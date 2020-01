COSE MAI VISTE: SALINI SOSTITUISCE TERESA DE SANTIS ALLA VIGILIA DELLA CONFERENZA STAMPA SU SANREMO: DOPO QUESTO SCHIAFFO LA DIRETTRICE DI RAI1 SARÀ PRESENTE? L'AD FORMALIZZA LE PROPOSTE DI NOMINA ALLE DIREZIONI DI RETE (COLETTA RAI1, DI MEIO RAI2, CALANDRELLI RAI3) E DELLE MEGA-DIREZIONI ORIZZONTALI. MA ORA IL FESTIVAL RIMANE SENZA UN VERO RESPONSABILE: RESTA SOLO AMADEUS (E DUNQUE PRESTA) - LA COSA PIÙ COMICA? LE DIREZIONI DEI TG INVECE SI FARANNO DOPO LE ELEZIONI

fabrizio salini foto di bacco (1)

Giuseppe Candela per Dagospia

Nonostante le pressioni della maggioranza di governo, Pd-M5S-Italia Viva, le nomine dei tg Rai non si faranno. Quelle più pesanti e desiderate dai partiti arriveranno solo dopo le Elezioni Regionali del prossimo 26 gennaio. Lì si capirà il peso nelle urne e di conseguenza si manovrerà sui nomi. L'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, probabilmente per placare la furia della maggioranza, ha deciso di fornire una prima svolta sulle direzioni di rete e su quelle di genere, queste nate con la nuova riforma.

stefano coletta foto di bacco

L'ad ha dunque formalizzato le sue proposte di nomina: Stefano Coletta alla direzione di Rai1 e dell’Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e Serialità, Silvia Calandrelli a Rai3 e alla direzione Cultura, Franco Di Mare all’Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Duilio Giammaria ai Documentari, Eleonora Andreatta alla direzione Fiction, Luca Milano alla direzione Ragazzi.

teresa de santis foto di bacco

Marcello Ciannamea alla guida della Distribuzione, per i New Format ci sarà un job posting. La direzione Approfondimento, di peso e ambito, sarà assegnata in seguito. Le nomine saranno votate domani mattina dal Cda Rai che, salvo colpi di scena, dovrebbe approvare senza problemi questi nomi.

Domani, 14 gennaio, sempre in mattinata è prevista a Sanremo la conferenza stampa di presentazione del Festival. Si creerà dunque per la prima volta una situazione comica: mentre a Roma si sceglierà un nuovo direttore di Rai1, a Sanremo il precedente direttore si troverà in sala stampa a rispondere di un Festival che non seguirà più, sempre che intenda presentarsi dopo questo schiaffo. I contratti di ospiti e cast, giusto per fare un esempio, sono stati firmati? Questo cambio alla guida che effetti avrà sulla kermesse? A tre settimane dal debutto, fissato per il 4 febbraio, il peso della 70 edizione sembra essere tutta sulle spalle del direttore artistico e conduttore Amadeus.

ciannamea amadeus sanremo giovani LUDOVICO DI MEO LUDOVICO DI MEO silvia calandrelli rai lucio presta foto di bacco (2)