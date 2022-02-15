ALBA PARIETTI A SANREMO ALBA PARIETTI A SANREMO ALBA PARIETTI A SANREMO ALBA PARIETTI A SANREMO
DANDOLO FLASH - LA COMUNITA' "DUOMO-SESSUALE" MENEGHINA NON HA DIGERITO LA RETROCESSIONE IN SECONDA FILA DI ALBA PARIETTI A SANREMO NELLA SERATA FINALE - LA PARIETTONA A "DAGOSPIA": "POLEMICHE INUTILI. LA COSA IMPORTANTE E' ESSERE IN FILA. ANCHE UNA FILA QUALUNQUE"-
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MAI UNA GIOIA PER CAIO - IL TRIBUNALE DI ALGERI HA COMMINATO UNA MULTA DI 192 MILIONI DI EURO A SAIPEM, SAIPEM CONTRACTING ALGERIE E SNAMPROGETTI ALGERIA BRANC, PER LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PROGETTO GNL3 ARZEW, NEL 2008 - LA MULTA INFLUIRÀ SUI CONTI DEL 2021, ANCHE SE È STATA SOSPESA, E SI AGGIUNGE AL TRACOLLO IN BORSA DI DUE SETTIMANE FA, DOPO IL TERZO PROFIT WARNING E IL TAGLIO DEL RATING DI S&P
NON TUTTI I BAGGIO HANNO IL CODINO – DINO BAGGIO, “IL SECONDO BAGGIO PIÙ IMPORTANTE D’ITALIA”, PASSATO DA CAMPIONE EUROPEO CON IL PARMA AD ATTORE DI TEATRO CON LA PASSIONE PER I MOTORI – LA FERITA ALLA TESTA PER UN COLTELLO A SERRAMANICO LANCIATO DAGLI SPALTI E IL GESTO DEI SOLDI ALL’ARBITRO, PER CUI SI PRESE UNA MAXI MULTA DA 200 MILIONI DI LIRE: “CE L’AVEVO COL SISTEMA. DOPO COMUNQUE SI È VISTO COS’È SUCCESSO CON CALCIOPOLI” – IL MATRIMONIO CON MARIA TERESA MATTEI, EX VOLTO DI "NON E' LA RAI" CHE LITIGO' CON AMBRA, LA DIETA VEGANA E LA MEDICINA ALTERNATIVA (PERÒ SI È VACCINATO CONTRO IL COVID)…
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CERCATE LA FELICITÀ? DOVETE RIDURRE LA DOPAMINA - SEMBRA UN PARADOSSO MA NON LO E': IN UNA SOCIETÀ OSSESSIONATA DAL BENESSERE, SONO AUMENTATI A DISMISURA I COMPORTAMENTI E LE ESPERIENZE CHE CREANO PICCHI POSITIVI DI DOPAMINA (DAI SOCIAL MEDIA ALL'ECCESSO DI SPORT) - MA QUESTO INDUCE ASSUEFAZIONE E DIPENDENZA, MANDANDO IN TILT IL DELICATO EQUILIBRO CEREBRALE "INVENTATO" PER NOI DALL'EVOLUZIONE - UN EFFETTO FUNESTO? LO SMARTPHONE "GRATIFICA" A OGNI NOTIFICA E ALLA FINE...