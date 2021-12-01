jeda filal jeda filal JEDA VERA GEMMA jeda' e vera gemma in versione ken e barbie jeda ilary blasi jeda filal
DANDOLO FLASH PER "OGGI" – IL PESO DI JEDA’! ILARY BLASI GIA’ NELLA SCORSA EDIZIONE DE "L’ISOLA DEI FAMOSI" AVEVA MOSTRATO DI APPREZZARE LA SIMPATIA DI JEDA FILAL, 22, CHE OSPITAVA IN STUDIO PER DARE MAN FORTE ALLA FIDANZATA VERA GEMMA. ORA IL GIOVANE PRODUTTORE MUSICALE RIENTRA NELLA ROSA DEI CONCORRENTI DELLA PROSSIMA EDIZIONE. SARA’ ILARY A SEPARARE DI NUOVO VERA E JEDA…-
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L'ANTITRUST STANGA AMAZON CON UNA MULTA DA 1,12 MILIARDI PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - IL GRUPPO DI BEZOS AVREBBE DISCRIMINATO I VENDITORI CHE NON USAVANO I SUOI DEPOSITI E CORRIERI, NON GARANTENDO ADEGUATA VISIBILITA' ALLE LORO OFFERTE - PER RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE LE CONDIZIONI CONCORRENZIALI, L'AUTORITA' HA IMPOSTO AD AMAZON MISURE COMPORTAMENTALI CHE SARANNO SOTTOPOSTE AL VAGLIO DI UN MONITORING TRUSTEE… (E' LA SANZIONE ANTITRUST PIU' ALTA MAI DATA AD AMAZON)
QUANDO FINISCONO LE SCUSE, INCOLPA IL TERRENO DI GIOCO – L'ALLENTATORE DEL MILAN, STEFANO PIOLI, DOPO L’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS, FRIGNA PER IL MANTO ERBOSO DI SAN SIRO: “IN QUESTO MOMENTO NON È ADATTO, LO HA DETTO ANCHE KLOPP, ANFIELD È UN’ALTRA COSA” – FORSE SAREBBE IL CASO CHE IL TECNICO DEL MILAN PARLASSE CON FLORENZI, CHE AVEVA DETTO A LAUTARO: "I GIOCATORI FORTI DEVONO GIOCARE IN TUTTE LE SUPERFICI SENZA LAMENTARSI DEL CAMPO..."
CAFONALISSIMO – SARÀ PERCHÉ LA SERATA ERA SPONSORIZZATA DA ARMANI, SARÀ PERCHÉ (FORSE) ERA L’ULTIMA "PRIMA" DI MATTARELLA, FATTO STA CHE IERI ALLA SCALA NON SI SONO VISTE SMANDRAPPATE NÉ SIGNORE IN CERCA DI VISIBILITÀ CONCIATE COME ABAT-JOUR: LA PAROLA D'ORDINE ERA SOBRIETÀ - GLI UOMINI ERANO TUTTI IN SMOKING, LE DONNE AL MASSIMO HANNO OSATO UN VERDE SPERANZA. LA PELLICCIA DI MANUEL AGNELLI, CRISTINA MARINO SCOLLATISSIMA, BARBARA PALVIN E GRETA FERRO CASTIGATE, CREMONINI CON LA MAMMA E LAURA MATTARELLA: I MIGLIORI E I PEGGIORI
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
"NON MI SPIEGO PERCHE' 6,5 MILIONI DI OVER 60 ANCORA NON SI SONO PRESENTATI A FARE LA TERZA DOSE…" - IL MEMBRO DEL CTS, FABIO CICILIANO: "SI PENSAVA CHE CHI HA GIÀ ADERITO ALLA CAMPAGNA FOSSE ORMAI INSERITO IN UN PERCORSO, MA STIAMO VEDENDO CHE NON PER TUTTI È COSÌ. BISOGNA CHIARIRE ALLE PERSONE CHE LA CAPACITÀ IMMUNOLOGICA DEL VACCINO E LA VALIDITÀ AMMINISTRATIVA DEL GREEN PASS SONO DUE COSE MOLTO DIVERSE. SONO FAVOREVOLE A UNA NORMA CHE INTRODUCA L'OBBLIGO DI MASCHERINE ALL'APERTO…"