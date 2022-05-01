DANDOLO VIDEO-FLASH! - FERMI TUTTI! DOMANI, SE SIETE DEBOLI DI CUORE, NON SINTONIZZATEVI SU RAI DUE! A “ORE 14”, IL PROGRAMMA DI MILO INFANTE, SARA' INTERVISTATA IN DIRETTA SABRINA RUSCIANO, LA MOGLIE DELLA TRANSESSUALE PAMELA ANDRESS, INDAGATA PER LA MORTE DI SAMANTHA MIGLIORE, DOPO UN RITOCCHINO AL SENO - SABRINA RIVELERÀ PARTICOLARI INEDITI E SCABROSI DI SUO "MARITO", E DELLE SUE CONTROVERSE ATTIVITÀ PROFESSIONALI - I DUE SI SONO SPOSATI NEL 2015. LEI - SABRINA - È DONNA PERCHÉ SI È OPERATA, QUINDI LEGALMENTE HA POTUTO CONVOLARE A NOZZE CON UN UOMO, OVVERO JOSÉ RICARDO SANTOS DA SILVA, IN ARTE PAMELA ANDRESS…