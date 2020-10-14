FLASH! - DALLE 21.30 DAGO A "STASERA ITALIA" CON PARAGONE, TOMMASO LABATE, LA DOTT. GISMONDO E LEO GULLOTTA A DIBATTERE SUL NUOVO DCPM DI CONTE, DELL'IPOTESI DI UN NUOVO LOCKDOWN PER NATALE E DEGLI AIUTI ALL'ECONOMIA...-
FLASH! - DALLE 21.30 DAGO A "STASERA ITALIA" CON PARAGONE, TOMMASO LABATE, LA DOTT. GISMONDO E LEO GULLOTTA A DIBATTERE SUL NUOVO DCPM DI CONTE, DELL'IPOTESI DI UN NUOVO LOCKDOWN PER NATALE E DEGLI AIUTI ALL'ECONOMIA...-
IL MERCATO CREDE ANCORA NELLA JUVENTUS? - IN UN ANNO E MEZZO IL TITOLO DELLA SOCIETÀ HA PERSO IL 50% - L’AUMENTO DI CAPITALE DI 330 MILIONI DI DICEMBRE È STATO GIÀ EROSO DAI 380 MILIONI EVAPORATI IN BORSA - E IL BOND JUVE, CON SCADENZA FEBBRAIO 2024 PER UN CONTROVALORE DI 175 MILIONI, FRUTTA MENO DEI BTP CON PARI SCADENZA…
CAFONALINO GIOCA, SEGNA E G-AMA – AL CONI LA CAPITANA DELLA NAZIONALE E DELLA JUVENTUS, SARA GAMA, RACCONTA LA SUA VITA DIETRO UN PALLONE – “SENTIRSI DIRE PER ANNI, DA TUTTI, “QUESTO NON LO PUOI FARE”, E POI DIMOSTRARE IL CONTRARIO, NON HA PREZZO” – LA PROMESSA DI SPADAFORA: "PRESTO IL PROFESSIONISMO SARÀ UGUALE PER TUTTI, UOMINI E DONNE" - VIDEO
IL BUCO DELLE MERAVIGLIE - IN ATTESA DI POTER RICOMINCIARE A VIAGGIARE, GODETEVI LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI PLAYA DEL AMOR, IN MESSICO: IL VIDEO, CATTURATO DA UN DRONE, MOSTRA LA “SPIAGGIA INVISIBILE” SULL’ISOLA MARIETA, FORMATASI ALL’INTERNO DI UN ANTICO CRATERE VULCANICO – PER ARRIVARE A GODERSI UNA GIORNATA DI SOLE IN QUESTO LUOGO PARADISIACO BISOGNA ATTRAVERSARE UN… - VIDEO
È TUTTA UNA QUESTIONE DI NASO - PER CAPIRE SE SI È VITTIME DI COVID O NORMALE INFLUENZA, I SINTOMI PIÙ DISTINTIVI SONO LA PERDITA DI GUSTO E OLFATTO, CARATTERISTICI DEL CORONAVIRUS. TOSSE, FEBBRE E STANCHEZZA INVECE SONO COMUNI A ENTRAMBI - BISOGNA VACCINARSI CONTRO L'INFLUENZA, VISTO CHE LA COPERTURA STAGIONALE PUÒ INNESCARE MECCANISMI POSITIVI DI RISPOSTA IMMUNITARIA NON-SPECIFICA, AUMENTANDO LA CAPACITÀ DI REAZIONE ANCHE AL COVID