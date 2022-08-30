FLASH! - L'UBIQUO E MULTIFORME PIERLUIGI PARDO DIVENTERA' IL NUOVO GERRY SCOTTI DI RAI DUE? STAREBBE PER FIRMARE UN CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI UN GAME SHOW...-
FLASH! - L'UBIQUO E MULTIFORME PIERLUIGI PARDO DIVENTERA' IL NUOVO GERRY SCOTTI DI RAI DUE? STAREBBE PER FIRMARE UN CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI UN GAME SHOW...-
“L'AMORE È LA DEMENZA DELLE NARICI. PROFUMO EFFIMERO DI CARNE E DI PUTREFAZIONE...” – FRAMMENTI DI PASSIONE E MISERIA UMANA NEI TACCUINI FIN QUI INEDITI DI EMIL CIORAN – “LA SALUTE È UNA MALATTIA INCOMPLETA” – “I GELOSI SOFFRONO DI UN ECCESSO DI IMMAGINAZIONE” – “LA VITA? UN'INGIURIA IN MEZZO A UNA PREGHIERA” –“NELLA SESSUALITÀ IL MINIMO PENSIERO DENOTA INSINCERITÀ. LE DONNE SANNO FIN TROPPO BENE PERCHÉ ABORRONO I FILOSOFI...”
COSA SA TRUMP DELLA VITA SESSUALE DI MACRON, CHE NOI NON SAPPIAMO? – LA BOMBA DI “ROLLING STONE USA”: L’EX PRESIDENTE AMERICANO SI VANTAVA CON I SUOI COLLABORATORI DI ESSERE IN POSSESSO DI “INFORMAZIONI SPORCHE" SUL TOYBOY DELL’ELISEO – NELLA PERQUISIZIONE A MAR-A-LAGO, L’FBI HA IN EFFETTI TROVATO UN DOCUMENTO INDICATO COME "INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESIDENTE DELLA FRANCIA". COSA C’È NEL DOSSIER? QUALCOSA SULLE PREFERENZE DI “MOUNSIER ARROGANCE”? O QUALCHE DETTAGLIO PICCANTE SU BRIGITTE? AH, SAPERLO…
CASSA D’ORO – IL CORE BUSINESS DI CDP VALE 31,3 MILIARDI: È IL PESO DELLE 11 SOCIETÀ QUOTATE NELLA CASSAFORTE DI STATO. È EVIDENTE CHE CASSA DEPOSITI E PRESTITI FACCIA MOLTA GOLA AI PARTITI, CHE VOGLIONO ARRAFFARE IL GRUZZOLONE COMPOSTO DA TUTTE LE PRINCIPALI PARTECIPATE ITALIANE – CHE SUCCEDERÀ DOPO IL 25 SETTEMBRE? TUTTO DIPENDE DA CHI SARÀ IL NUOVO MINISTRO DEL TESORO (SCANNAPIECO PUÒ STARE TRANQUILLO: CI PENSERÀ MATTARELLA)
ARCHIVIATE LE VACANZE, ADESSO È GUERRA – SI METTE MALE PER ILARY BLASI: TOTTI SCHIERA ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE NELLA CAUSA DI SEPARAZIONE CONTRO L'EX LETTERINA. PER UNO SCHERZO DEL DESTINO A DIFENDERE L’EX MOGLIE CI SARÀ ALESSANDRO SIMEONE, EX PUPILLO DELL’AVVOCATO MATRIMONIALISTA – PARE CHE IL CAPITANO ABBIA FORMALIZZATO UN ATTO DI “PACE” CHE PREVEDE CHE LA CASA RIMANGA AI FIGLI E I CHE GENITORI SI ALTERNINO NELLA LORO CUSTODIA ALL’INTERNO DELLA DIMORA – MA AL MOMENTO LA BLASI NON NE VUOLE SAPERE DI UNA SOLUZIONE PACIFICA…
CAMARA CON VISTA – IL 25ENNE CENTROCAMPISTA GUINEANO NUOVO ACQUISTO DELLA ROMA È SBARCATO A FIUMICINO. LA FOTO CON LA TETTONICA SIGNORA (CHE PASSAVA LI' PER CASO) SCATENA LE COATTE IRONIE: “CAMARA SI E’ PORTATO I PALLONI DA CASA...” - LA RAGAZZA, MOLTO SOBRIA E COMPITA, E' STATA AVVISTATA ANCHE A CAPRI E ANCHE SULL'ISOLA HA SUSCITATO MOLTA CURIOSITA' - LA ROMA PRECISA CHE LA SIGNORA NON È UNA FAMILIARE O UNA CONOSCENTE DI CAMARA: PASSAVA LI' PER CASO...
CAFONALINO TOGNAZZI – FIGLI, FIGLIASTRI E BELLE FIGLIOLE AL “VILLAGGIO TOGNAZZI” DI TORVAJANICA PER CELEBRARE I 100 ANNI DEL GRANDE UGO – TRA PADEL E PADELLATE DI LASAGNE E PECORINO, RICKY, GIANMARCO E MARIASOLE SI INTRATTENGONO SUL PALCO CON ATTORI E “SVIPPATI” VARI, DA UNA TONICISSIMA VIOLANTE PLACIDO AL PADRE MICHELE, SPAESATO MA SEMPRE MARPIONE. E POI MASSIMO GHINI MUNITO DI BASETTONI ANNI ’70, IAIA FORTE, TOMMASO RAGNO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”