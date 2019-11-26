DANDOLO FOTO-FLASH (O FOTO REFRESH?) - SIMONA VENTURA PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA RIZZOLI DI MILANO E I FAN PUBBLICANO SUI SOCIAL NETWORK SELFIE ENTUSIASTI CON LA LORO BENIAMINA. CHE PERO' HA SCELTO UN TOP DI PAILLETTES CHE RIFLETTE LA LUCE SUL VOLTO, CREANDO UN BIZZARRO E POCO LUSINGHIERO EFFETTO ''ACNE GIOVANILE''...

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SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN

 

SIMONA VENTURA DAL PARRUCCHIERE SIMONA VENTURA DAL PARRUCCHIERE SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN SIMONA VENTURA SELFIE COI FAN

 

 

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CIUCCIATEVI QUESTA BUFALA (FATTA CON LATTE LITUANO) - ''REPORT'' SVELA LA LISTA DEI PRODUTTORI ITALIANI CHE USANO LATTE STRANIERO. CI SONO TUTTI, GRANDI MARCHI, CATENE DI DISTRIBUZIONE DISCOUNT, CASEIFICIIL SOSPETTO È CHE SI SIA VOLUTO PER DECENNI NASCONDERE QUESTO SEGRETO: PER  COPRIRNE LA PROVENIENZA SI È MENTITO SULLA PRODUZIONE DI LATTE NAZIONALE, FALSIFICANDO I DATI, FACENDO MULTARE L’ITALIA PER 4,5 MILIARDI DI EURO E METTENDO IN GINOCCHIO MIGLIAIA DI ALLEVATORI ONESTI