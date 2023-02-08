FATE L’ANTIDOPING A BLANCO! MATTEO BASSETTI GUARDA SANREMO E SI INDIGNA: “CHE SCHIFO LO SPETTACOLO DI BLANCO. MI AUGURO CHE CHI LO HA FATTO SALIRE SU QUEL PALCO CHIEDA SCUSA A TUTTI GLI ITALIANI DOPO AVERGLI FATTO FARE UN ESAME TOSSICOLOGICO” (CON L’ESAME TOSSICOLOGICO QUANTI CANTANTI SI SALVEREBBERO?) – E POI FA IL MORALISTA E LO DEFINISCE UN "ANTIMODELLO PER I GIOVANI” – SELVAGGIA: “A QUESTO PUNTO UCCIDIAMO BLANCO” - VIDEO
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CHE SUPERPASTICCIO! – SONO QUASI 90MILA I CANTIERI EDILI FERMI IN ATTESA CHE IL GOVERNO TROVI IL MODO DI SBLOCCARE 15 MILIARDI DI EURO DI CREDITI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% CHE LE BANCHE NON VOGLIONO PIÙ COMPRARE – MIGLIAIA DI CAUSE LEGALI TRA FAMIGLIE E IMPRESE ASPETTANO SOLO DI ESSERE DISCUSSE IN TRIBUNALE. E RISCHIANO DI FALLIRE  25MILA DITTE, SPAZZANDO VIA 130MILA POSTI DI LAVORO – IL CAOS È PARTITO DAL BONUS FACCIATE, PARTITO SENZA LIMITI DI SPESA E SENZA CONTROLLI...

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