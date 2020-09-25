patrizia de blanck CRISTIANO MALGIOGLIO cristiano malgioglio PATRIZIA DE BLANCK SOTTO LE COPERTE
DOGE FLASH! - ALTRO CHE RITI LUCIFERINI, L'UNICA VERA INDEMONIATA AL ''GF VIP'' È LA MITOLOGICA CONTESSA DE BLANCK. ANCHE STANOTTE A TARDA ORA HA INIZIATO, OLTRE CHE A RONFARE COME IL CALIFFO NEI TEMPI D'ORO, ANCHE AD ANSIMARE E SUDARE NEL SONNO. LE ERA FORSE VENUTO IN SOGNO ROCCO SIFFREDI INTENTO A TASTARLE GLI ALLUCI? NO. AVREBBE DI NUOVO SOGNATO LA SUA AMICA CRISTIANO MALGIOGLIO CHE TENTAVA DI POSSEDERLA...-
“BELLA SENZ'ANIMA FU CENSURATA, IL POLITICAMENTE CORRETTO E' SEMPRE ESISTITO. MA NOI ARTISTI DOBBIAMO ANDARE CONTROCORRENTE” - RICCARDO COCCIANTE A RADIO2: "SONO SEMPRE STATO FUORI MODA, NON VOGLIO L'ADULAZIONE DEL PUBBLICO, PER QUESTO VIVO IN IRLANDA. LA MUSICA ITALIANA? NELLA MIA GENERAZIONE IO, VENDITTI, DE GREGORI, DALLA E ALTRI AVEVAMO UN'UNICA INTENZIONE, QUELLA DI CAMBIARE IL MONDO. SANREMO? NON TORNERO' MAI DA CONCORRENTE. DA OSPITE... . LA TRAP? TUTTO E' POSSIBILE NELL'ESPRESSIONE ARTISTICA…" - VIDEO
LA LUNGA BATTAGLIA DI BERLUSCONI: È ANCORA POSITIVO AL COVID, NIENTE FESTA DI COMPLEANNO - A UN MESE DI DISTANZA DAL CONTAGIO IL LEADER DI FORZA ITALIA (CHE MARTEDÌ COMPIRÀ 84 ANNI) DEVE PROSEGUIRE L'ISOLAMENTO DOMICILIARE. MA AI SUOI DICE: "CON PAZIENZA E SERENITÀ NE USCIREMO" – SUL PROCESSO RUBY TER, SILVIO CHIEDE IL RINVIO: "IMPEDIMENTO PER IL COVID"…
MELA MORSICATA DUE VOLTE - LA COMMISSIONE EUROPEA FA RICORSO CONTRO L'''ASSOLUZIONE'' DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DELL'IRLANDA: PER BRUXELLES, È UN DATO DI FATTO CHE DUBLINO ABBIA GARANTITO UN VANTAGGIO DA 13 MILIARDI DI EURO IN AIUTI DI STATO AL GIGANTE AMERICANO
PER I NEGAZIONISTI DEL VIRUS, DAGO CONSIGLIA - SIETE INTERESSATI A UN'INDIMENTICABILE ESPERIENZA DI VITA SPERICOLATA CHE VI FARA' PRENDERE, IN UN SOL MAZZO, COVID, AIDS, GONORREA, HERPES GENITALE, VERRUCHE ANORETTALI? NON DIMENTICATE IL “RUSTY TROMBONE” - IN COSA CONSISTE? LA DONNA PRATICA ALL’UOMO UNA DOPPIA STIMOLAZIONE, DI LINGUA (DIETRO) E DI MANO (DAVANTI) - SE RISCONTRATE QUALCHE STRANO SINTOMO, CHIAMARE SGARBI...
"QUEL CHE NON TI AMMAZZA, TI RENDE PIÙ FORTE" - LA PILOTA ANA CARRASCO DOPO L'OPERAZIONE MOSTRA LE CICATRICI SUI SOCIAL: "TORNERÒ PIÙ FORTE DI PRIMA" - NEL 2018 HA VINTO IL TITOLO IN SUPERSPORT 300 E PER 3 STAGIONI È STATA PROTAGONISTA IN MOTO3 CONFRONTANDOSI CON VIÑALES E BATTENDO L’ITALIANO FRANCESCO BAGNAIA - DUE SETTIMANE FA SUL CIRCUITO DELL’ESTORIL UNA BRUTTISSIMA CADUTA LE HA PROVOCATO DIVERSE FRATTURE…
“CONTE? IO SONO UN SOSTENITORE DELL’ATTUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. NON NE VEDO DI MIGLIORI ALL'ORIZZONTE E QUINDI TUTTO SOMMATO….” - D’ALEMA SCATENATO AL PREMIO COLALUCCI – "IL CASO DIAWARA? QUI SIAMO OLTRE QUELLO CHE È ACCETTABILE. IL RESPONSABILE NE RISPONDA A SOCIETÀ E TIFOSI - DZEKO? SE A VERONA AVESSE GIOCATO, ALMENO SUL CAMPO AVREMMO VINTO" - GRAVINA: “IN OCCASIONE DI ITALIA-OLANDA A BERGAMO VORREMMO APRIRE OLTRE I MILLE SPETTATORI CONSENTITI” - I PREMIATI: FOTO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
TODOS TAMPONADOS - PER RIENTRARE A SCUOLA DOPO GIORNI DI ASSENZA DOVUTA A ''SOSPETTA INFEZIONE DA SARS-COV-2'' I BIMBI DOVRANNO SOTTOPORSI A TAMPONE. LO CHIARISCE IL MINISTERO DELLA SALUTE IN UNA CIRCOLARE. OCCHIO: SI PARLA DI QUELLO ''TRADIZIONALE'', PROCESSATO IN LABORATORIO, NON DI QUELLI RAPIDI O SALIVARI. ECCO LA PROCEDURA PER CHIEDERE IL TEST