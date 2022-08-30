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COSA SA TRUMP DELLA VITA SESSUALE DI MACRON, CHE NOI NON SAPPIAMO? – LA BOMBA DI “ROLLING STONE USA”: L’EX PRESIDENTE AMERICANO SI VANTAVA CON I SUOI COLLABORATORI DI ESSERE IN POSSESSO DI “INFORMAZIONI SPORCHE" SUL TOYBOY DELL’ELISEO – NELLA PERQUISIZIONE A MAR-A-LAGO, L’FBI HA IN EFFETTI TROVATO UN DOCUMENTO INDICATO COME "INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESIDENTE DELLA FRANCIA". COSA C’È NEL DOSSIER? QUALCOSA SULLE PREFERENZE DI “MOUNSIER ARROGANCE”? O QUALCHE DETTAGLIO PICCANTE SU BRIGITTE? AH, SAPERLO…

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ARCHIVIATE LE VACANZE, ADESSO È GUERRA – SI METTE MALE PER ILARY BLASI: TOTTI SCHIERA ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE NELLA CAUSA DI SEPARAZIONE CONTRO L'EX LETTERINA. PER UNO SCHERZO DEL DESTINO A DIFENDERE L’EX MOGLIE CI SARÀ ALESSANDRO SIMEONE, EX PUPILLO DELL’AVVOCATO MATRIMONIALISTA – PARE CHE IL CAPITANO ABBIA FORMALIZZATO UN ATTO DI “PACE” CHE PREVEDE CHE LA CASA RIMANGA AI FIGLI E I CHE GENITORI SI ALTERNINO NELLA LORO CUSTODIA ALL’INTERNO DELLA DIMORA – MA AL MOMENTO LA BLASI NON NE VUOLE SAPERE DI UNA SOLUZIONE PACIFICA…

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“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”