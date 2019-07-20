FLASH - L'EUROPOLITICA FA MALE A CHI LA FA: FEDERICA MOGHERINI, IN USCITA DALLA POLTRONA DI ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI, SI VA A SPIAGGIARE A SANTA SEVERA E MOSTRA IL LOGORIO DELLA VITA DA EUROBUROCRATE...-
FLASH - L'EUROPOLITICA FA MALE A CHI LA FA: FEDERICA MOGHERINI, IN USCITA DALLA POLTRONA DI ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI, SI VA A SPIAGGIARE A SANTA SEVERA E MOSTRA IL LOGORIO DELLA VITA DA EUROBUROCRATE...-
UN’ARISA PER CAPELLO - LA CANTANTE SI RASA A ZERO, MOSTRA SUI SOCIAL IL NUOVO LOOK E LANCIA UN MESSAGGIO AGLI HATERS PRONTI A CRITICARLA PER QUESTA SCELTA: "AMAMI PER QUELLO CHE SONO DENTRO E FAI COSÌ CON TUTTI GLI ALTRI" - L’ARTISTA SOFFRE DI UN DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO DENOMINATO TRICOTILLOMANIA, CHE PORTA A STRAPPARSI I CAPELLI INVOLONTARIAMENTE E CHE È SPESSO CAUSATO DA STRESS…
ZITTI E MOSCA - MERCOLEDÌ AL SENATO SALVINI PARLERÀ (DOPO CONTE): PRENDERÀ LA PAROLA DAI BANCHI DELLA LEGA PER DARE LA SUA VERSIONE SUL CASO RUBLI - IL SEGRETARIO DELLA LEGA PROVERÀ A RUBARE LA SCENA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SOTTOLINEANDO LA DISTANZA CHE ORMAI SEPARA I DUE…
MICROSOFT, MAXI PROFITTO - IL GRUPPO FONDATO DA BILL GATES HA SUPERATO I MILLE MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE IN BORSA GRAZIE AI RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE FISCALE, CHIUSO CON CONTI MIGLIORI DELLE STIME - IL MERITO VA ALLE ATTIVITÀ CLOUD DI AZURE, CON CUI L'AZIENDA STA SFIDANDO IL PRIMATO DI AMAZON - PROFITTI RECORD A 39,2 MILIARDI, RICAVI A QUOTA 125…
LA JUVENTUS SGANCIA 75 MILIONI PER DE LIGT MA DEVE SALDARE ALTRI 10,5 DI “ONERI ACCESSORI” AL PROCURATORE MINO RAIOLA - ZILIANI: “DA REGOLAMENTO L'AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'AGENTE PER L'ASSISTENZA FORNITA AD UN CLUB NON DEVE ECCEDERE IL 3% DEL VALORE DEL TRASFERIMENTO. LA FIGC SUGGERIVA UN TETTO (NON VINCOLANTE) E LA JUVENTUS L'HA IGNORATO. AL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA VA BENE COSÌ?”
CAFONALINO – “ROMA-MILANO ANDATA E RITORNO”: TRA MAXXI E TRIENNALE, UN CICLO DI INCONTRI CERCA DI GETTARE UN PONTE TRA LE DUE METROPOLI D’ITALIA – MASNERI E CHICCO TESTA, SAVERIO RAIMONDO, PAOLO CONTI E GIUSEPPE DI PIAZZA: AL PRIMO APPUNTAMENTO GRAN RIUNIONE DEL PARTITO DELLA ZTL CHE DISCETTA DI SPAZI URBANI
IL CAMPEGGIO È DIVENTATO UN LUSSO – IN FRANCIA I CAMPING POPOLARI SONO SEMPRE MENO E VENGONO SOSTITUITI DA HOTEL EN PLEIN AIR DOTATI DI TUTTI I COMFORT – LO CHIAMANO “GLAMPLING”, DALL’UNIONE DI GLAMOUR E CAMPING, E LA QUESTIONE STA DIVENTANDO POLITICA, COMPLICI I GILET GIALLI: I POVERI RINUNCIANO AD ANDARE IN VACANZA MENTRE I RICCHI SI PAPPANO ANCHE L’ULTIMO RESIDUO DI ALLOGGIO POPOLARE – LA PRIMA PAGINA DE “LE PARISIEN”
FRUTTA SECCA, SU LA STECCA! - NOCI, NOCCIOLE E MANDORLE HANNO UN VERO E PROPRIO EFFETTO VIAGRA RIVELANDOSI UN INSOSPETTABILE ALLEATO DEL DESIDERIO SESSUALE, ALMENO DI QUELLO MASCHILE: SECONDO UNA RICERCA UNA DIETA ARRICCHITA DA 60 GRAMMI DI FRUTTA SECCA IN GUSCIO PUÒ PORTARE A UN SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO DELLA LIBIDO E…