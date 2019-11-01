DANDOLO FLASH! LA DIREZIONE DELL'UFFICIO STAMPA DI RAI 1 NON SARA' PIÙ AFFIDATA A ENZA GENTILE. LA MISURA ERA ATTESA DA MESI - L'UFFICIO DEL PERSONALE STA VALUTANDO SE CONFERIRLE ALTRO INCARICO O METTERLA A DISPOSIZIONE…-
DANDOLO FLASH! LA DIREZIONE DELL'UFFICIO STAMPA DI RAI 1 NON SARA' PIÙ AFFIDATA A ENZA GENTILE. LA MISURA ERA ATTESA DA MESI - L'UFFICIO DEL PERSONALE STA VALUTANDO SE CONFERIRLE ALTRO INCARICO O METTERLA A DISPOSIZIONE…-
I DID IT…HUAWEI – I CINESI VOGLIONO SILENZIARE L’UE CON I SOLDI: PROMETTONO 40 MILIARDI ALLE AZIENDE EUROPEE, COMPRANDO LA COMPONENTISTICA PER I PRODOTTI REALIZZATI NEL VECCHIO CONTINENTE - È UNA SFIDA A TRUMP - IL RICATTO DELL’AZIENDA CHE HA DI FATTO IL MONOPOLIO DEI MODEM DI CASA (E PRESTO DEL 5G): I GESTORI LI PUBBLICIZZANO CON IL LORO LOGO MA SONO MADE IN CHINA...
“MI CHIAMO BERRETTINI, E I PROBLEMI VE LI CREO” - PARLA IL TENNISTA ROMANO TRA GLI 8 QUALIFICATI ALLE ATP FINALS (IL DEBUTTO SARA' CON DJOKOVIC) - “GIÀ MI FACEVA STRANO STARE FRA I PRIMI 50, ORA SONO FRA I PRIMI 10, FIGURIAMOCI. MI RITOCCA FEDERER? SPERO DI FARE UNA FIGURA MIGLIORE CHE A WIMBLEDON" -"PANATTA? QUANDO AVEVO 16 ANNI È STATO IL PRIMO A DIRMI CHE..." – E POI TARANTINO, KUBRICK E LA FIDANZATA TENNISTA AJLA TOMLIANOVIC: "L'ALTRO GIORNO MI HA DETTO..."
CAFONAL LILLI E I VAGABONDI – LA GRUBER PRESENTA IL LIBRO “BASTA!” SUL POTERE DELLE DONNE CON BELLANOVA SUL PALCO E BOLDRINI IN PRIMA FILA – NON RESISTE E ATTACCA SALVINI: “UN NEOMASCHILISMO, UN’INTERNAZIONALE DEI BIFOLCHI”. DOMANDA: MA L'ANNO SCORSO QUANDO AVEVA CHIAMATO E SBACIUCCHIATO SALVINI PER PRESENTARE IL LIBRO PRECEDENTE, L'ALLORA MINISTRO DELL'INTERNO ERA UN FEMMINEO ANGIOLETTO? O SI E' ACCORTA SOLO NELL'ULTIMO MESE CHE DI TRATTA DI UN TRUCE, GIUSTO IN TEMPO PER PROMUOVERE IL SUO PAMPHLET?
DOLCETTO O STRAGETTA? - DOPO LA FESTA FINITA NEL SANGUE AD HALLOWEEN, AIRBNB PROIBISCE LE FESTE NELLE CASE CHE VENGONO MESSE IN AFFITTO SULLA SUA PIATTAFORMA - A SAN FRANCISCO, DOVE SONO MORTE 5 PERSONE E MOLTE ALTRE RIMASTE FERITE, LA CASA POTEVA ACCOGLIERE 13 OSPITI, ALLA SERATA SE NE SONO PRESENTATE PIÙ DI 100 ANCHE GRAZIE AL TAM-TAM SUI SOCIAL
NON DICA TRENTATRE - LA TECNOLOGIA ROTTAMA LO STETOSCOPIO – MELANIA RIZZOLI: “L' INDUSTRIA DEGLI APPARECCHI MEDICALI HA MINIATURIZZATO OGNI TIPO DI STRUMENTO, CREANDO STETOSCOPI DIGITALI I QUALI, APPOGGIATI PER UN SECONDO SUL PETTO DEL PAZIENTE E COLLEGATI ALLO SMARTPHONE, CREANO IMMAGINI E FORNISCONO DATI IN TEMPO REALE. MA NON TUTTI SONO D'ACCORDO NEL CONSIDERARLO UNO STRUMENTO DA ROTTAMARE…”