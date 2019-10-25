IL DIAVOLO TRUMP VESTE VUITTON - IL DIRETTORE CREATIVO DI LOUIS VUITTON SI DISSOCIA DAL SUO STESSO MARCHIO, PER LA PRESENZA DEL PRESIDENTE AMERICANO ALL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO DEL MARCHIO FRANCES IN TEXAS. UNA VISITA CHE AVEVA GIÀ DESTATO SCALPORE PERCHÉ LA FIGLIA, IVANKA TRUMP, SI ERA PRESENTATA INDOSSANDO UNA DELLE BORSE PIÙ FAMOSE DI CHANEL
"GIUSEPPI" MANI DI FORBICE - NELL’ULTIMA BOZZA DEL DECRETO FISCALE SPUNTANO TAGLI AI MINISTERI PER 3 MILIARDI E 89 MILIONI: LE “RIDUZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE” SONO PREVISTE GIÀ PER IL 2019 E SERVIRANNO PER COPRIRE ALCUNE MISURE, COME LO SPOSTAMENTO AL 2020 DEGLI ACCONTI FISCALI - PER I COMMERCIANTI CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% SUI PAGAMENTI ELETTRONICI: ANCHE PERCHÉ LE BANCHE NON VOGLIONO ABBASSARE LE COMMISSIONI…
GIALLO PANTANI, COME E’ MORTO IL PIRATA? OMICIDIO O SUICIDIO? LE 'IENE' PUBBLICANO IL VIDEO DELLA SCIENTIFICA NELLA STANZA DOVE E’ MORTO PANTANI – RESTANO MOLTI DUBBI SULLA SUA FINE E SULL’ATTENDIBILITÀ DELLE ANALISI CHE LO HANNO COSTRETTO A FERMARSI NEL GIRO D’ITALIA DEL ’99. LA PROVETTA È STATA ALTERATA DALLA CAMORRA? QUEI GIRI DI SCOMMESSE CLANDESTINE... - VIDEO
VOLARE, OH OH - IL “PROGETTO SUNRISE” FA IL TEST AD ALTA QUOTA A 50 PASSEGGERI SULLA ROTTA NEW YORK-SYDNEY, CHE DOVREBBE ESSERE OPERATIVA NEL 2022 - LA QANTAS MONITORA I PARAMETRI VITALI DI PILOTI E VIAGGIATORI PER VALUTARE L'IMPATTO DELLA PERMANENZA A BORDO NELLA TRATTA AEREA PIÙ LUNGA DEL MONDO: VENTI ORE SENZA SCALO - MONITORATI RITMI CIRCADIANI, CONSUMI, LO STATO FISICO DEI PILOTI E…
VIENI AVANTI, VACCINO – L’INFLUENZA È ALLE PORTE E NON SARÀ UNA PASSEGGIATA: TUTTE LE ISTRUZIONI PER DIFENDERSI DAL VIRUS CHE METTERÀ A LETTO SEI MILIONI DI ITALIANI – PER EVITARE CODE DELL’ULTIMO MINUTO È BENE SAPERE CHE IL VACCINO È GIÀ DISPONIBILE E NE BASTA UNA SOLA DOSE - CE NE SONO SEI IN FARMACIA: IL LORO PREZZO VARIA A SECONDA DELLA LORO COMPOSIZIONE, MA IL PREZZO NON SUPERA I…