GABRIEL PISCOPO GABRIEL PISCOPO diletta leotta e can yaman 2 DILETTA LEOTTA diletta leotta e can yaman 1 diletta leotta 2 diletta leotta 3 diletta leotta 1 GABRIEL PISCOPO
DANDOLO-FLASH! FERMI TUTTI, C’E’ MARETTA TRA DILETTA E CAN YAMAN? NIENTE PAURA, A NAPOLI LA BOMBASTICA LEOTTA SI POTRA’ CONSOLARE CON UN CLONE IN SALSA NEO-MELODICA DELL’ATTORE TURCO: LUI E’ GABRIEL PISCOPO, AUTORE DELLA MEMORABILE HIT “AMMOR CRIMINAL” – VIDEO-
GABRIEL PISCOPO GABRIEL PISCOPO diletta leotta e can yaman 2 DILETTA LEOTTA diletta leotta e can yaman 1 diletta leotta 2 diletta leotta 3 diletta leotta 1 GABRIEL PISCOPO
BALLANDO TRA GLI SCAZZI - RAIMONDO TODARO LASCIA IL PROGRAMMA DI RAI1 (ANDRA’ AD "AMICI") E MILLY CARLUCCI NON LA PRENDE BENE: “C’E’ UN PO’ DI DELUSIONE. PRIMA DI PRENDERE UNA DECISIONE DEFINITIVA COSÌ IMPORTANTE SAREBBE STATO CARINO VEDERSI E GUARDARSI NEGLI OCCHI, È COSÌ CHE FANNO GLI AMICI” - LA REPLICA DEL BALLERINO: "HO IL COVID, QUINDI SONO IN ISOLAMENTO A CASA,CHE TRISTEZZA IL POST DI MILLY”
“TRAVAGLIO HA INSULTATO DRAGHI. MA NON SI DEVE VERGOGNARE SOLO LUI” - MATTEO RENZI GODE PER IL VIA LIBERA ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI E VA ALL’ATTACCO: “SI DEVONO VERGOGNARE D’ALEMA, BERSANI E SPERANZA PER AVER INVITATO E FATTO APPLAUDIRE UNA PERSONA CHE HA INSULTATO UN UOMO RIMASTO ORFANO DI PADRE A 15 ANNI" - “IL PD? AVEVAMO IL 40,8%, LO HANNO VOLUTO SCIENTIFICAMENTE DISTRUGGERE PREFERENDO LIBERARE LA STRADA A SALVINI E GRILLO. QUELLA PARTE LÌ PUÒ ESSERE DEFINITA CON TANTI NOMI IO LA CHIAMO CON UN SOLO COGNOME: D’ALEMA…"
I PEZZI PREGIATI DEL CALCIOMERCATO NON SONO I BOMBER MA I DIFENSORI - HAKIMI E' PASSATO DALL'INTER AL PSG PER 68 MILIONI, VARANE DAL REAL ALLO UNITED PER 50 MILIONI, I FRANCESI DEL LIPSIA UPAMECANO E KONATÉ FINITI AL BAYERN MONACO E AL LIVERPOOL PER PIÙ DI 80 MILIONI IN DUE - LA RAGIONE? NESSUNO PIU' INSEGNA A MARCARE E QUELLI BRAVI A FARLO SONO SEMPRE MENO (LA JUVE SI TIENE STRETTO CHIELLINI CHE HA 37 ANNI)
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
I MILLENIALS? UNA GENERAZIONE DI INSICURI OSSESSIONATI CON IL LORO CORPO – NEGLI ULTIMI TEMPI C’È STATO UN BOOM DI RICHIESTE DI INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA DA PARTE DI ADOLESCENTI E DAI RAGAZZI TRA I 28 E I 32 ANNI E SONO ANCHE AUMENTATI I CASI DI DISMORFISMO CORPOREO E DISORDINI ALIMENTARI – E NON È SOLO COLPA DEI SOCIAL: ANCHE IL LOCKDOWN HA CONTRIBUITO A QUESTO AUMENTO DI RICHIESTE…