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“ZANIOLO HA CACCIATO DI CASA MIA NIPOTE INCINTA DI 11 SETTIMANE ED E’ SPARITO: FOLLIA!” - PARLA LA ZIA DI SARA, EX FIDANZATA DEL TALENTO GIALLOROSSO: “È LA SECONDA VOLTA CHE MIA NIPOTE ASPETTA UN FIGLIO DA ZANIOLO. 7 MESI FA LA COPPIA AVEVA SCELTO DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA. CHI HA INSISTITO PER RIAVERE UN FIGLIO È STATO LUI. RIPETEVA: “ABBIAMO FATTO UNA CAZZATA”. MA QUANDO SARA È RIMASTA INCINTA DI NUOVO È ESPLOSO IL CAOS DOPO CHE LEI..." - ZANIOLO: "HO DETTO ALLA MIA EX CHE NON MI SENTIVO PRONTO MA LEI HA DECISO DI PROSEGUIRE. DA PADRE MI ASSUMERÒ LE MIE RESPONSABILITÀ"

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COVID 2021, IL NUOVO ANNO PROMETTE MALE. IL VIRUS DILAGA. CI VORRANNO ANNI PRIMA CHE IL VACCINO ABBIA I SUOI EFFETTI. E NEL TEMPO CHE SAREMO TUTTI VACCINATI NE SARANNO MORTI ALTRI 100 MILA E PIÙ SOLO PER COVID. NELL’ATTESA, SEMPRE MASCHERINA E DISTANZA. SONO GLI ANTIDOTI PIÙ SICURI - NEGLI USA SUPERATI I 20 MILIONI DI CONTAGI, 346.408 I DECESSI - GERMANIA, QUASI 23MILA CASI E 553 MORTI IN ULTIME 24 ORE - OLTRE 83 MILIONI DI CASI NEL MONDO E 1,8 MILIONI DI MORTI - FINORA QUASI 10 MILIONI DI VACCINAZIONI NEL MONDO