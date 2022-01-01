anna falchi ai fatti vostri con la mascherina anna falchi ai fatti vostri con la mascherina
FLASH! ANNA FALCHI È ANDATA IN ONDA AI “FATTI VOSTRI” CON LA MASCHERINA: IERI SALVO SOTTILE AVEVA CONDOTTO IN SOLITARIA, SCATENANDO I SOCIAL CHE SI CHIEDEVANO CHE FINE AVESSE FATTO – OGGI L’ATTRICE È TORNATA IN CONDUZIONE: HA AVUTO UN CONTATTO CON UN POSITIVO AL COVID, DOPO TRE TAMPONI È NEGATIVA, MA HA VOLUTO INDOSSARE LA MASCHERINA…-
BUSI SEMINA MA NESSUNO RACCOGLIE – DOPO QUASI UN DECENNIO DI ISOLAMENTO VOLONTARIO, L’ALDISSIMO HA PRONTO SULLA SCRIVANIA IL SUO NUOVO LIBRO, ‘’SEMINARIO SUL POSTMORTEM”. 850 PAGINE DESTINATE A RIMANERE NATURA MORTA: PARE CHE NESSUNO EDITORE VOGLIA PUBBLICARLO (CHIEDE TROPPI SOLDI?). E RACCONTA A PAOLO LANDI DI ESSERE RIMASTO BASITO QUANDO, CONVOCANDO I SUOI EREDI A CASA PER CONSEGNARE LORO IL MANOSCRITTO DA PUBBLICARE POSTUMO, SI È SENTITO RISPONDERE: “GRAZIE ZIO, MA NON LO VOGLIAMO”
ANDATECI PIANO COLLE SCOMMESSE - I BOOKMAKER INTERNAZIONALI HANNO DATO LE QUOTE PER IL TOTO-QUIRINALE: IMPROBABILI PRODI E AMATO, ENTRAMBI PAGANO 30 VOLTE LA POSTA, POCHE SPERANZE ANCHE PER BERLUSCONI A 15, LA CASELLATI VIENE DATA A 10,50 - CASINI A 5 E GENTILONI A 7, MENTRE I DUE FAVORITI (UNO PER SESSO) SONO…
PER UN’ALITALIA CHE VIENE SALVATA C’È UNA “AIR ITALY” CHE FALLISCE. L’EX MERIDIANA CHIUDE BARACCA: IERI LA COMPAGNIA HA INVIATO 1322 LETTERE DI LICENZIAMENTO, SENZA ALCUNA PROSPETTIVA DI RILANCIO – I SINDACATI CHIEDONO ANCORA UN TAVOLO COL GOVERNO. MA COSA C’È RIMASTO DA SALVARE? IL TENTATO RILANCIO CON “QATAR AIRWAYS” , LA CRISI DELLA PANDEMIA E LA BOTTA FINALE A OTTOBRE, QUANDO LA COMPAGNIA HA PERSO I COLLEGAMENTI LOCALI TRA LA SARDEGNA E IL RESTO D’ITALIA…
ALMENO I SOLDI CHE SGANCIATE PER VEDERE (MALE) LE PARTITE SONO STATI INVESTITI BENE - LEONARD BLAVATNIK, 64ENNE PROPRIETARIO DI DAZN, HA DONATO 7,5 MILIONI DI STERLINE PER SALVARE LA PREZIOSA HONRESFIELD LIBRARY: LA BIBLIOTECA, CHE CUSTODISCE CENTINAIA DI MANOSCRITTI DI ROBERT BURNS, WALTER SCOTT E LE SORELLE BRONTË, RISCHIAVA DI FINIRE ALL’ASTA. IL SUO IMMENSO PATRIMONIO ERA DESTINATO A ESSERE SMEMBRATO IN PIÙ LOTTI E SAREBBE FINITO IN MANO A…
FENOMENI DA NOI, BIDONI ALL'ESTERO - LA NOSTALGIA VERSO LA SERIE A CHE ASSALE I PRESUNTI CAMPIONI PASSATI DALL'ITALIA DOVREBBE FARCI CAPIRE QUANTO È BASSO IL LIVELLO DEL NOSTRO CAMPIONATO: SONO LE STORIE DI ICARDI, LUKAKU E DIGNE, MA ANCHE DONNARUMMA - PRIMA COCCOLATI, POI PARTITI VERSO L'ESTERO (QUASI SEMPRE PER SOLDI), HANNO FALLITO E ORA SOGNANO DI TORNARE, CON LA CODA IN MEZZO ALLE GAMBE…
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
SVAPARE TI SPEZZA LE OSSA – UNO STUDIO AMERICANO SVELA CHE LE E-CIG POSSONO INDEBOLIRE LA STRUTTURA OSSEA E FAR SALIRE LE PROBABILITÀ DI FRATTURE DA FRAGILITÀ ANCHE NEI GIOVANI. VA ANCHE PEGGIO A CHI ALTERNA LA BIONDA TRADIZIONALE A QUELLE ELETTRONICHE – E SE LE E-CIG SONO CONSIDERATE UNA BUONA ALTERNATIVA AL FUMO, NON SOLO NON SONO INNOCUE, MA SONO LA PORTA D’INGRESSO AL FUMO “VERO” PER GLI ADOLESCENTI…