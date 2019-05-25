LAPO ELKANN MONTECARLO
LAPO ELKANN BLOCCATO ALL'ENTRATA DEI BOX A MONTECARLO
DANDOLO VIDEO-FLASH! - SORPRESA AL GRAN PREMIO DI MONTECARLO: LAPO ELKANN E' STATO BLOCCATO ALL'ENTRATA DEI BOX PERCHE' NON AVEVA IL PASS... - VIDEO-
LAPO ELKANN BLOCCATO ALL'ENTRATA DEI BOX A MONTECARLO
‘DIBBA’ COLPITO E AFFONDATO DA LUCIA ANNUNZIATA - "IN SUDAMERICA DI BATTISTA NON HA FATTO IL GIORNALISTA, HA FATTO IL TURISTA" – LA DIRETTRICE DELL’HUFFINGTON POST SCATENATA A “WIRED NEXT FEST”: “SE DOBBIAMO PARLARE DI PUTTANE, NON SONO DI CERTO I GIORNALISTI… L'IDEA DEI 5 STELLE CHE LA COMUNICAZIONE È POLITICA RENDE PRECARIA LA LORO POSIZIONE, ANCHE PERCHÉ SALVINI È PIÙ BRAVO SU QUEL PIANO"
MERCATONE UNO, FALLIMENTO BIS - I 55 NEGOZI DEL MOBILIFICIO CHE LEGO' IL SUO NOME ALLE IMPRESE DI PANTANI SONO STATI CHIUSI NOTTETEMPO IN TUTTA ITALIA SENZA PREAVVISO, I 1800 DIPENDENTI: “LICENZIATI VIA WHATSAPP” – LO SCONCERTO DEI SINDACATI: “UN COMPORTAMENTO INACCETTABILE, CHE NECESSITA DI UN INTERVENTO IMMINENTE DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO"
TANTO TUMORE PER NULLA - NEGLI USA SONO CALATI DI UN TERZO I MORTI DI CANCRO: IL MIGLIORAMENTO E’ TRA I RICCHI, SE SEI POVERO CONTINUI A MORIRE - DAL 1991 AL 2016 IL TASSO È SCESO DEL 27%: DA 215 A 156 DECESSI OGNI 100.000 ABITANTI. I RISULTATI SONO DOVUTI ALLA RIDUZIONE DEL FUMO E ALLE DIAGNOSI PRECOCI. MA NELLE CONTEE PIÙ POVERE NON SI REGISTRANO PROGRESSI: NON C'E’ ABBASTANZA ATTENZIONE ALLA PREVENZIONE
UNA VASCA DI VELENI - MAGNINI HA PERSO LA FEDE: “DELUSO DALLA PELLEGRINI, STRANO IL SUO SILENZIO” - L’EX IRIDATO SI LEVA I MACIGNI DAL COSTUME DOPO LA SQUALIFICA PER DOPING: “FEDE NON MI HA DIFESO, PURE LEI VENIVA DAL DOTTOR PORCELLINI. IL PROCURATORE ANTIDOPING NON L’HA MAI SENTITA…” – LA STOCCATA A MALAGO’: “ALMENO UNA FRASETTA DI SOSTEGNO DAL CONI, COME FATTO PER COLPEVOLI ACCLARATI, ME LA SAREI ASPETTATA” – IL POST DELLA PELLEGRINI SU INSTAGRAM CON QUEL PASSAGGIO SULLE "TANTE CAZZATE SENTITE OGGI..."
CAFONALINO – GRAN FOLLA DI STAR AL COSTANZI DI ROMA PER LO STREPITOSO ALLESTIMENTO DI EMMA DANTE DEL CUPO “L’ANGELO DI FUOCO” DI PROKOFIEV – LA STANCANELLI ANCHE CON I CALZINI E' LA PIU' CHIC – REGINA DEL PALCO REALE LA FASCINOSA AMBASCIATRICE BRITANNICA JILL MORRIS – CARLO FUORTES ACCOGLIE TUTTI: GIULIANO FERRARA, AMEDEO MINGHI, LIDIA RAVERA, GIANCARLO DE CATALDO, SALVATORE ROSSI…
SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…
DORMITE MALE? SPEGNETE I CELLULARI! – BASTA UNA SETTIMANA SENZA USARE SMARTPHONE E TABLET PRIMA DI ANDARE A LETTO PER REGOLARIZZARE IL SONNO: I RISULTATI DELLA RICERCA DEL “NETHERLANDS INSTITUTE OF NEUROSCIENCE” – IL PROBLEMA È LA LUCE BLU PRODOTTA DAI DISPOSITIVI ELETTRONICI CHE IN PRATICA INGANNA IL NOSTRO CERVELLO E FALSA IL RITMO SONNO-VEGLIA…