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FLASH – LA FOTO DI GIUSEPPE DEL DEO NON È QUELLA CHE CIRCOLA DA GIORNI SUI QUOTIDIANI: MOLTI GIORNALI HANNO CONFUSO IL NUOVO VICEDIRETTORE DEL DIS CON ANGELO TANESE, L’EX DG DELL’ASL ROMA 1 E FEDELISSIMO DI ZINGARETTI DIVENTATO DIRETTORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – ECCO IL VERO VOLTO DI DEL DEO
DAGOREPORT - DOV’È FINITO IL DIKTAT OCCIDENTALE DEL 2022 CONTRO GLI ARTISTI RUSSI CHE NON PRENDEVANO LE DISTANZE DALLA GUERRA DI PUTIN? A TARALLUCCI E VINO O, PER MEGLIO DIRE, A TARTINE E CHAMPAGNE. ALLA SCALA, DOPO LA PRIMA RUSSA (“BORIS GODUNOV”) ANNA NETREBKO È TORNATA A CANTARE E LA STAGIONE SI E’ CHIUSA CON I SUOI ACUTI IN “TURANDOT”. AL FESTIVAL DI SALISBURGO DUE DELLE TRE NUOVE PRODUZIONI SONO OPERE RUSSE DI DOSTOEVSKIJ. MENTRE I LORO CONCITTADINI MUOIONO AL FRONTE, SUL PALCO DI SALISBURGO IN “L’IDIOTA” E “IL GIOCATORE” BACI E ABBRACCI TRA RUSSI, UCRAINI, LITUANI, BIELORUSSI, POLACCHI… OVVIAMENTE, NESSUNO RILASCIA INTERVISTE SULLA GUERRA (PER AMOR DI CONTRATTO)
DAGOREPORT – TEMPI DURI PER MATTARELLA: A SETTEMBRE, FAREMO GIUSTIZIA – IL SILURAMENTO DELL’ABUSO D’UFFICIO NON È CHE L’INIZIO DELLA GUERRA: ALLA RIPRESA DEI LAVORI PARLAMENTARI, LO SPIRITO DI SILVIO BERLUSCONI SPINGERÀ FORZA ITALIA A DISINNESCARE LA LEGGE SEVERINO CHE CACCIÒ IL CAVALIERE DAL SENATO, IN QUANTO CONDANNATO A 4 ANNI CON SENTENZA DEFINITIVA PER FRODE FISCALE SULLA COMPRAVENDITA DEI DIRITTI MEDIASET - SCOTTATO DAL CASO TOTI, A FIANCO DI FORZA ITALIA, CI SARÀ LA LEGA DI SALVINI CHE PUNTERÀ I PIEDI PER ELIMINARE QUELLA PARTE DELLA LEGGE SEVERINO CHE PREVEDE LA SOSPENSIONE DEI GOVERNATORI E SINDACI GIÀ ALLA CONDANNA IN PRIMO GRADO (MA SERVIREBBE UNA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE) - E NON E’ FINITA: IN AGENDA C’È LA REVISIONE DEL CARCERE PREVENTIVO (CAMBIANDO IL RISCHIO DI REITERAZIONE DEL REATO) E LA LIMITAZIONE ALL’USO DEI TROJAN
FLASH! - BACIO ASSASSINO SUL SET DI UN FILM IN LAVORAZIONE A ROMA - CIAK, MOTORE! AZIONE! L'ATTORE AFFERRA LA PROTAGONISTA E LA BACIA CON MOLTA PASSIONE. ALLO "STOP!" DEL REGISTA, L'ATTRICE URLA: "NON SENTO PIU' LA BOCCA!". POI RIVOLTA AL SUO PARTNER: "AHO', MA QUANTA COCA TE SEI PIPPATO?!? HO LE LABBRA ANESTETIZZATE..."
DAGOREPORT: UN TRENO CHIAMATO DESIDERIO (DI ASSUNZIONE) - EDOARDO RIXI, VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GOVERNATO DA MATTEO SALVINI, LE HA PROVATE TUTTE PUR DI FARE ASSUMERE ALLE FERROVIE DELLO STATO ANTONELLA MADEO – UNA GIORNALISTA MULTITASKING: DAL PD DI VELTRONI E RENZI, E' PASSATA A CURARE L’IMMAGINE EXTRA MEDIASET DI GIAMBRUNO PER APPRODARE ALLA CORTE LEGHISTA - DOPO IL SECCO "NO" DI STRISCIUGLIO (CAPO DI RFI), RIXI CONVINCE IL TRABALLANTE CORRADI DI TRENITALIA, CHE ASSUME LA MADEO A CAPO DELLA COMUNICAZIONE – MA RIXI NON AVEVA FATTO I CONTI CON I LEGHISTI CHE LO VEDONO COME FUMO NEGLI OCCHI…