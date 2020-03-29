DAGO FLASH - MEJO DI AL JAZEERA! SONO INCREDIBILMENTE DEL NOSTRO DANDOLO I PRIMI 2 VIDEO APPARSI IN RETE DEL BOMBARDAMENTO YEMENITA SU RIAD AVVENUTO IERI SERA. INTERCETTATI 2 MISSILI, FORTI ESPLOSIONI NELLA PARTE SETTENTRIONALE DELLA CAPITALE DELL’ARABIA SAUDITA - VIDEO

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VIDEO ESCLUSIVO Ora italiana 22.33 RIAD (ARABIA SAUDITA) BOMBARDATA

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VIDEO ESCLUSIVO ORE 21 48 ITALIANE STANNO BOMBARDANDO RIAD) ARABIA SAUDITA. LO YEMEN?@dagocafonal

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