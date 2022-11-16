DANDOLO FLASH! GRANDE BORDELLO: “HO TROVATO MOLTO TENERO E SPIETATO IL RACCONTO TELEVISIVO RELATIVO ALLA RELAZIONE EMOTIVA TRA DANIELE DAL MORO E WILMA GOICH AL GRANDE FRATELLO. WILMA, PERÒ SE GUARDASSI 'STA FOTO CAPIRESTI CHE NON C'È TRIPPA PE' GATTI!" (LO SCATTO COL CULO A PIZZO DI DAL MORO SCATENA L’INFERNO NEI COMMENTI SULL’ACCOUNT INSTAGRAM DI DANDOLO)

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MELONI ISOLATA IN EUROPA SI BUTTA SULL’ATLANTISMO SPINTO! – LA DUCETTA AL G20 DI BALI: “L’IPOTESI CHE IL MISSILE CADUTO IN POLONIA SIA DELL’ANTIAEREA UCRAINA NON CAMBIA LA SOSTANZA. LA RESPONSABILITÀ È TUTTA RUSSA” – “CON MACRON C’È STATO MODO PER APPROFONDIRE LE VICENDE CHE CI RIGUARDANO, MA NON ABBIAMO BISOGNO DI ARRIVARE A BALI PER PARLARE DI QUESTO, CI SIAMO CONCENTRATI SU ALTRO. HO PARLATO CON MICHEL, CHE RAPPRESENTA TUTTO IL CONSIGLIO EUROPEO…” – ORA DONNA GIORGIA INCONTRERÀ XI JINPING

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ECCO UN VERO RAVE DA SGOMBERARE! - NEL BEL MEZZO DELLA CRISI DIPLOMATICA CON LA FRANCIA, IL MINISTRO DELL’INTERNO, MATTEO PIANTEDOSI SABATO SI È ATTOVAGLIATO CON UN “CARICO RESIDUALE” DI SVIPPATI, POLITICI E GIORNALISTI AL COMPLEANNO DI NUNZIA DE GIROLAMO – LA MOGLIE DI BOCCIA DIFETTA IN SOBRIETÀ MA NON NELLE AMICIZIE TRASVERSALI: C’ERANO ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE E BEPPE CONVERTINI, LADY DI MAIO, VIRGINIA SABA, E MYRTA MERLINO, URBANO CAIRO E STEFANO COLETTA. IN QUOTA GENDER FLUID LE DRAG QUEEN “KARMA B”. CON UNA COSÌ ACCURATA SELEZIONE ALL’INGRESSO, POTEVA MANCARE IL TITOLARE DEL VIMINALE?

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“NON SARA’ UN’ONDATA MA UN’ONDA DI CONTAGI” – GLI ITALIANI HANNO ABBASSATO LA GUARDIA CONTRO IL COVID E IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO AVVERTE: “OCCORRE RILANCIARE LA CAMPAGNA VACCINALE PERCHÉ IL NUMERO DI CASI STA RISALENDO. E CON L'INFLUENZA STAGIONALE NON SARÀ FACILE DISTINGUERE TRA LE DUE PATOLOGIE” – POI STRONCA LA LINEA DEL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI: “IL RECUPERO DEL PERSONALE MEDICO-SANITARIO NON VACCINATO VEICOLA UN MESSAGGIO DI NONCURANZA…” 