DOGE FLASH! DOVE E’ FINITO SALLUSTI DOPO LA DAGO-RIVELAZIONE SULL’ADDIO A "IL GIORNALE" E IL PASSAGGIO A "LIBERO"? SI TROVA IN UN EREMO TOSCANO CON IL CANE ARISTOTELE E LA SUA COMPAGNA PATRIZIA GROPPELLI FU D’ASBURGO. CHI FIRMERA’ LUNEDI PROSSIMO L’EDITORIALE A SINISTRA SULLA PRIMA PAGINA DI LIBERO? VITTORIONE O SALLUSTIONE? AH, NON SAPERLO...

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