MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI maddalena corvaglia e alessandro viani MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI
DANDOLO FLASH - FERMI TUTTI! NON CHIUDETE LE FRONTIERE TRA IL CONTINENTE E LA SARDEGNA! TRA LA BARBAGIA E L'OGLIASTRA SI SONO APERTI I CASTING PER TROVARE IL NUOVO FIDANZATO DI MADDALENA CORVAGLIA. L'EX VELINA HA INFATTI MOLLATO DOPO QUASI 4 ANNI L'IMMOBILIARISTA MILANESE CON CUI FACEVA COPPIA FISSA. CHI ENTRERÀ NEL CUORE DELLA "VIRILE" MADDALENA ? AH, NON SAPERLO...-
MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI maddalena corvaglia e alessandro viani MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI
ROMITI E MITI - EZIO MAURO: ‘’IL VERO PUNTO DI CONTRASTO TRA LA FAMIGLIA AGNELLI E ROMITI È NEL 1993, QUANDO CUCCIA FA SALTARE IL PIANO DI SUCCESSIONE PREVISTO DALL'AVVOCATO, CHE INTENDE RITIRARSI INSIEME CON ROMITI PER LASCIARE LA PRESIDENZA A UMBERTO. UN VERO E PROPRIO GOLPE BIANCO CHE CONSEGNA A MEDIOBANCA, CIOÈ A ROMITI, FIDUCIARIO DI CUCCIA, IL FUTURO DELLA FIAT - ALLORA AGNELLI PARAGONÒ CUCCIA A TOTÒ RIINA. CON ROMITI CHE INTANTO NON PERDEVA TEMPO E TELEFONAVA AI DIRIGENTI DELLA GALASSIA AZIENDALE: “DA OGGI NESSUNO POTRÀ PIÙ DIRE CHE LA FIAT È DEL SIGNOR GIOVANNI AGNELLI”
FAIR PLAY UN PAR DI PALLE - PER ARRIVARE IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE, IL PSG HA SPESO 1,3 MILIARDI DI EURO IN NOVE ANNI - E LE REGOLE UEFA? VALGONO SOLO PER I DISGRAZIATI - NE E’ UN ESEMPIO L'ASSOLUZIONE DEL MANCHESTER CITY, L'ALTRO COLOSSO IN MANO AGLI ARABI CHE IN QUESTI ANNI HA SCHIVATO LE NORME E I CONTROLLI CON UNA CONDOTTA SPREGIUDICATA
FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È DIMINUITO DI VALORE” – LE FOTO DELLA CAMERA ARDENTE AL TEATRO ARGENTINA – VIDEO: LA SCENA STRACULT DA "TOTO' A COLORI"
IL TAMPONE COL BUCO - LUNGHE FILE A FIUMICINO SOTTO IL SOLE PER I TAMPONI OBBLIGATORI (DA OGGI), MA IN ITALIA OLTRE AL DANNO DELL'ATTESA SCOMODA NON PUÒ MANCARE LA BEFFA: NESSUN CONTROLLO A MILANO, BERGAMO E NAPOLI. ''È FERRAGOSTO PER TUTTI, STIAMO FACENDO IL POSSIBILE'', DICONO DALLA LOMBARDIA. DOVE SE SI CHIEDE UN TAMPONE, LO FANNO A SETTEMBRE, E ORA MIGLIAIA DI TURISTI INTASERANNO I LABORATORI
VACANZA FA RIMA CON PANZA – LE ABBUFFATE DURANTE LE FERIE POSSONO FARCI INGRASSARE ANCHE DI TRE CHILI: AL RITORNO A CASA, PERÒ, NON SI PUÒ PASSARE DAGLI SPAGHETTI CON LE VONGOLE AL PANINO DAVANTI AL PC – I CONSIGLI PER RIPARTIRE CON LENTEZZA, SENZA STRESS PER L’ORGANISMO ED EVITANDO I DIGIUNI: PASTA E PANE NON VANNO ELIMINATI. CI SI PUÒ CONCEDERE UN GELATINO DOPO CENA E ANCHE LA PIZZA SENZA PERÒ…