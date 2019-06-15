DANDOLO FLASH! CLAMOROSA GAFFE IN RETE DI CHIARA FERRAGNI: LA SIGNORA FEDEZ PER ERRORE PUBBLICA SULLA SUA PAGINA INSTAGMAM 'BLONDESALAD' UNA FOTO CHE RITRAE UN MARCHIO DI COSTUMI DI CUI E' TESTIMONIAL LA SUA RIVALE GIULIA DE LELLIS. L'IMMAGINE VIENE RIMOSSA IN POCHI MINUTI. ECCOLA! LA DE LELLIS RINGRAZIA

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AGNELLI PRONTI A SCANNARSI - RIESPLODE LA GUERRA PER L' EREDITÀ MILIARDARIA DI DONNA MARELLA - MARGHERITA (CHE SI È VISTA AFFIDARE DAL TRIBUNALE SVIZZERO I FIGLI DELLA FIGLIA MARIA) NON INTENDE RINUNCIARE ALLA QUOTA LEGITTIMA - L' AVVOCATO DI JOHN ELKANN RISPONDE CHE I BENI DELLA NONNA SPETTANO A LUI: “LEI HA FIRMATO LA RINUNCIA” - SALTATA LA RIUNIONE DI FAMIGLIA INDETTA DOPO 15 ANNI PARE CHE AD ANNULLARLA SIA STATA PROPRIO COLEI CHE PIÙ LO DESIDERAVA: MARGHERITA. CHE COSA È ACCADUTO? MARGHERITA VOLEVA UN COLLOQUIO TRA LEI, IL PROPRIO LEGALE E JOHN. MA LUI AVREBBE DETTO…

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