Maria De-Filippi e Alberto Urso alberto urso de filippi amici alberto urso alberto urso
DANDOLO FLASH! COME MAI L'ALTRO IERI, PRIMA DELLA QUERELLE CARLUCCI-DE FILIPPI, LA RAI HA BLOCCATO L'OSPITATA A ''DOMENICA IN'' DI ALBERTO URSO, STAR DI ''AMICI CELEBRITIES'' E VINCITORE DELLA SCORSA EDIZIONE DI ''AMICI''? - MAURIZIO COSTANZO, CHE SARÀ INTERVISTATO DA MARA VENIER, PARLERÀ ANCHE DI QUESTO? AH, SAPERLO…-
SALVINI INCROZZATO - VIDEO: IL COMICO INTERPRETA TUTTI I POLITICI ITALIANI SEDUTI A UNA LUSSUOSA TAVOLA IMBANDITA, MENTRE FUORI UN SALVINI DEPRESSO MANGIA MERENDINE E HAMBURGER SOTTO LA PIOGGIA. ''NON SOLO GLI RIAPRO I PORTI, GLI FACCIO SBARCARE TUTTI I PROFUGHI SIRIANI DAVANTI AL PAPEETE!''
"DRUGHI" ALL'ULTIMO STADIO - RICATTO ALLA JUVE, DASPO PER 38 ULTRÀ BIANCONERI. PER 4 DI LORO (GRAZIE ALLA PRIMA ATTUAZIONE IN ITALIA DEL DECRETO SICUREZZA BIS) VARRÀ DIECI ANNI - E' LA PRIMA VOLTA CHE IL PROVVEDIMENTO HA UN'ESTENSIONE COSÌ LUNGA. PER ALCUNI DI LORO SCATTA ANCHE IL DIVIETO DI USARE IL CELLULARE DURANTE LA PARTITA...
CAFONAL #VIATEULADA66 - LA RAI SI METTE IN MOSTRA A PALAZZO VENEZIA: LA FOTO DEL PRESIDENTE FOA CON IL SOTTOSEGRETARIO RENZIANO SCALFAROTTO. E POI ARBORE, ADRIANA VOLPE, GIORGIA CARDINALETTI (EX 'DOMENICA SPORTIVA', ORA AL 'TG1') - LE 10 TRASMISSIONI CULT, GLI ABITI (DA QUELLI DELLE GEMELLE KESSLER AL TAILLEUR DI FRANCA LEOSINI) GLI OGGETTI (IL TELEFONO DI ‘PRONTO RAFFAELLA?’) CHE HANNO FATTO LA STORIA…
BABY ON BOARD? VADE RETRO! - CHI COMPRA UN BIGLIETTO AEREO CON JAPAN AIRLINES PUÒ VEDERE DOVE SONO SEDUTI I BIMBI, E STARNE BEN ALLA LARGA - SUI SOCIAL L'INIZIATIVA È STATA MOLTO APPREZZATA, ANCHE SE C'È CHI NON GRADISCE LA DISCRIMINAZIONE: ''DOBBIAMO IMPARARE LA TOLLERANZA O PRESTO CHIEDEREMO LA MAPPA DEI SEDILI PER CHI RUSSA, SBAVA, SCOREGGIA, È UBRIACO…''