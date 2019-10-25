DANDOLO FLASH! BLOCCATA DALLA RAI L'OSPITATA DI PAMELA PRATI DA SORA MARA A DOMENICA IN. PAMELONA SAREBBE ANDATA AGGRATIS E AVREBBE CHIESTO SCUSA A MARA VENIER E AL PUBBLICO PER QUALCHE FREGNACCIA DI TROPPO SBANDIERATA LO SCORSO ANNO PROPRIO NEL CONTENITORE DOMENICALE DI MAMMA RAI. E, COME DAGO ANTICIPATO, AVREBBE MESSO UN PUNTO DEFINITIVO ALLA FICTION DELL'ANNO

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