maria jose 6 il profilo di maria jose, followata da francesco monte maria jose 2 maria jose 3 maria jose 11 maria jose 5 maria jose 9 maria jose 10
DANDOLO-FLASH! – DOPO L’ADDIO A GIULIA SALEMI FRANCESCO MONTE SI CONSOLA A IBIZA CON LA BOMBASTICA MODELLA MARIA JOSE – L’EX GIEFFINO L’AVREBBE ABBORDATA SABATO SCORSO ALLA FESTA DI MATRIMONIO DI UN AMICO: I DUE AVREBBERO PASSATO UNA NOTTE DI FUOCO...-
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“ORA PIANGI, MA UN GIORNO FARAI VEDERE QUESTA FOTO AI TUOI COMPAGNI DI CLASSE E MI RINGRAZIERAI” – FEDEZ FA IL SIMPATICO CON MIA KHALIFA SU INSTAGRAM, MA IL PICCOLO LEONE NON SEMBRA APPREZZARE LE FORME DELL’EX PORNOSTAR – I FERRAGNEZ HANNO OSPITATO L’ATTRICE NELLA LORO CASA DI LOS ANGELES PER…
INFRAZIONE VIRALE – VI MANCAVANO GLI ANATEMI DI JUNCKER CONTRO L'ITALIA? IL PRESIDENTE USCENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA A “POLITICO”: “NON VOGLIO UMILIARE L’ITALIA, MA SI STA MUOVENDO IN UNA DIREZIONE SBAGLIATA E RISCHIA LA PROCEDURA” – I TECNICI DELL’UE SI SFREGANO LE MANI E APPROVANO IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE: “LA PROCEDURA È GIUSTIFICATA”
LA PATRIMONIALE OCCULTA C'È GIÀ: 10 MILIARDI L'ANNO CIUCCIATI DALLA PUR MISERA INFLAZIONE SUI CONTI CORRENTI DEGLI ITALIANI, GONFI DI LIQUIDITÀ NONOSTANTE LA (O PROPRIO A CAUSA DELLA) CRISI - ANCHE SE I CONTI NON GARANTISCONO RENDIMENTI, ANZI COSTANO E BASTA, DOPO LE VARIE FREGATURE DEI TANGO BOND, PARMALAT, E OBBLIGAZIONI BANCARIE FINITE A GAMBE ALL'ARIA, MOLTI ITALIANI PREFERISCONO VEDER ERODERE IL LORO GRUZZOLO CHE INVESTIRLO RISCHIANDO
MEGHAN STA FUORI COME UN BALCONE – HARRY RIMPROVERA LA MOGLIE SUL BALCONE DI BUCKINGHAM PALACE DURANTE IL "TROOPING THE COLOUR", L’EVENTO CHE CELEBRA OGNI ANNO IL COMPLEANNO DELLA REGINA: L’ATTRICETTA, INFISCHIANDOSENE DEL RIGIDO PROTOCOLLO, SI GIRA PIÙ VOLTE VERSO IL MARITINO FINO A QUANDO LUI È COSTRETTO A RIMPROVERARLA – LEI CI RIMANE MALISSIMO E I MOMENTI DI IMBARAZZO NON SONO SFUGGITI A QUALCHE OCCHIO DI LINCE…(VIDEO)
VAR GAMES – L’UCRAINA INFRANGE IL SOGNO DEI PISCHELLI AZZURRI AI MONDIALI UNDER 20 – IL PARI DI SCAMACCA ANNULLATO DAL VAR PER UNA PRESUNTA GOMITATA DELL’ATTACCANTE (VIDEO!) - IL CT NICOLATO: “UN’INGIUSTIZIA? NO, AL MASSIMO UN ERRORE" – LE LACRIME DI PINAMONTI- VIDEO
CON I GAY ORMAI AI VERTICI DELLA POLITICA, DELLA FINANZA, DELLA TV, IN TUTTI I LUOGHI CHE CONTANO, VATICANO COMPRESO, HA ANCORA SENSO LA CARNEVALATA DEL GAY PRIDE? - E NON VENITECI A DIRE CHE LA PARATA DI CULI RIGONFI E TETTONE A DODICI ATMOSFERE E' NECESSARIA PER COMBATTERE LE DISCRIMINAZIONI - INTANTO GODETEVI TRANS, GNOCCHE, PANSESSUALI, COCORITE, PAZZARIELLE PITONATE E TUTTO IL CUCUZZARO LGBT CHE HA INVASO ROMA - I FISCHI ALLA RAGGI E ASIA ARGENTO ON FIRE
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
OBESITA’ E DIABETE AUMENTANO SE IL SONNO È IRREGOLARE – UNO STUDIO DIMOSTRA CHE GLI INDIVIDUI CHE AVEVANO MAGGIORI VARIAZIONI, TRA UNA NOTTE E L'ALTRA, DELL'ORA IN CUI SI CORICAVANO E DEL NUMERO DI ORE DORMITE TENDEVANO A SVILUPPARE PIÙ SPESSO LIVELLI ELEVATI DI COLESTEROLO, PRESSIONE, TRIGLICERIDI, GLICEMIA A DIGIUNO E CIRCONFERENZA DELLA VITA…