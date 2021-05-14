patrizia groppelli alessandro sallusti patrizia groppelli alessandro sallusti ph massimo sestini alessandro sallusti
DOGE FLASH! DOVE E’ FINITO SALLUSTI DOPO LA DAGO-RIVELAZIONE SULL’ADDIO A "IL GIORNALE" E IL PASSAGGIO A "LIBERO"? SI TROVA IN UN EREMO TOSCANO CON IL CANE ARISTOTELE E LA SUA COMPAGNA PATRIZIA GROPPELLI FU D’ASBURGO. CHI FIRMERA’ LUNEDI PROSSIMO L’EDITORIALE A SINISTRA SULLA PRIMA PAGINA DI LIBERO? VITTORIONE O SALLUSTIONE? AH, NON SAPERLO...-
patrizia groppelli alessandro sallusti patrizia groppelli alessandro sallusti ph massimo sestini alessandro sallusti
CAFONALINO - MARISELA FEDERICI APPARECCHIA A “LA FURIBONDA” UNA COLAZIONE IN ONORE DEL PITTORE CORRADO VENEZIANO - TRA LE ORTENSIE, I BRINDISI E IL BUFFET, ALLA VILLA SULL’APPIA ANTICA DELLA REGINA DELLA MONDANITÀ ROMANA SPUNTANO VITTORIO SGARBI, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, ANGELO BUCARELLI. E POI AMBASCIATORI E PARTY-GIANI DELLA ROMA GODONA
NEANCHE IL TEMPO DI PARTIRE CHE GIA’ IL PASS VACCINALE VIENE STRONCATO DALLE CRITICHE – DAI DUBBI SULLA PRIVACY ALLE INCERTEZZE SUI COSTI E L’EFFICACIA, SENZA CONTARE IL RALLENTAMENTO DEL TURISMO ESTIVO - IL CERTIFICATO È GIÀ IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 APRILE IN VERSIONE DIGITALE E DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO PER SPOSTARSI LIBERAMENTE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE (CHE A GIUGNO DOVREBBERO SCOMPARIRE)– AL MOMENTO, I REQUISITI PER OTTENERE IL PASS SONO…