FLASH PER UN ANNO! - “VOGLIO CHE OGNI MATTINO SIA PER ME UN CAPODANNO. OGNI GIORNO VOGLIO FARE I CONTI CON ME STESSO E RINNOVARMI” - ANTONIO GRAMSCI-
FLASH PER UN ANNO! - “VOGLIO CHE OGNI MATTINO SIA PER ME UN CAPODANNO. OGNI GIORNO VOGLIO FARE I CONTI CON ME STESSO E RINNOVARMI” - ANTONIO GRAMSCI-
FARSI LE POMPEI DA SOLO - AVETE PRESENTE LA TANTO SBANDIERATA SCOPERTA DELLA TAVOLA CALDA DI 2 MILA ANNI FA? BEH, IL RINVENIMENTO E' VECCHIO DI ALMENO UN ANNO E MEZZO! ED È STATO UTILIZZATO A OROLOGERIA SOTTO NATALE PER LANCIARE UN DOCUMENTARIO FRANCESE, PAGATO (UN PO’ TROPPO) CARO E TRASMESSO SU RAI2 - FRANCESCHINI PENSA ALLA SUA NETFLIX FUORI DALLA RAI, I COSTI PUBBLICI LIEVITANO E LA STRUTTURA MORMORA...
A VOLTE RITORNANO - COME MAI IL BITCOIN HA RIPRESO A ESSERE QUELL’ORO DIGITALE CHE TUTTI VOGLIONO E CHE VALE QUASI 30 MILA DOLLARI? CON GLI INVESTITORI GLOBALI ALLA RICERCA DI GUADAGNI, LA CRIPTOVALUTA SUPERA OGNI RECORD DOPO IL BOOM TRA IL 2017 E I 2018 - MERITO DELLO SDOGANAMENTO DI PAYPAL, MA ANCHE DELLE BANCHE USA. E COSÌ CHI CE L'HA GIÀ IN PORTAFOGLIO...
VI SENTITE POCO SEXY DOPO LE ABBUFFATE NATALIZIE E LE ORE DI SONNO ARRETRATE? TRANQUILLI: 15 CONSIGLI AUDACI PER RITORNARE A FAR FIAMME SOTTO LE LENZUOLA - IL MEZZO NUDO È PIÙ EROTICO DEL NUDO TOTALE, QUANDO SI STA IN COPPIA DA MOLTO TEMPO - CONFESSATE DI VOLER PROVARE A FARE UNA COSA NUOVA E INUSUALE - FATE SEXTING DENTRO CASA - USATE MASCHERINA E VIBRATORE - FINO ALLA ORMAI MITOLOGICA TECNICA DEL "POMPELMO"... - VIDEO
“ZANIOLO HA CACCIATO DI CASA MIA NIPOTE INCINTA DI 11 SETTIMANE ED E’ SPARITO: FOLLIA!” - PARLA LA ZIA DI SARA, EX FIDANZATA DEL TALENTO GIALLOROSSO: “È LA SECONDA VOLTA CHE MIA NIPOTE ASPETTA UN FIGLIO DA ZANIOLO. 7 MESI FA LA COPPIA AVEVA SCELTO DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA. CHI HA INSISTITO PER RIAVERE UN FIGLIO È STATO LUI. RIPETEVA: “ABBIAMO FATTO UNA CAZZATA”. MA QUANDO SARA È RIMASTA INCINTA DI NUOVO È ESPLOSO IL CAOS DOPO CHE LEI..." - ZANIOLO: "HO DETTO ALLA MIA EX CHE NON MI SENTIVO PRONTO MA LEI HA DECISO DI PROSEGUIRE. DA PADRE MI ASSUMERÒ LE MIE RESPONSABILITÀ"
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
COVID 2021, IL NUOVO ANNO PROMETTE MALE. IL VIRUS DILAGA. CI VORRANNO ANNI PRIMA CHE IL VACCINO ABBIA I SUOI EFFETTI. E NEL TEMPO CHE SAREMO TUTTI VACCINATI NE SARANNO MORTI ALTRI 100 MILA E PIÙ SOLO PER COVID. NELL’ATTESA, SEMPRE MASCHERINA E DISTANZA. SONO GLI ANTIDOTI PIÙ SICURI - NEGLI USA SUPERATI I 20 MILIONI DI CONTAGI, 346.408 I DECESSI - GERMANIA, QUASI 23MILA CASI E 553 MORTI IN ULTIME 24 ORE - OLTRE 83 MILIONI DI CASI NEL MONDO E 1,8 MILIONI DI MORTI - FINORA QUASI 10 MILIONI DI VACCINAZIONI NEL MONDO