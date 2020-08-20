DANDOLO FLASH - FERMI TUTTI! NON CHIUDETE LE FRONTIERE TRA IL CONTINENTE  E LA SARDEGNA! TRA LA BARBAGIA E L'OGLIASTRA  SI SONO APERTI I CASTING PER TROVARE IL NUOVO FIDANZATO DI MADDALENA CORVAGLIA. L'EX VELINA  HA INFATTI MOLLATO DOPO QUASI 4 ANNI L'IMMOBILIARISTA MILANESE CON CUI FACEVA COPPIA FISSA. CHI ENTRERÀ NEL CUORE DELLA "VIRILE" MADDALENA ? AH, NON SAPERLO...

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ROMITI E MITI - EZIO MAURO: ‘’IL VERO PUNTO DI CONTRASTO TRA LA FAMIGLIA AGNELLI E ROMITI È NEL 1993, QUANDO CUCCIA FA SALTARE IL PIANO DI SUCCESSIONE PREVISTO DALL'AVVOCATO, CHE INTENDE RITIRARSI INSIEME CON ROMITI PER LASCIARE LA PRESIDENZA A UMBERTO. UN VERO E PROPRIO GOLPE BIANCO CHE CONSEGNA A MEDIOBANCA, CIOÈ A ROMITI, FIDUCIARIO DI CUCCIA, IL FUTURO DELLA FIAT - ALLORA AGNELLI PARAGONÒ CUCCIA A TOTÒ RIINA. CON ROMITI CHE INTANTO NON PERDEVA TEMPO E TELEFONAVA AI DIRIGENTI DELLA GALASSIA AZIENDALE: “DA OGGI NESSUNO POTRÀ PIÙ DIRE CHE LA FIAT È DEL SIGNOR GIOVANNI AGNELLI”

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