de lellis ferragni CHIARA FERRAGNI IN TOPLESS SU INSTAGRAM
giulia de lellis giulia de lellis iannone giulia de lellis giulia de lellis
DANDOLO FLASH! CLAMOROSA GAFFE IN RETE DI CHIARA FERRAGNI: LA SIGNORA FEDEZ PER ERRORE PUBBLICA SULLA SUA PAGINA INSTAGMAM 'BLONDESALAD' UNA FOTO CHE RITRAE UN MARCHIO DI COSTUMI DI CUI E' TESTIMONIAL LA SUA RIVALE GIULIA DE LELLIS. L'IMMAGINE VIENE RIMOSSA IN POCHI MINUTI. ECCOLA! LA DE LELLIS RINGRAZIA-
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SARA TOMMASI IS BACK: "MI HANNO ABBANDONATA TUTTI TRANNE MIA MADRE MA ORA SONO GUARITA E HO TROVATO L’AMORE. SI CHIAMA ANGELO, FA L’IMPRENDITORE. STIAMO INSIEME DA 4 ANNI E LITIGHIAMO SPESSO. NOZZE? CI SONO PROGETTI, NON IMMINENTI – LA GRAVIDANZA? NON VORREI PARLARNE PER SCARAMANZIA. HO PRESO MOLTI FARMACI E HO PAURA CHE QUALCHE COSA POSSA ANDARE STORTO…”
"ALITALIA" ATTERRA LA CASELLATI - 'IL FATTO': LA PRESIDENTE DEL SENATO SI IMBARCA SEMPRE PER ULTIMA E I VOLI RITARDANO, SCATTA LA RIVOLTA IN ALITALIA: ORA BASTA PRIVILEGI – LA CASELLATI SALE A BORDO SOLO DOPO CHE GLI ALTRI SONO SEDUTI, VUOLE I COLLABORATORI CON LEI IN BUSINESS E UNO SPAZIO RISERVATO PER I BAGAGLI - IL NODO DELLA SCORTA – I CAPISCALO INFEROCITI PER I RITARDI NEI DECOLLI HANNO SCRITTO ALL’AZIENDA
VAFFANBANKA! - I BANCHIERI FANNO GLI UTILI SULLE SPALLE DEI LAVORATORI - NEL 2018 L’INDUSTRIA BANCARIA HA ACCUMULATO 12 MILIARDI E MEZZO DI PROFITTI, MA I RICAVI SONO FERMI - IL TESORETTO È STATO RAGGIUNTO CON LA SVENDITA DI CREDITI MARCI E TAGLI AI DIPENDENTI PER OLTRE 2 MILIARDI - LA “FABI” DI SILEONI ATTACCA I BIG DEL CREDITO…
AGNELLI PRONTI A SCANNARSI - RIESPLODE LA GUERRA PER L' EREDITÀ MILIARDARIA DI DONNA MARELLA - MARGHERITA (CHE SI È VISTA AFFIDARE DAL TRIBUNALE SVIZZERO I FIGLI DELLA FIGLIA MARIA) NON INTENDE RINUNCIARE ALLA QUOTA LEGITTIMA - L' AVVOCATO DI JOHN ELKANN RISPONDE CHE I BENI DELLA NONNA SPETTANO A LUI: “LEI HA FIRMATO LA RINUNCIA” - SALTATA LA RIUNIONE DI FAMIGLIA INDETTA DOPO 15 ANNI PARE CHE AD ANNULLARLA SIA STATA PROPRIO COLEI CHE PIÙ LO DESIDERAVA: MARGHERITA. CHE COSA È ACCADUTO? MARGHERITA VOLEVA UN COLLOQUIO TRA LEI, IL PROPRIO LEGALE E JOHN. MA LUI AVREBBE DETTO…
"AVETE DISTRUTTO LA ROMA. FATE LA MIGLIORE PLUSVALENZA: ANDATEVENE" – L’ADDIO DI TOTTI, DOPO QUELLO DI DE ROSSI, SCATENA LA RABBIA DELLA TIFOSERIA CONTRO PALLOTTA&BALDINI: “QUESTI DIRIGENTI E CONSIGLIERI DEVONO SOLO SCOMPARIRE DA ROMA”- IN UNA CONFERENZA AL CONI LUNEDI’ TOTTI SPIEGHERA’ I MOTIVI CHE LO HANNO SPINTO A LASCIARE DOPO 30 ANNI LA ROMA
CAFONALINO – AL CANOTTIERI ROMA SERATA SPECIALE PER FESTEGGIARE I SOCI ONORARI MICHELE PLACIDO, CON SANDALO RIVEDIBILE, E ANTONIO ROMANO, MAESTRO DEL BRAND DESIGN ITALIANO NONCHÉ CREATORE DEL LOGO DEL CENTENARIO DEL CIRCOLO – ECCO CHI C’ERA
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
DIMMI DI CHE TI FAI E TI DIRÒ CHI SEI – LE DROGHE CHE CONSUMATE? DIPENDONO DALLA VOSTRA PERSONALITÀ! – UNO STUDIO METTE IN CORRELAZIONE 5 TRATTI CARATTERIALI E LE SOSTANZE STUPEFACENTI – PER ESEMPIO, I CONSUMATORI DI EROINA SONO NEVROTICI E IMPULSIVI, MENTRE CHI SI FA DI ECSTASY È AMICALE E ESTROVERSO – C’È UNA PREDISPOSIONE NATURALE ALLA DIPENDENZA, E I PIÙ IMMUNI SONO…