DOGE FLASH! - ALTRO CHE RITI LUCIFERINI, L'UNICA VERA INDEMONIATA AL ''GF VIP'' È LA MITOLOGICA CONTESSA DE BLANCK. ANCHE STANOTTE A TARDA ORA HA INIZIATO, OLTRE CHE A RONFARE COME IL CALIFFO NEI TEMPI D'ORO, ANCHE AD ANSIMARE E SUDARE NEL SONNO. LE ERA FORSE VENUTO IN SOGNO ROCCO SIFFREDI INTENTO A TASTARLE GLI ALLUCI? NO. AVREBBE DI NUOVO SOGNATO LA SUA AMICA CRISTIANO MALGIOGLIO CHE TENTAVA DI POSSEDERLA...

-

Condividi questo articolo

patrizia de blanck patrizia de blanck CRISTIANO MALGIOGLIO CRISTIANO MALGIOGLIO cristiano malgioglio cristiano malgioglio PATRIZIA DE BLANCK SOTTO LE COPERTE PATRIZIA DE BLANCK SOTTO LE COPERTE

 

Condividi questo articolo

media e tv

“BELLA SENZ'ANIMA FU CENSURATA, IL POLITICAMENTE CORRETTO E' SEMPRE ESISTITO. MA NOI ARTISTI DOBBIAMO ANDARE CONTROCORRENTE” - RICCARDO COCCIANTE A RADIO2: "SONO SEMPRE STATO FUORI MODA, NON VOGLIO L'ADULAZIONE DEL PUBBLICO, PER QUESTO VIVO IN IRLANDA. LA MUSICA ITALIANA? NELLA MIA GENERAZIONE IO, VENDITTI, DE GREGORI, DALLA E ALTRI AVEVAMO UN'UNICA INTENZIONE, QUELLA DI CAMBIARE IL MONDO. SANREMO? NON TORNERO' MAI DA CONCORRENTE. DA OSPITE... . LA TRAP? TUTTO E' POSSIBILE NELL'ESPRESSIONE ARTISTICA…" - VIDEO

politica

business

cronache

sport

cafonal

“CONTE? IO SONO UN SOSTENITORE DELL’ATTUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. NON NE VEDO DI MIGLIORI ALL'ORIZZONTE E QUINDI TUTTO SOMMATO….” - D’ALEMA SCATENATO AL PREMIO COLALUCCI – "IL CASO DIAWARA? QUI SIAMO OLTRE QUELLO CHE È ACCETTABILE. IL RESPONSABILE NE RISPONDA A SOCIETÀ E TIFOSI - DZEKO? SE A VERONA AVESSE GIOCATO, ALMENO SUL CAMPO AVREMMO VINTO" - GRAVINA: “IN OCCASIONE DI ITALIA-OLANDA A BERGAMO VORREMMO APRIRE OLTRE I MILLE SPETTATORI CONSENTITI” - I PREMIATI: FOTO

viaggi

salute