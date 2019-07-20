FLASH - L'EUROPOLITICA FA MALE A CHI LA FA: FEDERICA MOGHERINI, IN USCITA DALLA POLTRONA DI ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI, SI VA A SPIAGGIARE A SANTA SEVERA E MOSTRA IL LOGORIO DELLA VITA DA EUROBUROCRATE...

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