO CHE LA POLIZIA TORNI SUI SUOI PASSI''. PARLA ARIANNA VIRGOLINO, L'AGENTE CHE È STATA SOSPESA PER ''DEMERITI ESTETICI'', UN VECCHIO TATUAGGIO NEL FRATTEMPO RIMOSSO. DA 10 MESI NON LAVORA PIÙ. ''STO FACENDO COLLOQUI MA OGNI VOLTA CHE MI PRESENTO CAMBIANO COMPLETAMENTE ESPRESSIONE PERCHÉ…'' - F. PERINA: ''STORDITI DAI CARABINIERI DI PIACENZA, NON CREDIAMO ALLE NOSTRE ORECCHIE DAVANTI ALLA TENACIA CON CUI L'ISTITUZIONE E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA HANNO PERSEGUITO QUESTA GIOVANE AGENTE''
GRAN PREMIO DELLA GRAN BOTTA DI CULO - (VIDEO) VALENTINO ROSSI SANO PER MIRACOLO: NELLA MOTOGP UN CONTATTO TRA ZARCO E MORBIDELLI FA SCHIZZARE LE MOTO FUORI DAL LORO CONTROLLO, ATTRAVERSANDO LA PISTA PROPRIO MENTRE PASSAVANO ROSSI E VINALES. ZARCO SI È RIALZATO SUBITO, MORBIDELLI È STATO SOTTOPOSTO AD UNA TAC, MA È USCITO DAL CENTRO MEDICO SULLE PROPRIE GAMBE. LA GARA POI È RIPRESA ED È STATA VINTA DA DOVIZIOSO SU DUCATI
FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È DIMINUITO DI VALORE” – LE FOTO DELLA CAMERA ARDENTE AL TEATRO ARGENTINA – VIDEO: LA SCENA STRACULT DA "TOTO' A COLORI"
IL TAMPONE COL BUCO - LUNGHE FILE A FIUMICINO SOTTO IL SOLE PER I TAMPONI OBBLIGATORI (DA OGGI), MA IN ITALIA OLTRE AL DANNO DELL'ATTESA SCOMODA NON PUÒ MANCARE LA BEFFA: NESSUN CONTROLLO A MILANO, BERGAMO E NAPOLI. ''È FERRAGOSTO PER TUTTI, STIAMO FACENDO IL POSSIBILE'', DICONO DALLA LOMBARDIA. DOVE SE SI CHIEDE UN TAMPONE, LO FANNO A SETTEMBRE, E ORA MIGLIAIA DI TURISTI INTASERANNO I LABORATORI
BOLLETTINO DI FERRAGOSTO - 479 NUOVI CASI MA TAMPONI IN CALO PER IL FESTIVO (17MILA IN MENO DEL GIORNO PRIMA) - SOLO 4 MORTI, UN CASO SU TRE NEL LAZIO RIGUARDA TURISTI CHE TORNANO DALL'ESTERO. IL VENETO TORNA IN TESTA NELLA CLASSIFICA DEI CONTAGIATI GIORNALIERI - NEL MONDO QUASI 300MILA CASI IN 24 ORE, IL DATO PIù ALTO DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA. I MORTI TOTALI SONO 771MILA