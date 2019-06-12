DANDOLO FLASH - CAMBIO DELLA GUARDIA MEDIASET: A CONDURRE IL PROSSIMO "GRANDE FRATELLO VIP" SARA' ALFONSO SIGNORINI - SI MORMORA CHE VERRANNO SCELTI CONCORRENTI POPOLARI MA NON TRASH...-
DANDOLO FLASH - CAMBIO DELLA GUARDIA MEDIASET: A CONDURRE IL PROSSIMO "GRANDE FRATELLO VIP" SARA' ALFONSO SIGNORINI - SI MORMORA CHE VERRANNO SCELTI CONCORRENTI POPOLARI MA NON TRASH...-
“GRAZIE ALLA STRADA STO DANDO UN FUTURO AI MIEI FIGLI” – SUSANNA, PROSTITUTA 51ENNE CHE BATTE SULLA SALARIA IN BICICLETTA, COMMENTA ALLE “IENE” LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA SUL CASO ESCORT-BERLUSCONI IN CUI DICE LA “PROSTITUIRSI NON È MAI UNA SCELTA LIBERA” – MA LEI NON CI STA: “È UN LAVORO CHE MI DIVERTE. MI SENTO CERCATA E DESIDERATA. HO INIZIATO QUANDO L’UOMO CHE AMAVO MI HA LASCIATO CON I MIEI DUE FIGLI. SONO QUI PER LORO. SI PERDE LA DIGNITÀ NON SOLO FACENDO LA MIGNOTTA…”(VIDEO)
“FERRERO E’ UN CIALTRONE” - L’EX PATRON DELLA SAMP EDOARDO GARRONE SCATENATO SU "VIPERETTA": “UN BUFFONE PERÒ ERO CONVINTO CHE AVREBBE GESTITO BENE LA SOCIETÀ E COSÌ È STATO” – POI PARTE ALL'ATTACCO DEL PRESIDENTE DEL GENOA PREZIOSI: “NESSUNO VUOLE COMPRARE I ROSSOBLÙ PERCHÉ PIENI DI DEBITI”. LA REPLICA: “CONTI SANISSIMI, GLI BRUCIA L’ULTIMA RETROCESSIONE. INTANTO LO QUERELO”
“QUANDO BISOGNAVA DECIDERE SE OPPORSI ALL’OCCUPAZIONE NAZISTA BADOGLIO DORMIVA” – IN UN LIBRO LA VICENDA DEI MESI TERRIBILI DELL’OCCUPAZIONE TEDESCA DI ROMA: LA PRESENTAZIONE ALL’ANIENE CON MALAGO’ E MONTEZEMOLO (CHE HA RICORDATO LE GESTA DI SUO ZIO “MORTO DA EROE ALLE FOSSE ARDEATINE”) – IL PENSIERO DI GIANNI LETTA (CHE NON ERA PRESENTE) SUL LIBRO E LA FORZA DEI ROMANI CHE “CONSERVANO SEMPRE UNA USCITA DI SICUREZZA RISPETTO AL TOTALITARISMO DI QUALSIASI POTERE”
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
DIMMI DI CHE TI FAI E TI DIRÒ CHI SEI – LE DROGHE CHE CONSUMATE? DIPENDONO DALLA VOSTRA PERSONALITÀ! – UNO STUDIO METTE IN CORRELAZIONE 5 TRATTI CARATTERIALI E LE SOSTANZE STUPEFACENTI – PER ESEMPIO, I CONSUMATORI DI EROINA SONO NEVROTICI E IMPULSIVI, MENTRE CHI SI FA DI ECSTASY È AMICALE E ESTROVERSO – C’È UNA PREDISPOSIONE NATURALE ALLA DIPENDENZA, E I PIÙ IMMUNI SONO…