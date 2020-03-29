bombardamento yemenita su riad bombardamento yemenita su riad bombardamento yemenita su riad
DAGO FLASH - MEJO DI AL JAZEERA! SONO INCREDIBILMENTE DEL NOSTRO DANDOLO I PRIMI 2 VIDEO APPARSI IN RETE DEL BOMBARDAMENTO YEMENITA SU RIAD AVVENUTO IERI SERA. INTERCETTATI 2 MISSILI, FORTI ESPLOSIONI NELLA PARTE SETTENTRIONALE DELLA CAPITALE DELL’ARABIA SAUDITA - VIDEO-
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"RIAPRIRE TUTTO? RENZI, FAI DA CAVIA TU, TUA MOGLIE E I TUOI ANZIANI GENITORI" – SALLUSTI PARTE IN QUARTA CONTRO L’EX PREMIER E DEMOLISCE LA SUA PROPOSTA: "L'IPOTESI DI RIAPRIRE L'ITALIA OGGI NON SOLO È IMPRATICABILE, MA È UN'AUTENTICA CAZZATA CHE SOLO UN POLITICO INCOSCIENTE IN CRISI DI ASTINENZA POTEVA SPARARE…"
“I 400 MILIONI DEL GOVERNO? SEI EURO A TESTA..." SALVINI: "VORREI CHE SI STAMPASSE MONETA E UN’EMISSIONE DI TITOLI ITALIANI CON UN TASSO DI VANTAGGIO MA L’UE NON LO PERMETTE" – "HO APPREZZATO ANCHE CONTE QUANDO HA DETTO…" - IL NO ALLA PROPOSTA ZANDA DI DARE IN PEGNO I PALAZZI DEL POTERE E SULL'IPOTESI DRAGHI...
URBANO CAIRO SPIEGA A DAGOSPIA IL SUO VIDEO AI PUBBLICITARI: ''FUI UNO DI QUELLI CHE CHIESE A GRAN VOCE DI BLOCCARE I MOVIMENTI QUANDO MOLTI VOLEVANO DI TENERE TUTTO APERTO. IL MOMENTO È DIFFICILE MA DOBBIAMO RESTARE POSITIVI E PENSARE ANCHE A RIPARTIRE. DOBBIAMO SAPERE CHE IL GRUPPO CAIRO, RCS, LA7, VIVE MOLTO DI PUBBLICITÀ E HA 4500 DIPENDENTI E 4500 PERSONE NELL'INDOTTO. SE CI FERMASSIMO ORA, QUANDO L'EMERGENZA SARA' FINITA LA SITUAZIONE SAREBBE PEGGIORE PER TUTTI''
A WUHAN IL NUMERO DEI MORTI E’ STATO ALMENO DIECI VOLTE PIU’ ALTO DELLA STIMA UFFICIALE (2535)– LA DENUNCIA DI UN GIORNALE CINESE: “NEL PAESE PILE DI URNE CINERARIE”. E UNA RADIO CALCOLA CHE I CADUTI SIANO IN REALTÀ 42MILA…
"LAVORAVAMO IN NERO, SIAMO ALLA FAME", UNA BOMBA SOCIALE A OROLOGERIA IN SICILIA - SI REGALANO BUONI PER 3MILA EURO A 60 FAMIGLIE DELLO ZEN, IL POPOLO DEGLI AFFAMATI È FATTO DI 30MILA LAVORATORI IN NERO (BADANTI, MANOVALI, COLF E AMBULANTI) - LA RELAZIONE DEI SERVIZI METTE IN GUARDIA IL GOVERNO SUL MEZZOGIORNO- È ALTO IL RISCHIO DI INSURREZIONI E ASSALTI A SUPERMERCATI E BANCHE. IN ALCUNI CENTRI COMMERCIALI SCHIERATE LE FORZE DELL'ORDINE…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
VADE RETRO VIRUS – DAL DISCUSSO AVIGAN AL FARMACO ANTI ARTRITE TOCILIZUMAB, TUTTE LE TERAPIE CHE VENGONO PROVATE PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS. IL PIÙ PROMETTENTE È IL... – A CURARE I MALATI DI COVID-19 PERÒ NON SARÀ UNA SOLA MEDICINA, ALMENO FINCHÉ NON SARÀ SCOPERTO E TESTATO UN VACCINO – VIDEO