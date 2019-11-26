SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN
SIMONA VENTURA DAL PARRUCCHIERE SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN
DANDOLO FOTO-FLASH (O FOTO REFRESH?) - SIMONA VENTURA PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA RIZZOLI DI MILANO E I FAN PUBBLICANO SUI SOCIAL NETWORK SELFIE ENTUSIASTI CON LA LORO BENIAMINA. CHE PERO' HA SCELTO UN TOP DI PAILLETTES CHE RIFLETTE LA LUCE SUL VOLTO, CREANDO UN BIZZARRO E POCO LUSINGHIERO EFFETTO ''ACNE GIOVANILE''...-
SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN
SIMONA VENTURA DAL PARRUCCHIERE SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN
CHI E’ IL MISTERIOSO UOMO DELLA BOSCHI? SANTA MARIA ELENA A "CHI": "NON SONO SPOSATA E NON HO UN COMPAGNO UFFICIALE MA NON VUOL DIRE CHE IN QUESTI ANNI SIA SEMPRE STATA SOLA. SONO STATA BRAVA A VIVERE LA MIA STORIA IMPORTANTE SENZA CHE NESSUNO SE NE ACCORGESSE. ERAVAMO ENTRAMBI LIBERI, NON C'ERANO PROBLEMI - COSTANZO HA DETTO CHE SONO TAGLIATA PER LA TV? GRAZIE, MA DOPO LA POLITICA TORNERÒ A FARE L'AVVOCATO'' – E POI SALVINI, LE FOTO IN BIKINI E IL MASCHILISMO…
VOLANO CRAUTI – IL GOVERNO SI È CONVINTO CHE LUFTHANSA È IL CAVALLO BUONO PER ALITALIA DOPO LA CENA OFFERTA DA CONTE A ANGELA MERKEL. LA POCHETTE CON LE UNGHIE GRAZIE AI BUONI UFFICI DELLA CANCELLIERA DOVREBBE INCONTRARE PRESTO I VERTICI DELLA COMPAGNIA TEDESCA – IL PROBLEMA SONO GLI ESUBERI: UNA VOLTA RIENTRATI I BENETTON NELLA CORDATA SI SPERA DI CONVINCERLI A INGLOBARE UN PO’ DI DIPENDENTI IN "ADR". MA CHE SI FA CON LE CONCESSIONI AUTOSTRADALI?
PRESA PER IL KULUSEVSKI! SI SCATENA L’ASTA TRA JUVENTUS E INTER PER AVERE IL GIOIELLINO DEL PARMA (MA DI PROPRIETÀ DELL’ATALANTA) GIÀ A GENNAIO - GLI INTRECCI DI MERCATO TRA LA ‘SIGNORA’ E LA ‘BENEAMATA’ NON FINISCONO QUI. IL CLUB NERAZZURRO È FORTEMENTE INTERESSATO A MANDUZKIC. MA LA JUVENTUS DIFFICILMENTE CEDERÀ L'ATTACCANTE CROATO IN ITALIA – E SU GIROUD…
CAFONAL “IL SENSO DEL TEMPO” - PIENONE GLAMOUR ALL'HOWTAN SPACE DI LARGO ARGENTINA PER LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO MISTERY DI RICCARDO LA COGNATA – IN PISTA LA BOMBASTICA MAYA TALEM, FRANCESCA VALTORTA, ELISABETTA PELLINI, NATHALIE CALDONAZZO, GABRIELLA CARLUCCI, ELIANA MIGLIO...
PARIGI VAL BENE UN AFFITTO – AIRBNB DIVENTA SPONSOR DELLE OLIMPIADI E LA CAPITALE FRANCESE SI RIBELLA: POLITICI E ALBERGATORI CONTESTANO LA PARTNERSHIP DELLA SOCIETÀ – LA PIATTAFORMA È ACCUSATA DI FALSARE IL MERCATO IMMOBILIARE, FAR CRESCERE I PREZZI E COSTRINGERE I PARIGINI A LASCIARE IL CENTRO, ORMAI RIDOTTO A UN PARCO GIOCHI PER TURISTI – VIDEO
CIUCCIATEVI QUESTA BUFALA (FATTA CON LATTE LITUANO) - ''REPORT'' SVELA LA LISTA DEI PRODUTTORI ITALIANI CHE USANO LATTE STRANIERO. CI SONO TUTTI, GRANDI MARCHI, CATENE DI DISTRIBUZIONE DISCOUNT, CASEIFICI. IL SOSPETTO È CHE SI SIA VOLUTO PER DECENNI NASCONDERE QUESTO SEGRETO: PER COPRIRNE LA PROVENIENZA SI È MENTITO SULLA PRODUZIONE DI LATTE NAZIONALE, FALSIFICANDO I DATI, FACENDO MULTARE L’ITALIA PER 4,5 MILIARDI DI EURO E METTENDO IN GINOCCHIO MIGLIAIA DI ALLEVATORI ONESTI