DANDOLO-FLASH! FERMI TUTTI, C’E’ MARETTA TRA DILETTA E CAN YAMAN? NIENTE PAURA, A NAPOLI LA BOMBASTICA LEOTTA SI POTRA’ CONSOLARE CON UN CLONE IN SALSA NEO-MELODICA DELL’ATTORE TURCO: LUI E’ GABRIEL PISCOPO, AUTORE DELLA MEMORABILE HIT “AMMOR CRIMINAL” – VIDEO

-

Condividi questo articolo


 

GABRIEL PISCOPO GABRIEL PISCOPO GABRIEL PISCOPO GABRIEL PISCOPO diletta leotta e can yaman 2 diletta leotta e can yaman 2 DILETTA LEOTTA DILETTA LEOTTA diletta leotta e can yaman 1 diletta leotta e can yaman 1 diletta leotta 2 diletta leotta 2 diletta leotta 3 diletta leotta 3 diletta leotta 1 diletta leotta 1 GABRIEL PISCOPO GABRIEL PISCOPO

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

“TRAVAGLIO HA INSULTATO DRAGHI. MA NON SI DEVE VERGOGNARE SOLO LUI” - MATTEO RENZI GODE PER IL VIA LIBERA ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI E VA ALL’ATTACCO: “SI DEVONO VERGOGNARE D’ALEMA, BERSANI E SPERANZA PER AVER INVITATO E FATTO APPLAUDIRE UNA PERSONA CHE HA INSULTATO UN UOMO RIMASTO ORFANO DI PADRE A 15 ANNI" - “IL PD? AVEVAMO IL 40,8%, LO HANNO VOLUTO SCIENTIFICAMENTE DISTRUGGERE PREFERENDO LIBERARE LA STRADA A SALVINI E GRILLO. QUELLA PARTE LÌ PUÒ ESSERE DEFINITA CON TANTI NOMI IO LA CHIAMO CON UN SOLO COGNOME: D’ALEMA…"

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute