FLASH! ANNA FALCHI È ANDATA IN ONDA AI “FATTI VOSTRI” CON LA MASCHERINA: IERI SALVO SOTTILE AVEVA CONDOTTO IN SOLITARIA, SCATENANDO I SOCIAL CHE SI CHIEDEVANO CHE FINE AVESSE FATTO – OGGI L’ATTRICE È TORNATA IN CONDUZIONE: HA AVUTO UN CONTATTO CON UN POSITIVO AL COVID, DOPO TRE TAMPONI È NEGATIVA, MA HA VOLUTO INDOSSARE LA MASCHERINA…

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media e tv

BUSI SEMINA MA NESSUNO RACCOGLIE – DOPO QUASI UN DECENNIO DI ISOLAMENTO VOLONTARIO, L’ALDISSIMO HA PRONTO SULLA SCRIVANIA IL SUO NUOVO LIBRO, ‘’SEMINARIO SUL POSTMORTEM”. 850 PAGINE DESTINATE A RIMANERE NATURA MORTA: PARE CHE NESSUNO EDITORE VOGLIA PUBBLICARLO (CHIEDE TROPPI SOLDI?). E RACCONTA A PAOLO LANDI DI ESSERE RIMASTO BASITO QUANDO, CONVOCANDO I SUOI EREDI A CASA PER CONSEGNARE LORO IL MANOSCRITTO DA PUBBLICARE POSTUMO, SI È SENTITO RISPONDERE: “GRAZIE ZIO, MA NON LO VOGLIAMO”

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PER UN’ALITALIA CHE VIENE SALVATA C’È UNA “AIR ITALY” CHE FALLISCE. L’EX MERIDIANA CHIUDE BARACCA: IERI LA COMPAGNIA HA INVIATO 1322 LETTERE DI LICENZIAMENTO, SENZA ALCUNA PROSPETTIVA DI RILANCIO – I SINDACATI CHIEDONO ANCORA UN TAVOLO COL GOVERNO. MA COSA C’È RIMASTO DA SALVARE? IL TENTATO RILANCIO CON “QATAR AIRWAYS” , LA CRISI DELLA PANDEMIA E LA BOTTA FINALE A OTTOBRE, QUANDO LA COMPAGNIA HA PERSO I COLLEGAMENTI LOCALI TRA LA SARDEGNA E IL RESTO D’ITALIA…

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