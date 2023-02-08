blanco amadeus 23 blanco 12 blanco 16 blanco distrugge i fiori sul palco ariston blanco 1 blanco amadeus 2 blanco 11 blanco
FATE L’ANTIDOPING A BLANCO! MATTEO BASSETTI GUARDA SANREMO E SI INDIGNA: “CHE SCHIFO LO SPETTACOLO DI BLANCO. MI AUGURO CHE CHI LO HA FATTO SALIRE SU QUEL PALCO CHIEDA SCUSA A TUTTI GLI ITALIANI DOPO AVERGLI FATTO FARE UN ESAME TOSSICOLOGICO” (CON L’ESAME TOSSICOLOGICO QUANTI CANTANTI SI SALVEREBBERO?) – E POI FA IL MORALISTA E LO DEFINISCE UN "ANTIMODELLO PER I GIOVANI” – SELVAGGIA: “A QUESTO PUNTO UCCIDIAMO BLANCO” - VIDEO
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FERMI TUTTI: SIAMO SICURI CHE LA "SBROCCATA" DI BLANCO SUL PALCO DI SANREMO NON FACESSE PARTE DELLA COREOGRAFIA? GUARDANDO IL VIDEOCLIP DE "L'ISOLA DELLE ROSE", LA CANZONE CHE IERI BLANCO NON È RIUSCITO A PORTARE A TERMINE PER "PROBLEMI TECNICI", SI VEDE IL CANTANTE DISTRUGGERE CENTINAIA DI ROSE, PER POI SDRAIARVISI SOPRA CON IL CORPO LACERATO DALLE SPINE... – VIDEO
CHE SUPERPASTICCIO! – SONO QUASI 90MILA I CANTIERI EDILI FERMI IN ATTESA CHE IL GOVERNO TROVI IL MODO DI SBLOCCARE 15 MILIARDI DI EURO DI CREDITI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% CHE LE BANCHE NON VOGLIONO PIÙ COMPRARE – MIGLIAIA DI CAUSE LEGALI TRA FAMIGLIE E IMPRESE ASPETTANO SOLO DI ESSERE DISCUSSE IN TRIBUNALE. E RISCHIANO DI FALLIRE 25MILA DITTE, SPAZZANDO VIA 130MILA POSTI DI LAVORO – IL CAOS È PARTITO DAL BONUS FACCIATE, PARTITO SENZA LIMITI DI SPESA E SENZA CONTROLLI...
GIOCO SPORCO – UN ALLENATORE DI BASKET DI UNA NOTA SOCIETÀ DI ROMA È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER ABUSATO DI UN GIOCATORE MINORENNE – DALLE INDAGINI È EMERSO CHE, DI SERA, L'UOMO INVITAVA ALCUNI RAGAZZINI NELLA FORESTERIA DOVE DORMIVA, CON LA SCUSA DI FARE MASSAGGI O DI DISCUTERE DI SCHEMI DI GIOCO – IN PASSATO IL COACH ERA GIÀ STATO CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA IN DANNO DI MINORI
COME LEBRON NESSUNO MAI – CON UN TIRO IN SOSPENSIONE NEL TERZO QUARTO DELLA SFIDA TRA LAKERS E THUNDER, LEBRON JAMES HA RAGGIUNTO QUOTA 38.388 PUNTI IN CARRIERA E HA SUPERATO IL RECORD DI KAREEM ABDUL-JABBAR, DIVENTANDO IL MIGLIOR REALIZZATORE NELLA STORIA DELLA NBA – I FESTEGGIAMENTI IN CAMPO E IL COMMOSSO DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO – VIDEO
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ADDA PASSÀ ’A NUTTATA – C'È UNA BUONA NOTIZIA PER GLI OLTRE 10 MILIONI DI ITALIANI CHE DORMONO POCO E MALE: È IN ARRIVO UN NUOVO FARMACO CHE SI ANNUNCIA RISOLUTIVO PER OGNI TIPO DI INSONNIA. UNA MOLECOLA (CHIAMATA DARIDOREXANT) IN GRADO DI BLOCCARE L’OREXINA, UNO DEI PRINCIPALI NEUROTRASMETTITORI CHE AGISCE SUL SONNO, REGOLANDO I CICLI SONNO-VEGLIA ALTERATI – I CONSIGLI SU COSA NON FARE SE NON SI RIESCE A CHIUDERE OCCHIO…