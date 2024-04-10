DAGO-ARCHEO - VALENTINA CORTESE SU ANITA EKBERG IN AUTO CON FELLINI: ''FEDERICO SI PORTÒ IN MACCHINA UNA DI QUELLE ATTRICIONE CHE PIACEVANO A LUI: PROSPEROSE, ABBONDANTI, VISTOSE. INSOMMA, MENTRE ANDAVANO A OSTIA, LEI PARLAVA DELLA SUA VOCAZIONE ARTISTICA, NEANCHE FOSSE LA BERGMAN. A UN CERTO PUNTO FEDERICO COMINCIÒ AD ACCAREZZARLE I CAPELLI E POI CON LA MANO SULLA NUCA A SPINGERLA VERSO IL BASSO. FINALMENTE LA POVERETTA CAPÌ COSA STAVA ACCADENDO E, CON TUTTO IL FIATO IN GOLA, DISSE: ‘FEDDERICCO, IO ARTISTA, IO NO POMPETTO!'’

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DAGOREPORT - DAGO: “È VERO: IO E ITALO BOCCHINO SIAMO STATI AMICI PER ANNI. E PERCHÉ IL RAPPORTO SI È IMPUTRIDITO ED È FINITO NEL CESSO E' UNA STORIA POLITICA CHE MERITA DI ESSERE NARRATA" -  ALL’INIZIO SEMBRAVA CHE STUDIASSE PER DIVENTARE GIANFRANCO FINI, IL CONDUCATOR DI UNA “DESTRA DI SINISTRA”, CONSERVATRICE E LIBERALE. DEFUNTO IL "FINISMO", TRAVIATO DA CATTIVE AMICIZIE, DISTINGUENDO POCO LE RELAZIONI POLITICHE E QUELLE D'AFFARI, È FINITO PER DIVENTARE UN BEL AMI CHE SI SBATTE PER RISALIRE SUL CARRO DEL VINCITORE (“MELONI È LA NUOVA MERKEL" - ''SONO RINATO GRAZIE A MELONI, PER FARE UNA COME LEI CI VOGLIONO MILLE SCHLEIN” - “I MELONI? MEGLIO DEI KENNEDY”) - ECCO PERCHÉ LE MELONI SISTERS NON GLI FANNO METTERE IL PIEDINO A PALAZZO CHIGI; E QUANDO APPARE SMALTATO COME UNA VASCA DA BAGNO SUGLI SCHERMI DE LA7 L’ORTICARIA NON VIENE SOLO A LORO MA ANCHE A ME…”

DAGOREPORT - COME FINIRÀ IL PROCESSO PER LA STRAGE DI ERBA? A BRESCIA SI FREME PER L’UDIENZA DI MARTEDÌ PROSSIMO SULLA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA CONDANNA ALL’ERGASTOLO DI ROSA BAZZI E OLINDO ROMANO – SE SI SEGUE LA MERA STATISTICA GIUDIZIARIA, IN PASSATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI CORTE D’APPELLO, ANTONIO MINERVINI, HA CONCESSO DIVERSE VOLTE UN NUOVO DIBATTIMENTO, PER POI CASSARE NEL MERITO – IN QUESTO CASO, SI PUÒ IPOTIZZARE CHE IN CASO DI AMMISSIONE, LA CORTE NON ANDRÀ…

NON È UN DEF, È UN BLUFF – GIANCARLO GIORGETTI ESCLUDE UNA MANOVRA CORRETTIVA. E TE CREDO: CON IL DEF MONCO NON C’È ALCUNA PROGRAMMAZIONE PER I PROSSIMI MESI ED È IMPOSSIBILE IMMAGINARE UNA CORREZIONE DEI CONTI (CHE SARÀ NECESSARIA E “CONSIGLIATA” DALL’UE, TRAMITE LA SCONTATA PROCEDURA D’INFRAZIONE) – UN MAGHEGGIO DEL GENERE NON SI ERA MAI VISTO, MA LA DUCETTA NON PUÒ ANNUNCIARE AGLI ITALIANI CHE I SOLDI NON CI STANNO PRIMA DELLE EUROPEE, O RISCHIEREBBE DI VEDER SBRICIOLARE IL CONSENSO - IL CDM APPROVA IL DOCUMENTO: IL PIL 2024 AL +1% 

MINISTRI, SOTTOSEGRETARI, VEGLIARDI, CAPIPARTITO, GENERALI, AVVOCATI, GIORNALISTI DI TUTTI I GUSTI, SPIE, CARDINALI! AL PARTY PER I 60 ANNI DEL BOSS DEL TG1 GIAN MARCO CHIOCCI ERA PRESENTE ANCHE UN CARDINALE (IN BORGHESE). DAVVERO, ROMA SANTA E DANNATA! - SORPRESA! ASSENTE LA FIAMMA MAGICA DI PALAZZO CHIGI (MANCO LOLLOBRIGIDA COME CARCIOFO DI CONTORNO: SOLO DONZELLI), LA SCENA È STATA OCCUPATA DAL “CAGACAZZI NUMERO UNO” DELLA MELONA, UN INEDITO SALVINI IN VERSIONE GRUNGE-KURT COBAIN. MA IL COLPO DI SCENA È ARRIVATO CON L’INGRESSO DI GIUSEPPE CONTE, SORMONTATO DA OLIVIA PALADINO. MENTRE GLI AMICI PD DI CHIOCCI SONO STATI RISPEDITI A CASA DALLA SCHLEIN...